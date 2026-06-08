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Aggasztó jelek: több európai országban is borúsabbá vált az építőipari jövő
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Aggasztó jelek: több európai országban is borúsabbá vált az építőipari jövő

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Az Euroconstruct előrejelzése szerint az európai építőipar növekedése valamivel lassabb lehet a korábban vártnál. Magyarországon a kormányváltás miatt az idei év átmeneti lehet, így a teljes építési piacon 1,5%-os visszaesésre számít a Buildecon, az Euroconstruct magyar tagja.
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A legutóbbi, tavaly novemberi előrejelzés óta az építőipar működési környezetét jelentősen megváltoztatta az iráni háború és a hormuzi válság, amelyek óriási hatással vannak a globális gazdaságra, az energiaárakra, az inflációra és a kamatlábakra - ezek mind-mind olyan tényezők, melyek nagyban befolyásolják a keresletet is.

Az idei GDP és építési piaci növekedés valamivel alacsonyabb lehet a korábban előrejelzettnél

Tavaly november óta visszaesett a fogyasztói és üzleti bizalom is. A gazdasági növekedési várakozásokat tavasszal több országban lefelé módosították, és ez a bizonytalanság továbbra is folytatódhat. Tavaly a 19 Euroconstruct ország GDP-je összességében 1,5%-kal nőtt és 2026 és 2028 között várhatóan átlagosan évi 1,2%-kal fog csak bővülni. Az idei GDP-növekedés gyengébb maradhat a korábban becsültnél, csupán 1,1% lehet majd, 2027-ben pedig 1,3%-os bővülés várható. Egyik Euroconstruct-ország sem prognosztizál gazdasági visszaesést.

Bár 2023 és 2024 a visszaesés évei voltak az európai építési piacon (a két év alatt az építési teljesítmény több mint 3%-kal csökkent), tavaly a 19 Euroconstruct-ország teljes építési teljesítménye 0,2%-kal nőtt - valamivel gyengébben, mint a tavaly novemberi előrejelzés: +0,3%. 2026-ban a fellendülés folytatódhat és a bővülés 2%-os lehet -valamivel kevesebb mint a fél évvel ezelőtti +2,4%.

A 2027-es és 2028-as növekedési előrejelzések változatlanok maradtak 2,2% és 1,9%.

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A mélyépítés továbbra is a legerősebb alszektor

Az alszektorok nagyon eltérően fejlődtek 2023 és 2025 között: a lakásépítés meredeken csökkent, a nem lakásépítés változatlan maradt, míg a mélyépítés nőtt. A legfrissebb előrejelzés szerint 2026 és 2028 között minden alszektor bővülhet.

Az elmúlt években az új építések ingadozása jelentősen nagyobb volt, mint a felújításoké: 2023 és 2025 között az új épületek építése visszaesett, míg az felújításoké csak kis mértékben csökkent. A 2026-2028 közötti időszakban viszont az új épületek építése várhatóan gyorsabban fog nőni, mint az épületfelújításoké.

  • A felújítások lassú növekedése elsősorban a bizonytalanság miatti gyengébb fogyasztói bizalomnak és a háztartások alacsony felújítási hajlandóságának tudható be.
  • A mélyépítés esetében mind az új építések, mind a felújítások erőteljesen nőttek 2023 és 2025 között.
  • 2026-2028 között mind az új építések, mind a felújítások bővülhetnek a közlekedési beruházások, az energetikai infrastruktúra, a biztonsági és vészhelyzeti tervezési igények, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint az uniós programok által támogatott projektek hatására.
GDP and total construction output
A GDP és az építőipari termelés a 19 Euroconstruct-országban

Az új előrejelzés egyik fő megállapítása, hogy az építési piac növekedésének szerkezete megváltozott. Az új építés és a mélyépítés egyre inkább a növekedés motorja, míg a felújítások stabilak, de lassabban nőnek. Az épületfelújítások anticiklikus szerepe gyengült az energiaválság és az energiahatékonysági fellendülés éveihez képest, amikor a támogatási rendszerek és a szabályozás lendítette fel a piacot. A gazdasági és fogyasztói bizonytalanság most a felújításokat sújtja, míg a beruházások az új építéseket támogatják.

Eltérések országszinten - visszaesés északon és nyugaton, növekedés délen

Magyarországon

JÖVŐRE ELINDULHAT A FELLENDÜLÉS, 2027-BEN 2.4% MAJD 2028-BAN 5%-OS BŐVÜLÉS IS JÖHET AZ ÉPÍTÉSI TELJESÍTMÉNYBEN.

Az északi országokban és Ausztriában a teljes építési teljesítmény meredeken visszaesett 2023-ban és 2024-ben, és a 2026-2028-as időszakban sem valószínű, hogy visszatér a 2022-es szintre. 2026 és 2028 között a leggyengébb növekedés Szlovákiában, Olaszországban és Belgiumban lehet. Németország, Franciaország, Ausztria és Olaszország továbbra is a gyenge lakáskereslettől, a magas költségektől és a korlátozott finanszírozástól szenved.

A legerősebb növekedést 2026-tól 2028-ig Írországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és Portugáliában prognosztizálja az Euroconstruct. tavasszal továbbra is a leggyorsabban növekvő piac az erős állami beruházásoknak és a stabil keresletnek köszönhetően. tavasszal is erős középtávú növekedést könyvelhet majd el, bár ez most kissé lefelé módosult. Spanyolország és Portugália is széles körű növekedésből profitál mind a magasépítésben, mind a mélyépítésben.

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