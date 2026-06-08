Eltörölnék a kötelező e-naplót és a kamarai tagságot: radikális reformot követelnek a magyar szakemberek

Az ingatlanpiaci szakemberek több fórumon is szabályozási reformokat követelnek - legutóbb például a Portfolio Property X konferencián, amelyről itt tudósítottunk.
Az építészek a szakma számára írt javaslatcsomagja jelentősen átalakítaná az építészszakma gyakorlásának kereteit. A szerzők többek között...
- megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot és a kötelező továbbképzési rendszert, amelyeket a jövőben önkéntes alapra helyeznék.
- Megreformálnák a kamarai díjrendszert is, így a közfeladatokat állami forrásból, míg az érdekképviseletet bevételarányos tagdíjakból finanszíroznák.
- A pályakezdő építészek számára a kisebb léptékű feladatoknál eltörölnék vagy csökkentenék a kötelező szakmai gyakorlati időt, miközben az egyetemi gyakorlati oktatás fejlesztését szorgalmazzák.
- Emellett az alkotói szabadság növelése érdekében javasolják az építészeti pályázatok adminisztrációjának csökkentését is.
- A mindennapi munkavégzés megkönnyítése érdekében eltörölnék a digitális és CAD-alapú tervezés kizárólagosságát, visszaadva a szabadkézi tervkészítés lehetőségét.
- Kisebb épületeknél elegendőnek tartanák az egyszerűsített, engedélyezési szintű tervdokumentáció benyújtását.
- A családi házak, valamint a leendő tulajdonosok által építtetett kisebb társasházak esetében megszüntetnék az elektronikus építési napló kötelező vezetését és a felelős műszaki vezető alkalmazásának előírását.
- Emellett felülvizsgálnák és rugalmasabbá tennék a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szigorú követelményeket,
- az állami támogatások elosztásánál pedig nagyobb átláthatóságot és egyszerűsítést sürgetnek.
A tervezet
határozottan fellép a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknak nyújtott különleges kedvezmények és az ezekhez kapcsolódó könnyített eljárások, "kiemelések" ellen,
követelve azok teljes megszüntetését. Ezzel párhuzamosan megkönnyítenék a hagyományos és természetes építőanyagok, például a fa, a vályog vagy a szalma engedélyezését, valamint egyszerűsítenék a kisebb léptékű tervezési és kivitelezési munkák közbeszerzési szabályait. Az épületgépészet terén a természetes szellőzést és megvilágítást, az alacsony zajterhelést, valamint a tartós, javítható, környezet- és egészségkímélő rendszereket helyeznék előtérbe.
A szerzők hangsúlyozzák, hogy az építésügyi szabályozásnak
- a helyi közösségek megfelelő tájékoztatásán,
- a zöldterületek védelmén és
- a túlzott beépítések korlátozásán kell alapulnia.
Különösen fontosnak tartják az arányos szankciórendszer kialakítását, a településképi értékek megőrzését, valamint a tartós építészeti minőség biztosítását.
A reformjavaslat végső célja egy olyan közérthető, kiszámítható és átlátható jogi környezet megteremtése, amely
mentes a felesleges terhektől, hosszú távon védi a környezeti és közösségi érdekeket,
miközben esélyegyenlőséget biztosít a kisebb vállalkozások számára.
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