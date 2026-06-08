Aggasztó jelek: több európai országban is borúsabbá vált az építőipari jövő

A legutóbbi, tavaly novemberi előrejelzés óta az építőipar működési környezetét jelentősen megváltoztatta az iráni háború és a hormuzi válság, amelyek óriási hatással vannak a globális gazdaságra, az energiaárakra, az inflációra és a kamatlábakra - ezek mind-mind olyan tényezők, melyek nagyban befolyásolják a keresletet is.
Az idei GDP és építési piaci növekedés valamivel alacsonyabb lehet a korábban előrejelzettnél
Tavaly november óta visszaesett a fogyasztói és üzleti bizalom is. A gazdasági növekedési várakozásokat tavasszal több országban lefelé módosították, és ez a bizonytalanság továbbra is folytatódhat. Tavaly a 19 Euroconstruct ország GDP-je összességében 1,5%-kal nőtt és 2026 és 2028 között várhatóan átlagosan évi 1,2%-kal fog csak bővülni. Az idei GDP-növekedés gyengébb maradhat a korábban becsültnél, csupán 1,1% lehet majd, 2027-ben pedig 1,3%-os bővülés várható. Egyik Euroconstruct-ország sem prognosztizál gazdasági visszaesést.
Bár 2023 és 2024 a visszaesés évei voltak az európai építési piacon (a két év alatt az építési teljesítmény több mint 3%-kal csökkent), tavaly a 19 Euroconstruct-ország teljes építési teljesítménye 0,2%-kal nőtt - valamivel gyengébben, mint a tavaly novemberi előrejelzés: +0,3%. 2026-ban a fellendülés folytatódhat és a bővülés 2%-os lehet -valamivel kevesebb mint a fél évvel ezelőtti +2,4%.
A 2027-es és 2028-as növekedési előrejelzések változatlanok maradtak 2,2% és 1,9%.
A mélyépítés továbbra is a legerősebb alszektor
Az alszektorok nagyon eltérően fejlődtek 2023 és 2025 között: a lakásépítés meredeken csökkent, a nem lakásépítés változatlan maradt, míg a mélyépítés nőtt. A legfrissebb előrejelzés szerint 2026 és 2028 között minden alszektor bővülhet.
Az elmúlt években az új építések ingadozása jelentősen nagyobb volt, mint a felújításoké: 2023 és 2025 között az új épületek építése visszaesett, míg az felújításoké csak kis mértékben csökkent. A 2026-2028 közötti időszakban viszont az új épületek építése várhatóan gyorsabban fog nőni, mint az épületfelújításoké.
- A felújítások lassú növekedése elsősorban a bizonytalanság miatti gyengébb fogyasztói bizalomnak és a háztartások alacsony felújítási hajlandóságának tudható be.
- A mélyépítés esetében mind az új építések, mind a felújítások erőteljesen nőttek 2023 és 2025 között.
- 2026-2028 között mind az új építések, mind a felújítások bővülhetnek a közlekedési beruházások, az energetikai infrastruktúra, a biztonsági és vészhelyzeti tervezési igények, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint az uniós programok által támogatott projektek hatására.
Az új előrejelzés egyik fő megállapítása, hogy az építési piac növekedésének szerkezete megváltozott. Az új építés és a mélyépítés egyre inkább a növekedés motorja, míg a felújítások stabilak, de lassabban nőnek. Az épületfelújítások anticiklikus szerepe gyengült az energiaválság és az energiahatékonysági fellendülés éveihez képest, amikor a támogatási rendszerek és a szabályozás lendítette fel a piacot. A gazdasági és fogyasztói bizonytalanság most a felújításokat sújtja, míg a beruházások az új építéseket támogatják.
Eltérések országszinten - visszaesés északon és nyugaton, növekedés délen
Magyarországon
JÖVŐRE ELINDULHAT A FELLENDÜLÉS, 2027-BEN 2.4% MAJD 2028-BAN 5%-OS BŐVÜLÉS IS JÖHET AZ ÉPÍTÉSI TELJESÍTMÉNYBEN.
Az északi országokban és Ausztriában a teljes építési teljesítmény meredeken visszaesett 2023-ban és 2024-ben, és a 2026-2028-as időszakban sem valószínű, hogy visszatér a 2022-es szintre. 2026 és 2028 között a leggyengébb növekedés Szlovákiában, Olaszországban és Belgiumban lehet. Németország, Franciaország, Ausztria és Olaszország továbbra is a gyenge lakáskereslettől, a magas költségektől és a korlátozott finanszírozástól szenved.
A legerősebb növekedést 2026-tól 2028-ig Írországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és Portugáliában prognosztizálja az Euroconstruct. tavasszal továbbra is a leggyorsabban növekvő piac az erős állami beruházásoknak és a stabil keresletnek köszönhetően. tavasszal is erős középtávú növekedést könyvelhet majd el, bár ez most kissé lefelé módosult. Spanyolország és Portugália is széles körű növekedésből profitál mind a magasépítésben, mind a mélyépítésben.
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