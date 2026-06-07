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Újra nyilvánosak lesznek az építési tervek Magyarországon
Ingatlan

Újra nyilvánosak lesznek az építési tervek Magyarországon

MTI
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Visszaállítják az ÉTDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét - közölték a kormány Facebook-oldalán vasárnap délután.

Hozzátették:

a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online.

Lázár János még 2024 augusztusában szüntette meg az ÉTDR nyilvános felületét - írták a kormány közösségi oldalán.

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