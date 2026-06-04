Zéró tolerancia az azbeszttel Magyarországon: kiszorítanák a piacról a veszélyes munkát végző kontárokat

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) azonnali és szigorú fellépést sürget a hazai azbesztmentesítés sajnos nagyon időszerű területén. A szervezet közleményében arra figyelmeztet, hogy a szakszerűtlen bontási és hulladékkezelési munkálatok súlyos, évtizedekre kiható egészségügyi és környezeti kockázatot jelentenek, ezért az ilyen feladatokat kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező szakcégekre szabad bízni.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Bár az egykor kiváló szigetelő- és tűzálló tulajdonságai miatt széles körben alkalmazott azbeszt beépítése ma már tilos, az anyag régebbi épületekben, azbesztpalákban és csővezetékekben továbbra is hatalmas mennyiségben van jelen hazánkban, illetve a legutóbb épp egy újabb nyugat-magyarországi városban találtak osztrák bányából származó azbeszttartalmú zúzalékot, amelyet útépítési munkálatokhoz használtak.

Az anyag mindaddig nem jelent közvetlen veszélyt, amíg meg nem bontják vagy el nem törik. Ilyenkor azonban a levegőbe kerülő mikroszkopikus azbesztrostok belélegezve rendkívül rákkeltőek, és akár 15-30 év lappangási idő után is olyan gyógyíthatatlan megbetegedéseket okozhatnak, mint a tüdőrák vagy az azbesztózis.

A hosszú távú emberi tragédiák megelőzése érdekében az ÉVOSZ zéró toleranciát hirdet a porterheléssel járó, szakszerűtlen bontási gyakorlatokkal szemben. A kivitelezés során

szigorú technológiai fegyelemre és a megújult munkavédelmi előírások maradéktalan betartására van szükség.

Az azbesztmentesítést végzők egészsége kizárólag

megfelelő egyéni védőeszközökkel,

zárt rendszerű mentesítési technológiákkal, például nedvesítéses eljárásokkal, valamint

a munkaterület levegőjének folyamatos ellenőrzésével garantálható.

Kiemelten fontos a kockázatnak kitett dolgozók rendszeres foglalkozás-egészségügyi szűrése, valamint az engedély és megfelelő géppark nélkül dolgozó

kontárok kiszorítása a piacról.

Mivel az azbeszttartalmú törmelék veszélyes hulladéknak minősül, útját a bontás helyszínétől egészen a kijelölt veszélyeshulladék-lerakókig szigorúan, zárt láncban kell nyomon követni. Alapvető előírás a duplafalú, hermetikus csomagolás és a szakszerű szállítás. Határozottan fel kell lépni az illegális hulladéklerakás ellen, és garantálni kell, hogy azbeszttel szennyezett anyagok soha ne kerülhessenek vissza az újrahasznosítási körforgásba.

A tiszta és biztonságos piaci környezet megteremtése érdekében az ÉVOSZ

összefogásra hívja az építőipar felelős szereplőit, a jogalkotókat és a hatóságokat.

A szervezet célja, hogy a szabályozott és ellenőrzött azbesztmentesítés általánossá váljon, a biztonsági előírások betartása pedig ne csupán egy választható lehetőség, hanem mindenki számára kötelező alapfeltétel legyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images