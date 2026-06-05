Végleg eltörölték a cégeket romba döntő építőipari adót, megszólalt a hatóság

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A most kivezetett adóteher és a hozzá kapcsolódó árszabályozás az elmúlt években rendkívül nehéz helyzetbe hozta a hazai építőanyag-ipar szereplőit.

A szigorú szabályozás miatt több nagyvállalat is jelentős veszteségeket szenvedett el, egy nagy múltú gyártócég pedig teljesen tönkrement.

A költségvetési soron szereplő összes bányajáradék-bevétel 2024-ben 121,318 milliárd Ft volt; 2025-re a költségvetési előirányzat 129 milliárd Ft, 2025 első félévében pedig 62,6 milliárd Ft folyt be az államkasszába. A kiegészítő bányajáradékot nem tartalmazza külön sor a költségvetésben.

Az SZTFH korábban hivatalos levélben értesítette az érintett vállalkozásokat a változásról:

"2026. májusában általános tájékoztatást adott a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség alá eső vállalkozásoknak, hogy – tekintettel az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én a C-144/24. sz. ügyben hozott ítéletére – mentesülnek a 2025. évi L. törvény XVII. fejezetében foglaltak szerinti kiegészítő bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség alól" - írta a Portfolio kérdésére a hatóság.

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