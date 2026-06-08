Eltörölnék a kötelező e-naplót és a kamarai tagságot: radikális reformot követelnek a magyar szakemberek

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Az ingatlanpiaci szakemberek több fórumon is szabályozási reformokat követelnek - legutóbb például a Portfolio Property X konferencián, amelyről itt tudósítottunk.

Az építészek a szakma számára írt javaslatcsomagja jelentősen átalakítaná az építészszakma gyakorlásának kereteit. A szerzők többek között...

megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot és a kötelező továbbképzési rendszert, amelyeket a jövőben önkéntes alapra helyeznék.

és a kötelező továbbképzési rendszert, amelyeket a jövőben önkéntes alapra helyeznék. Megreformálnák a kamarai díjrendszert is, így a közfeladatokat állami forrásból, míg az érdekképviseletet bevételarányos tagdíjakból finanszíroznák.

is, így a közfeladatokat állami forrásból, míg az érdekképviseletet bevételarányos tagdíjakból finanszíroznák. A pályakezdő építészek számára a kisebb léptékű feladatoknál eltörölnék vagy csökkentenék a kötelező szakmai gyakorlati időt, miközben az egyetemi gyakorlati oktatás fejlesztését szorgalmazzák.

miközben az egyetemi gyakorlati oktatás fejlesztését szorgalmazzák. Emellett az alkotói szabadság növelése érdekében javasolják az építészeti pályázatok adminisztrációjának csökkentését is.

is. A mindennapi munkavégzés megkönnyítése érdekében eltörölnék a digitális és CAD-alapú tervezés kizárólagosságát, visszaadva a szabadkézi tervkészítés lehetőségét.

lehetőségét. Kisebb épületeknél elegendőnek tartanák az egyszerűsített, engedélyezési szintű tervdokumentáció benyújtását.

engedélyezési szintű benyújtását. A családi házak, valamint a leendő tulajdonosok által építtetett kisebb társasházak esetében megszüntetnék az elektronikus építési napló kötelező vezetését és a felelős műszaki vezető alkalmazásának előírását.

az és a felelős műszaki vezető alkalmazásának előírását. Emellett felülvizsgálnák és rugalmasabbá tennék a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szigorú követelményeket,

épületekre vonatkozó szigorú követelményeket, az állami támogatások elosztásánál pedig nagyobb átláthatóságot és egyszerűsítést sürgetnek.

A tervezet

határozottan fellép a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknak nyújtott különleges kedvezmények és az ezekhez kapcsolódó könnyített eljárások, "kiemelések" ellen,

követelve azok teljes megszüntetését. Ezzel párhuzamosan megkönnyítenék a hagyományos és természetes építőanyagok, például a fa, a vályog vagy a szalma engedélyezését, valamint egyszerűsítenék a kisebb léptékű tervezési és kivitelezési munkák közbeszerzési szabályait. Az épületgépészet terén a természetes szellőzést és megvilágítást, az alacsony zajterhelést, valamint a tartós, javítható, környezet- és egészségkímélő rendszereket helyeznék előtérbe.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy az építésügyi szabályozásnak

a helyi közösségek megfelelő tájékoztatásán,

a zöldterületek védelmén és

a túlzott beépítések korlátozásán kell alapulnia.

Különösen fontosnak tartják az arányos szankciórendszer kialakítását, a településképi értékek megőrzését, valamint a tartós építészeti minőség biztosítását.

A reformjavaslat végső célja egy olyan közérthető, kiszámítható és átlátható jogi környezet megteremtése, amely

mentes a felesleges terhektől, hosszú távon védi a környezeti és közösségi érdekeket,

miközben esélyegyenlőséget biztosít a kisebb vállalkozások számára.

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