Drámai adatok érkeztek Amerikából: miközben javulást mértek, megduplázódott a legrosszabb helyzetben lévők száma

Az amerikai lakásügyi és városfejlesztési minisztérium (HUD) nemrég közzétette a 2025. januári, egyetlen éjszaka helyzetét rögzítő adatfelvétel eredményeit. A regisztrált hajléktalanok száma az előző évhez képest 3 százalékkal, azaz 25 830 fővel csökkent, ez azonban alig tudta ellensúlyozni a koronavírus-járvány óta tapasztalt drámai növekedést: 2020 januárjához viszonyítva még mindig 28 százalékkal, mintegy 165 ezer fővel többen élnek az utcákon és a szállásokon.
A negatív trend hátterében elsősorban a bérleti díjak kétszámjegyű drágulása áll.
A felmérés azokat a személyeket veszi számba, akik átmeneti szállásokon, közterületeken, autókban, elhagyatott épületekben vagy sátortáborokban töltik az éjszakát. A szakértők szerint a statisztikák így is alulbecsülik a valós helyzetet, mivel a mintavétel nem terjed ki a rokonaiknál, ismerőseiknél meghúzódó emberekre, és csupán egyetlen éjszaka pillanatfelvételét mutatja.
A csökkenés döntő részben abból adódott, hogy kevesebben vettek igénybe átmeneti szállásokat. A szükségszállókon 479 330 ember élt, ami 4 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A legjelentősebb javulást azokban a tagállamokban mérték, amelyek korábban pluszkapacitásokat hoztak létre a bevándorlók és menedékkérők elhelyezésére:
- New York államban közel 12 700-zal,
- Illinois-ban 10 670-nel, míg
- Coloradóban 2310 fővel csökkent a szállásokon élők száma.
- Hawaii-on a maui erdőtüzeket követő átmeneti megugrás csillapodott, ami 4810 fős csökkenést eredményezett.
Ezzel szemben az amerikai államok többségében nőtt a szállókon élők száma, különösen Észak-Karolinában, ahol a Helene hurrikán pusztítása miatt családok ezrei veszítették el otthonukat.
A fedél nélkül, azaz közterületeken, járművekben vagy elhagyott épületekben éjszakázók száma szintén mérséklődött némileg, ami egy kilenc éve tartó növekedési folyamatot szakított meg. A regisztrált 266 320 fős adat leginkább Kalifornia javuló mutatóinak köszönhető. Ebben a tagállamban 8390-nel kevesebb hajléktalant vettek nyilvántartásba, amit
a helyi vezetés a tartós, támogatott lakhatási programokba való befektetésekkel és a sátortáborok felszámolásával magyarázott.
Az összesített adatok javulása azonban elfedi a tartós, úgynevezett krónikus hajléktalanság folyamatos növekedését. Ebbe a kategóriába azok a fogyatékossággal élő emberek tartoznak, akik legalább egy éve folyamatosan, vagy az elmúlt három évben összesen legalább tizenkét hónapig az utcán vagy szállásokon éltek. Az ő számuk 2025-re megközelítette a 170 ezret, ami 2016 óta gyakorlatilag a duplájára emelkedett. Eközben a szövetségi szintű szakpolitika eltávolodott az azonnali elhelyezést előtérbe helyező "első a lakhatás"-elvtől, a tartós, támogatott lakhatási programok finanszírozása pedig folyamatosan szűkül.
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