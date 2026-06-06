Rendszerváltást követel az ingatlanszakma - Elárulták a szakértők, mire számítanak a következő öt évben

A Portfolio rendezvényein rendszeresen bevonjuk az értő közönséget a beszélgetések alakulásába azzal, hogy a kerekasztalokon az ő véleményüket is kikérjük egy-egy témában az úgynevezett Menti-kérdésekkel. Most a szerdai Property X konferenciánk során elhangzó kérdésekre adott válaszaikat vesszük végig az irodapiactól a kiskereskedelmi ingatlanokon át a bérlakásokig.
Kormányváltás és kilátások
Felfokozott hangulatban teltek az elmúlt hetek, amelyek a bejövő Tisza-kormány megalakulásáról, a felelősségi területek átvételéről és az új döntéshozók első lépéseiről szóltak. Mint a gazdaság minden területén, az építőiparban és az ingatlanpiacon is lélegzet-visszafojtva várja a szakma, hogy milyen változásokat hozhat az új seprű, és megtörténik-e ezeken a területeken is a valódi piacgazdaságra való rendszerváltás.
A konferenciaindító kérdésünk ezért az volt, hogy mi vár a hazai ingatlanpiacra és építőiparra? Itt elsöprő többség válaszolta azt, hogy újrahuzalozásra számít, míg a válaszadók 15%-a még radikálisabb nézeteket vallott, egyenesen a tisztítótűz eljövetelét várja a piacon. A "semmi" válaszlehetőségnek, bár csupán egy törpe kisebbség választotta, még lesz jelentősége a továbbiakban.
A változás irányára is rákérdeztünk, itt pedig az egész konferenciára jellemző optimizmus tört elő, a válaszadók többsége ugyanis szárnyalást, vagy legalábbis felpörgést vár, ami a következő időszakot illeti. A válaszadók több mint 15%-a szavazott úgy - talán a humorfaktort sem alábecsülve - hogy "mondtam már, hogy semmi". A pesszimisták, vagy csak nagyon óvatos duhajok újfent kisebbségbe kerültek.
Azzal kapcsolatban is megoszlottak a vélemények, hogy ezt a bizonyos változást kik fogják irányítani, és itt bizony előtört a nyugatos gondolkodás: a szakértők többsége a tőlünk nyugatabbról érkező külföldi befektetőktől várják - érthető módon - a nagy pénzbeáramlást, és
csak a válaszadók negyede gondolja úgy, hogy mi magunk, a magyar cégek lesznek ennek a változásnak a mozgatórugói.
Mely szektorral pontosan mi a probléma?
Aki járt konferenciáinkon az elmúlt hónapokban, az tudja, hogy amit ott biztosan hall, az a kiskereskedelmi szektor egyre hangosabb segélykiáltása a plázastopnak nevezett rendelettel kapcsolatban. Szinte semmilyen más szabályozás nem torzította úgy ennek a piacnak a működését, mint ez, a sokszor önkényesen használt lehetőség, hogy megakadályozza a korábbi vezetés egyes bolthálózatok üzletnyitásait, illetve terjeszkedését. Ez a kritika megjelenik a kiskereskedelmi panelbeszélgetésen feltett Menti-kérdésre adott válaszokban is:
a többség szerint a rendelet akadályozza a piac fejlődését, de legalábbis reformra szorul.
Illetve, ha megfordítjuk a kérdést: egésze pontosan nulla szavazatot kapott az a lehetőség, hogy a szabályozás semleges hatású lenne.
Az irodapiaccal kapcsolatban is sokszor elhangzott a konferencián, hogy a kilátások nem a legrózsásabbak: egyes minisztériumok korábban tervezett költözése óriási üresedési ugrást hozna a piacra. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy csak hozna, hiszen az új kormány megérkezésével ez a folyamat is döcögni látszik és további bizonytalanságot jelent. Ennek ellenére a szereplők inkább pozitívan állnak az új kormány jelentette új helyzethez.
A kiszámíthatatlanságon kívül természetesen több gond is sújtja a hazai irodapiacot. Mi arra is rákérdeztünk, hogy ezek közül vajon melyik a legsúlyosabb: válaszadóink többsége szerint leginkább a kereslet, illetve annak hiánya jelenti a legnagyobb nehézséget, bár itt nincs akkora különbség a súlyokban: a kevés új piacra lépő, és a túl magas kihasználatlanság egyaránt erőteljesen szerepelt.
A következő 3-5 évben az irodapiac alakulását a válaszadók szerint messze leginkább az elavult épületek újrapozicionálása határozza meg: ezt a tényezőt 61 százalék jelölte meg elsődleges piacformáló erőként. Ez arra utal, hogy a fejlesztők és tulajdonosok számára a meglévő, korszerűtlen állomány versenyképessé tétele – energetikai, műszaki, funkcionális és bérlői élmény szempontból egyaránt – fontosabb kérdéssé válik, mint az új fejlesztések volumene. Az eredmények alapján az irodapiac előtt álló legnagyobb kihívás nem pusztán a kereslet változása, hanem az, hogy
a meglévő épületállomány mennyire gyorsan és milyen minőségben tud alkalmazkodni az új bérlői, technológiai és fenntarthatósági elvárásokhoz.
A budapesti core irodaházak hozamszintjével kapcsolatban a válaszadók többsége mérsékelt stabilizációra számít: 56 százalékuk szerint 12 hónap múlva 6,5 százalék körül alakulhat a prime/core irodapiaci hozam. A megkérdezettek negyede ennél magasabb, 7 százalékos szintet valószínűsít, míg 19 százalék már 6 százalék alatti hozamkörnyezetre számít, ami a befektetői kereslet erősödését és az árazás javulását jelezné. A jelentősebb további hozamemelkedést ugyanakkor szinte senki nem tartja reális forgatókönyvnek: mindössze 1 százalék vár 7,5 százalék feletti szintet.
Az eredmények alapján a piac inkább a hozamok tetőzését, illetve fokozatos normalizálódását árazza,
mintsem újabb érdemi korrekciót.
Befektetések - mikor, hová és kik?
A magyarországi ingatlanpiacon a válaszadók szerint jelenleg a hotelszektor kínálja a legjobb beszállási lehetőséget: ezt 38 százalék jelölte meg, ami a turizmushoz és a szállodaüzemeltetéshez kapcsolódó növekedési várakozások erősödésére utal. Szorosan mögötte a kiskereskedelmi ingatlanok állnak 31 százalékkal, ami azt jelzi, hogy a piac egy része továbbra is vonzónak látja a stabil forgalmú, jó elhelyezkedésű kiskereskedelmi eszközöket. Az eredmények alapján
a tőke ma inkább a ciklikusan újraerősödő, illetve működési oldalról stabilabbnak ítélt szektorok felé fordul,
míg az irodapiacon a belépési pont vonzerejét továbbra is beárnyékolják a keresleti, kihasználtsági és újrapozicionálási kérdések.
A résztvevők várakozása alapján a befektetők többsége nem hosszú távon, hanem
viszonylag közeli időhorizonton várja a legjobb magyarországi ingatlanbefektetési lehetőségeket.
A legtöbben, 34 százaléknyian úgy látják, hogy már most, vagyis a következő hat hónapban megjelenhetnek a legvonzóbb beszállási pontok, míg további 30-30 százalék 6-12 hónapon belül, illetve 1-2 éves időtávon számít kedvező lehetőségekre. Ez azt jelzi, hogy a piac jelentős része a következő egy-két évben érdemi aktivitásélénkülésre és vonzóbb árazási helyzetekre készül. A kivárás ugyanakkor csak kevesek stratégiája: mindössze 7 százalék gondolja úgy, hogy a legjobb befektetési alkalmak több mint két év múlva érkeznek el.
Megkérdeztük a közönséget, hogy vajon az ingatlanpiaci hangulatjavulás valódi befektetési fordulattá alakulásának mik a legfontosabb feltételei. Megjósolható módon a legtöbben a kiszámítható szabályozási környezetet említették: ezt a szavazók több mint fele jelölte meg döntő tényezőként. Az eredények alapján
a piac üzenete egyértelmű: a befektetői bizalom helyreállásához nem elsősorban új termékekre, hanem stabilabb, előre jelezhetőbb működési és szabályozási környezetre van szükség.
Jönnek a fejlesztési pénzek
Az utóbbi hetek hírdömpingjében az egyik legfontosabb mérföldkő az volt, hogy várhatóan újraindulnak az EU-s források Magyarország felé. Ehhez kapcsolódóan is megkérdeztük a közönséget, specifikusan egy-egy részterületre rákérdezve, hogy szerintük a 3-5 milliárd euró fejlesztési értékből mennyit szánnak bérlakásra a jövőbeni fejlesztéseknél? A válaszadók legnagyobb része arra számít, hogy a jövőbeni fejlesztésekben érdemi, de nem domináns szerepet kaphat a bérlakásépítés. A legtöbben, 24 százaléknyian úgy látják, hogy a fejlesztési volumen 20-40 százaléka mehet bérlakáscélra, míg további 20 százalék ennél is magasabb, 40-60 százalékos arányt tart reálisnak. Az eredmények alapján a piac számol a bérlakásszegmens erősödésével, de
a többségi várakozás inkább egy kiegyensúlyozottabb fejlesztési mixet jelez, amelyben a bérlakás fontos, de nem kizárólagos eleme lenne az EU-s forrásokból megvalósuló ingatlanfejlesztéseknek.
A kollégiumi és diákszállás-fejlesztések esetében a válaszadók inkább mérsékelt, de jól érzékelhető szerepre számítanak a 3-5 milliárd eurós fejlesztési kereten belül. A legnagyobb csoport, 45 százalék szerint a források 10-20 százaléka irányulhat erre a célra, míg 32 százalék ennél magasabb, 20-40 százalékos arányt tart valószínűnek. Az eredmények alapján
a piac számol a diákszállás- és kollégiumi szegmens bővülésével, de nem ez lehet a fejlesztési program domináns eleme;
sokkal inkább egy célzott, a lakhatási kínálatot és az egyetemi városok infrastruktúráját kiegészítő beruházási irányként jelenhet meg.
Végül, de nem utolsósorban rákérdeztünk az új építésű bérlakásokra is, illetve arra, hogy ezek mikor kerülhetnek a piacra nagyobb mennyiségben. A legtöbben, 50 százaléknyian 2032-re teszik azt az időpontot, amikor már érdemi volumenben lehetnek átadott új bérlakások, míg 27 százalék ennél későbbre, 2034-re számít. A piac többsége tehát nem extrém hosszú kifutású folyamatként tekint a bérlakásszegmens felfutására, de az is látszik, hogy
a nagy volumenű kínálat megjelenéséhez még többéves fejlesztési, finanszírozási és előkészítési ciklusra lesz szükség.
Címlapkép forrása: Portfolio
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