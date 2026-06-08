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Eltörölnék a kötelező e-naplót és a kamarai tagságot: radikális reformot követelnek a magyar szakemberek
Ingatlan

Eltörölnék a kötelező e-naplót és a kamarai tagságot: radikális reformot követelnek a magyar szakemberek

Portfolio
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Átfogó reformjavaslatot dolgozott ki az építésügyi szabályozás egyszerűsítésére és a bürokrácia csökkentésére két építész, Sámsondi Kiss Gergely és Kovács Árpád. A kezdeményezés az indokolatlan adminisztratív terhek, a kötelező kamarai tagság és a kiemelt jelentőségű beruházások kiváltságainak eltörlésével támogatná az építészeti alkotómunkát, a helyi közösségeket, valamint a kis- és középvállalkozásokat. A kezdeményezés, amit egyben vitairatnak is szánnak, az építészfórum.hu-n jelent meg.
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Információ és jelentkezés

Az ingatlanpiaci szakemberek több fórumon is szabályozási reformokat követelnek - legutóbb például a Portfolio Property X konferencián, amelyről itt tudósítottunk.

Az építészek a szakma számára írt javaslatcsomagja jelentősen átalakítaná az építészszakma gyakorlásának kereteit. A szerzők többek között...

  • megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot és a kötelező továbbképzési rendszert, amelyeket a jövőben önkéntes alapra helyeznék.
  • Megreformálnák a kamarai díjrendszert is, így a közfeladatokat állami forrásból, míg az érdekképviseletet bevételarányos tagdíjakból finanszíroznák.
  • A pályakezdő építészek számára a kisebb léptékű feladatoknál eltörölnék vagy csökkentenék a kötelező szakmai gyakorlati időt, miközben az egyetemi gyakorlati oktatás fejlesztését szorgalmazzák.
  • Emellett az alkotói szabadság növelése érdekében javasolják az építészeti pályázatok adminisztrációjának csökkentését is.
  • A mindennapi munkavégzés megkönnyítése érdekében eltörölnék a digitális és CAD-alapú tervezés kizárólagosságát, visszaadva a szabadkézi tervkészítés lehetőségét.
  • Kisebb épületeknél elegendőnek tartanák az egyszerűsített, engedélyezési szintű tervdokumentáció benyújtását.
  • A családi házak, valamint a leendő tulajdonosok által építtetett kisebb társasházak esetében megszüntetnék az elektronikus építési napló kötelező vezetését és a felelős műszaki vezető alkalmazásának előírását.
  • Emellett felülvizsgálnák és rugalmasabbá tennék a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szigorú követelményeket,
  • az állami támogatások elosztásánál pedig nagyobb átláthatóságot és egyszerűsítést sürgetnek.

A tervezet

határozottan fellép a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknak nyújtott különleges kedvezmények és az ezekhez kapcsolódó könnyített eljárások, "kiemelések" ellen,

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követelve azok teljes megszüntetését. Ezzel párhuzamosan megkönnyítenék a hagyományos és természetes építőanyagok, például a fa, a vályog vagy a szalma engedélyezését, valamint egyszerűsítenék a kisebb léptékű tervezési és kivitelezési munkák közbeszerzési szabályait. Az épületgépészet terén a természetes szellőzést és megvilágítást, az alacsony zajterhelést, valamint a tartós, javítható, környezet- és egészségkímélő rendszereket helyeznék előtérbe.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy az építésügyi szabályozásnak

  • a helyi közösségek megfelelő tájékoztatásán,
  • a zöldterületek védelmén és
  • a túlzott beépítések korlátozásán kell alapulnia.

Különösen fontosnak tartják az arányos szankciórendszer kialakítását, a településképi értékek megőrzését, valamint a tartós építészeti minőség biztosítását.

A reformjavaslat végső célja egy olyan közérthető, kiszámítható és átlátható jogi környezet megteremtése, amely

mentes a felesleges terhektől, hosszú távon védi a környezeti és közösségi érdekeket,

miközben esélyegyenlőséget biztosít a kisebb vállalkozások számára.

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