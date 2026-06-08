Magyar szakembert neveztek ki a Taylor Wessing régiós ingatlanjogi csapatának élére

Ódor 2012-ben csatlakozott óta kulcsszerepet játszik az iroda ingatlan szakterületének fejlesztésében, és meghatározó szerepet vállalt a CEE ingatlancsoport regionális integrációjában. Ügyfeleit ingatlanügyletek széles körében támogatja jogi tanácsaival. Tagja az RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) globálisan elismert szakmai szervezetének, valamint annak magyarországi igazgatóságának. Jogi tevékenysége mellett rendszeresen előadója többek között a Portfolio ingatlanpiaci szakmai rendezvényeinek.
Dániel meghatározó szerepet játszott regionális ingatlanjogi szakterületünk megerősítésében, és ideális vezetője lesz annak következő növekedési szakaszában, mind a CEE régióban, mind a Taylor Wessing nemzetközi hálózatán belül
– idézi a közlemény Raimund Cancolát, a Taylor Wessing CEE ügyvezető partnerét.
Címlapkép forrása: Portfolio
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