Lejtőn a szigetország ingatlanpiaca: a háború teljesen átírhatja a terveket

Az Egyesült Királyságban májusban váratlanul csökkentek a lakásárak a Halifax lakáshitelező társaság adatai szerint, ami a piaci kereslet lanyhulásának újabb jele. Az emelkedő hitelköltségek és az iráni háború okozta bizonytalanság egyre inkább rányomja a bélyegét az ingatlanpiacra - írja a Reuters.

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A Halifax pénteken közzétett adatai alapján a lakásárak májusban havi összevetésben 0,1 százalékkal csökkentek, az áprilisival megegyező ütemben, így már a harmadik egymást követő hónapban mértek visszaesést. Ehhez képest a Reuters által megkérdezett elemzők 0,1 százalékos emelkedést vártak,és a meglepetés éves összehasonlításban is jelentkezett:

az árak mindössze 0,5 százalékkal emelkedtek, ami jelentősen elmarad a várt 1 százalékos növekedéstől.

Amanda Bryden, a Halifax jelzálogágazatának vezetője rámutatott, hogy az árak alakulása továbbra is a közel-keleti fejleményekkel összefüggő bizonytalanságot tükrözi. Hozzátette, hogy a lakáshitel-kamatok közelmúltbeli csökkentése ellenére a magasabb inflációs várakozások az év eleji szint felett tartották a hitelköltségeket, ami továbbra is rontja a megfizethetőséget és visszafogja a keresletet.

A Halifax adatai összhangban vannak más piaci jelzésekkel is: a versenytárs Nationwide lakáshitelező májusban számolt be az első havi szintű árcsökkenésről az iráni háború kitörése óta, a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) felmérése pedig már áprilisban az árak és a kereslet visszaesését mutatta.

A brit lakáshitel-kamatok az amerikai-izraeli-iráni háború kezdete óta közel egy teljes százalékponttal emelkedtek.

A konfliktus hatására a pénzpiacok már arra számítanak, hogy a Bank of England az idei év folyamán kamatot emel a korábban várt csökkentés helyett. A befektetők egy-két negyed százalékpontos emelést áraznak 2026 végéig, ugyanakkor a jegybank június 18-i ülésén mindössze 11 százalékos esélyt látnak bármilyen lépésre.

Forrás: Reuters

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