Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is

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A jelenlegi célkitűzések középpontjában az eddigi gyakorlattal szemben - amely a problémák érdemi kezelése helyett azok elfedésére törekedett - az átláthatóság és a vasútfejlesztés áll. Ennek a folyamatnak a részeként nemrégiben újra nyilvánossá vált az Elektronikus Mozdonyszolgálati Informatikai Gyűjtőrendszer (EMIG), amelyet most a teljesen nyilvános, regisztrációt sem igénylő Vonatinfo webes felületének újraindítása követett. A fejlesztések a következő hetekben is folytatódnak, így

a valós idejű adatok hamarosan a MÁV+ weboldalán és mobilalkalmazásában is elérhetővé válnak.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A tájékoztatás javítása mellett az infrastruktúra és a járműpark érdemi megújítására is sor kerül. Az Európai Bizottsággal kötött múlt heti megállapodás értelmében Magyarország közel 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz jut, amelyből még az idén kiírják az új HÉV-szerelvények és InterCity motorvonatok beszerzésére irányuló közbeszerzéseket.

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