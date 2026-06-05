Menekülnek a helyi devizából a lakosok, de már a lakásvásárlás is illúzióvá vált a válság sújtotta közel-keleti fővárosban

Bár hivatalos statisztikákat még nem hoztak nyilvánosságra, az iráni főváros ingatlanközvetítőinek szövetsége szerint a lakásárak és a bérleti díjak nagyjából 80 százalékkal emelkedtek a konfliktus február végi kirobbanása óta, utolérve az inflációt. A tízmilliós metropoliszban ugyanakkor az adásvételek száma továbbra is alacsony, így
a drágulás sokkal inkább a gazdasági bizonytalanságot és a félelmet tükrözi, mintsem a piaci bizalom megerősödését.
Az éves infláció megközelíti a 84 százalékot, ami évtizedes rekordnak számít. Mivel a hagyományosan rendkívül népszerű menekülőeszköznek számító arany ára idén jelentősen visszaesett a korábbi történelmi csúcsokról, a befektetők más alternatívák felé fordultak. Egy teheráni ingatlanközvetítő elmondása szerint az eladók kivárnak és visszatartják az ingatlanokat a további áremelkedés reményében, miközben a vevők kétségbeesetten igyekeznek elkölteni az elértéktelenedő riáljukat, mielőtt a pénzromlás teljesen felemésztené a megtakarításaikat.
Az iráni háztartások a tartós infláció és a riál gyors gyengülése miatt mindenáron igyekeznek megóvni a megtakarításaikat. A nemzeti fizetőeszköz az elmúlt egy évben mintegy 53 százalékkal értékelődött le a dollárhoz képest a szabadpiacon. Az élelmiszerárak drágulása már a háromszámjegyű tartományban mozog:
- az étolaj ára például éves szinten 354,
- a tojásé 343, a csirkehúsé 287, míg
- az importált rizsé 223 százalékkal emelkedett,
- a tejtermékek pedig átlagosan 139 százalékkal drágultak.
Egy 58 éves, a főváros középosztálybeli negyedében élő nő szerint
a teheráni lakásvásárlás ma már puszta illúzió,
és az emberek már annak is örülnek, ha a mindennapi élelmiszerre futja a jövedelmükből.
A fővároson kívül a környező vidéki régiókban és a Kaszpi-tenger partján fekvő üdülővárosokban is meredek áremelkedés tapasztalható, mivel sokan ezekre a biztonságosabbnak hitt területekre menekültek a konfliktus elől. Mivel az országban nincs fejlett jelzáloghitel-rendszer, az iráni ingatlanpiacon a tranzakciók szinte kizárólag készpénzben zajlanak, így
a vevőknek gyakran néhány hónapon belül, esetenként egy összegben kell kifizetniük a teljes vételárat.
Az iráni ingatlanpiacot korábban is gyakran jellemezték spekulatív buborékok, ám az elmúlt öt évben nagyrészt stagnált a szektor, mivel a befektetők inkább az aranyat és a devizát részesítették előnyben. A legutóbbi, még a konfliktus kirobbanása előtti hivatalos statisztikák szerint az ingatlanárak országos szinten mindössze 35 százalékkal nőttek éves összevetésben, ami messze elmaradt a pénzromlás ütemétől. Szijámak Gászemi üzleti tanácsadó egy közösségi médiában közzétett videójában arra figyelmeztetett, hogy
a családok idén valószínűleg még akkor sem tudják reálértéken megőrizni a vagyonukat, ha ingatlanba, gépjárműbe, aranyba vagy külföldi fizetőeszközbe fektetnek.
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