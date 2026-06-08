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Drámai adatok érkeztek Amerikából: miközben javulást mértek, megduplázódott a legrosszabb helyzetben lévők száma
Ingatlan

Drámai adatok érkeztek Amerikából: miközben javulást mértek, megduplázódott a legrosszabb helyzetben lévők száma

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Bár 2016 óta először csökkent a regisztrált hajléktalanok száma az Egyesült Államokban, a 2025 januárjában mért 745 650 fős adat még mindig jóval meghaladja a koronavírus-járvány előtti szintet, miközben a krónikus hajléktalanság folyamatosan terjed - írják elemzésükben a Harvard lakáspiaci kutatói, a Joint Center for Housing Studies.
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Az amerikai lakásügyi és városfejlesztési minisztérium (HUD) nemrég közzétette a 2025. januári, egyetlen éjszaka helyzetét rögzítő adatfelvétel eredményeit. A regisztrált hajléktalanok száma az előző évhez képest 3 százalékkal, azaz 25 830 fővel csökkent, ez azonban alig tudta ellensúlyozni a koronavírus-járvány óta tapasztalt drámai növekedést: 2020 januárjához viszonyítva még mindig 28 százalékkal, mintegy 165 ezer fővel többen élnek az utcákon és a szállásokon.

A negatív trend hátterében elsősorban a bérleti díjak kétszámjegyű drágulása áll.

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Történelmi rekord közelében a hajléktalanok száma. Forrás: Joint Center for Housing Studies of Harvard University

A felmérés azokat a személyeket veszi számba, akik átmeneti szállásokon, közterületeken, autókban, elhagyatott épületekben vagy sátortáborokban töltik az éjszakát. A szakértők szerint a statisztikák így is alulbecsülik a valós helyzetet, mivel a mintavétel nem terjed ki a rokonaiknál, ismerőseiknél meghúzódó emberekre, és csupán egyetlen éjszaka pillanatfelvételét mutatja.

A csökkenés döntő részben abból adódott, hogy kevesebben vettek igénybe átmeneti szállásokat. A szükségszállókon 479 330 ember élt, ami 4 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A legjelentősebb javulást azokban a tagállamokban mérték, amelyek korábban pluszkapacitásokat hoztak létre a bevándorlók és menedékkérők elhelyezésére:

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  • New York államban közel 12 700-zal,
  • Illinois-ban 10 670-nel, míg
  • Coloradóban 2310 fővel csökkent a szállásokon élők száma.
  • Hawaii-on a maui erdőtüzeket követő átmeneti megugrás csillapodott, ami 4810 fős csökkenést eredményezett.

Ezzel szemben az amerikai államok többségében nőtt a szállókon élők száma, különösen Észak-Karolinában, ahol a Helene hurrikán pusztítása miatt családok ezrei veszítették el otthonukat.

A fedél nélkül, azaz közterületeken, járművekben vagy elhagyott épületekben éjszakázók száma szintén mérséklődött némileg, ami egy kilenc éve tartó növekedési folyamatot szakított meg. A regisztrált 266 320 fős adat leginkább Kalifornia javuló mutatóinak köszönhető. Ebben a tagállamban 8390-nel kevesebb hajléktalant vettek nyilvántartásba, amit

a helyi vezetés a tartós, támogatott lakhatási programokba való befektetésekkel és a sátortáborok felszámolásával magyarázott.

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A krónikus hajléktalanok száma továbbra is emelkedik. Forrás: Joint Center for Housing Studies of Harvard University

Az összesített adatok javulása azonban elfedi a tartós, úgynevezett krónikus hajléktalanság folyamatos növekedését. Ebbe a kategóriába azok a fogyatékossággal élő emberek tartoznak, akik legalább egy éve folyamatosan, vagy az elmúlt három évben összesen legalább tizenkét hónapig az utcán vagy szállásokon éltek. Az ő számuk 2025-re megközelítette a 170 ezret, ami 2016 óta gyakorlatilag a duplájára emelkedett. Eközben a szövetségi szintű szakpolitika eltávolodott az azonnali elhelyezést előtérbe helyező "első a lakhatás"-elvtől, a tartós, támogatott lakhatási programok finanszírozása pedig folyamatosan szűkül.

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