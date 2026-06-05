Veszélyben a százmilliárdos magyar óriásprojekt: olyan dolog történik, ami az egész piacot megbéníthatja

A tőkeigényes beruházások elindításának alapfeltétele a stabil szabályozási környezet, amelynek hiánya azonnali versenyhátrányt okoz a piacon. Ezt a jogbiztonsági problémát tapasztalta meg a BPA Invest Kft. is egy 7,5 hektáros szegedi városnegyed-rehabilitációs projekt megvalósításakor - erről januárban írtunk.
Bár a százmilliárd forint nagyságrendű beruházás 2025 őszén kiemelt státuszt kapott, a jogalkotó 2026 januárjától felkészülési idő nélkül, Bényi és több piaci szereplő szerint is visszamenőleges hatállyal vezetett be jogvesztő határidőket az engedélyezésre és a kivitelezésre. A társaság emiatt január végén alkotmányjogi panaszt nyújtott be, ám azóta több mint 120 nap telt el érdemi intézkedés nélkül.
A visszamenőleges hatály és a bizalomvédelem elvének megsértése tisztán jogi kérdés, amely nem igényelne hosszas bizonyítási eljárást. Az Alkotmánybíróság legfrissebb statisztikái azonban súlyos strukturális problémákra mutatnak rá, mivel
az év első negyedévében lezárt ügyek átlagos elintézési ideje megközelítette a 450 napot.
A gazdaságban a jogszabályi kiszámíthatóság és az idő a legfontosabb tényezők közé tartozik.
A tőkeigényes beruházások elindításának alapfeltétele a stabil
szabályozási környezet, így a jogszolgáltatás jelenlegi, statisztikákkal is igazolt lassúsága rendszerszintű kockázatot jelent a piac számára
- írja a Portfolio-nak írt válaszaiban Bényi.
A késedelmek hátterében a drasztikusan megnövekedett ügyteher áll, az új ügyek száma ugyanis megduplázódott a korábbi időszakhoz képest. Az ügyvezető szerint a piaci bizalom visszaszerzése
nem politikai, hanem szigorú piacvédelmi érdek, amelyhez elengedhetetlen az intézményi keretek azonnali reformja.
A felgyülemlett ügyhátralék kezelése és a döntési idők radikális lerövidítése valószínűleg csak az alkotmánybírói létszám bővítésével valósítható meg.
Kapacitásbővítéssel elérhető lenne, hogy a normakontroll-eljárások átfutási ideje egy gazdaságilag még kezelhető, legfeljebb 60-90 napos időtávra csökkenjen. Hatékony intézményi garanciák hiányában azonban a jogállamiság és a tőkebiztonság csupán illúzió marad,
a gyors és átlátható jogszolgáltatás elmaradása pedig végső soron a hazai beruházások teljes leállásához vezethet.
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