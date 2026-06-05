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Veszélyben a százmilliárdos magyar óriásprojekt: olyan dolog történik, ami az egész piacot megbéníthatja
Ingatlan

Veszélyben a százmilliárdos magyar óriásprojekt: olyan dolog történik, ami az egész piacot megbéníthatja

Portfolio
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Egy százmilliárd forintos szegedi városfejlesztési projekt esete mutatja, hogy a hazai jogorvoslati rendszer és az Alkotmánybíróság lassúsága rendszerszintű kockázatot jelent a nagyberuházások számára. A projektet tervező vállalkozás az otthon startos kiemelések szabályozása kapcsán kért AB-vizsgálatot: azt szerette volna tudni, hogy valóban visszamenőleges hatályú volt-e a bírsággal fenyegető jogalkotás, kérdésére azonban több mint 120 napja nem kapott választ. A BPA Invest Kft. ügyvezetője, Bényi Szabolcs Tamás szerint egy ilyen mértékű késedelem elriasztja a befektetőket, ami miatt szerinte elengedhetetlenné vált az intézményrendszer azonnali, piacvédelmi célú reformja.
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A tőkeigényes beruházások elindításának alapfeltétele a stabil szabályozási környezet, amelynek hiánya azonnali versenyhátrányt okoz a piacon. Ezt a jogbiztonsági problémát tapasztalta meg a BPA Invest Kft. is egy 7,5 hektáros szegedi városnegyed-rehabilitációs projekt megvalósításakor - erről januárban írtunk.

Bár a százmilliárd forint nagyságrendű beruházás 2025 őszén kiemelt státuszt kapott, a jogalkotó 2026 januárjától felkészülési idő nélkül, Bényi és több piaci szereplő szerint is visszamenőleges hatállyal vezetett be jogvesztő határidőket az engedélyezésre és a kivitelezésre. A társaság emiatt január végén alkotmányjogi panaszt nyújtott be, ám azóta több mint 120 nap telt el érdemi intézkedés nélkül.

A visszamenőleges hatály és a bizalomvédelem elvének megsértése tisztán jogi kérdés, amely nem igényelne hosszas bizonyítási eljárást. Az Alkotmánybíróság legfrissebb statisztikái azonban súlyos strukturális problémákra mutatnak rá, mivel

az év első negyedévében lezárt ügyek átlagos elintézési ideje megközelítette a 450 napot.

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A gazdaságban a jogszabályi kiszámíthatóság és az idő a legfontosabb tényezők közé tartozik.

A tőkeigényes beruházások elindításának alapfeltétele a stabil
szabályozási környezet, így a jogszolgáltatás jelenlegi, statisztikákkal is igazolt lassúsága rendszerszintű kockázatot jelent a piac számára

- írja a Portfolio-nak írt válaszaiban Bényi.

A késedelmek hátterében a drasztikusan megnövekedett ügyteher áll, az új ügyek száma ugyanis megduplázódott a korábbi időszakhoz képest. Az ügyvezető szerint a piaci bizalom visszaszerzése

nem politikai, hanem szigorú piacvédelmi érdek, amelyhez elengedhetetlen az intézményi keretek azonnali reformja.

A felgyülemlett ügyhátralék kezelése és a döntési idők radikális lerövidítése valószínűleg csak az alkotmánybírói létszám bővítésével valósítható meg.

Kapacitásbővítéssel elérhető lenne, hogy a normakontroll-eljárások átfutási ideje egy gazdaságilag még kezelhető, legfeljebb 60-90 napos időtávra csökkenjen. Hatékony intézményi garanciák hiányában azonban a jogállamiság és a tőkebiztonság csupán illúzió marad,

a gyors és átlátható jogszolgáltatás elmaradása pedig végső soron a hazai beruházások teljes leállásához vezethet.

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