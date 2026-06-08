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Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is
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Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is

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Egy év kihagyás után ismét elérhető a magyarországi vonatok valós idejű követését biztosító Vonatinfo webes felülete. Az új vasútpolitikai irányvonal a korábbi, eltitkoló gyakorlattal szakítva a jövőben a MÁV+ rendszerébe is integrálja az élő adatokat, miközben egy friss megállapodásnak köszönhetően közel 6000 milliárd forintos uniós forrásból kezdődhet meg a hazai járműpark átfogó fejlesztése - írta Facebook-bejegyzésében a közlekedésért és beruházásért felelős miniszter, Vitézy Dávid.
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A jelenlegi célkitűzések középpontjában az eddigi gyakorlattal szemben - amely a problémák érdemi kezelése helyett azok elfedésére törekedett - az átláthatóság és a vasútfejlesztés áll. Ennek a folyamatnak a részeként nemrégiben újra nyilvánossá vált az Elektronikus Mozdonyszolgálati Informatikai Gyűjtőrendszer (EMIG), amelyet most a teljesen nyilvános, regisztrációt sem igénylő Vonatinfo webes felületének újraindítása követett. A fejlesztések a következő hetekben is folytatódnak, így

a valós idejű adatok hamarosan a MÁV+ weboldalán és mobilalkalmazásában is elérhetővé válnak.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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A tájékoztatás javítása mellett az infrastruktúra és a járműpark érdemi megújítására is sor kerül. Az Európai Bizottsággal kötött múlt heti megállapodás értelmében Magyarország közel 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz jut, amelyből még az idén kiírják az új HÉV-szerelvények és InterCity motorvonatok beszerzésére irányuló közbeszerzéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

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