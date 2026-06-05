Lejtőn a szigetország ingatlanpiaca: a háború teljesen átírhatja a terveket

A Halifax pénteken közzétett adatai alapján a lakásárak májusban havi összevetésben 0,1 százalékkal csökkentek, az áprilisival megegyező ütemben, így már a harmadik egymást követő hónapban mértek visszaesést. Ehhez képest a Reuters által megkérdezett elemzők 0,1 százalékos emelkedést vártak,és a meglepetés éves összehasonlításban is jelentkezett:
az árak mindössze 0,5 százalékkal emelkedtek, ami jelentősen elmarad a várt 1 százalékos növekedéstől.
Amanda Bryden, a Halifax jelzálogágazatának vezetője rámutatott, hogy az árak alakulása továbbra is a közel-keleti fejleményekkel összefüggő bizonytalanságot tükrözi. Hozzátette, hogy a lakáshitel-kamatok közelmúltbeli csökkentése ellenére a magasabb inflációs várakozások az év eleji szint felett tartották a hitelköltségeket, ami továbbra is rontja a megfizethetőséget és visszafogja a keresletet.
A Halifax adatai összhangban vannak más piaci jelzésekkel is: a versenytárs Nationwide lakáshitelező májusban számolt be az első havi szintű árcsökkenésről az iráni háború kitörése óta, a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) felmérése pedig már áprilisban az árak és a kereslet visszaesését mutatta.
A brit lakáshitel-kamatok az amerikai-izraeli-iráni háború kezdete óta közel egy teljes százalékponttal emelkedtek.
A konfliktus hatására a pénzpiacok már arra számítanak, hogy a Bank of England az idei év folyamán kamatot emel a korábban várt csökkentés helyett. A befektetők egy-két negyed százalékpontos emelést áraznak 2026 végéig, ugyanakkor a jegybank június 18-i ülésén mindössze 11 százalékos esélyt látnak bármilyen lépésre.
Forrás: Reuters
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