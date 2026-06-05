  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat a magyar építőiparban: végleg eltörölték a cégeket romba döntő adót
Ingatlan

Hatalmas fordulat a magyar építőiparban: végleg eltörölték a cégeket romba döntő adót

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán június 1-jétől megszűnik a koronavírus-világjárvány idején bevezetett kiegészítő bányajáradék Magyarországon, miután a testület az uniós joggal ellentétesnek találta az építőanyag-ipari gyártókat sújtó különadót - írta meg saját forrásból a 24.hu. Cikkünket frissítettük a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának péntek reggeli válaszával.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A most kivezetett adóteher és a hozzá kapcsolódó árszabályozás az elmúlt években rendkívül nehéz helyzetbe hozta a hazai építőanyag-ipar szereplőit.

A szigorú szabályozás miatt több nagyvállalat is jelentős veszteségeket szenvedett el, egy nagy múltú gyártócég pedig teljesen tönkrement.

Az SZTFH korábban hivatalos levélben értesítette az érintett vállalkozásokat a változásról:

"2026. májusában általános tájékoztatást adott a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség alá eső vállalkozásoknak, hogy – tekintettel az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én a C-144/24. sz. ügyben hozott ítéletére – mentesülnek a 2025. évi L. törvény XVII. fejezetében foglaltak szerinti kiegészítő bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség alól" - írta a Portfolio kérdésére a hatóság.

Még több Ingatlan

Menekülnek a helyi devizából a lakosok, de már a lakásvásárlás is illúzióvá vált a válság sújtotta közel-keleti fővárosban

Kivonultak a rendőrök a kelenföldi pályaudvarra, le is kapcsoltak 17 körözött bűnözőt

Nem bírják tovább a helyiek, a gödi polgármester a miniszterhez fordult a Samsung-gyár miatt

Kapcsolódó cikkünk

Bányafelügyeleti eljárás alá vonták az Orbán-család egyik cégét

Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Csapdába csalták az oroszokat: megsemmisítő csapást mért Ukrajna a háború egyik legfontosabb bázisára
Nem bírják tovább a helyiek, a gödi polgármester a miniszterhez fordult a Samsung-gyár miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility