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Magyar szakembert neveztek ki a Taylor Wessing régiós ingatlanjogi csapatának élére
Ingatlan

Magyar szakembert neveztek ki a Taylor Wessing régiós ingatlanjogi csapatának élére

Portfolio
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A Taylor Wessing budapesti irodájának partnerét, Ódor Dánielt nevezték ki a vállalat közép- és kelet-európai ingatlanjogi szakterület vezetőjének. Új szerepében a régió ingatlanjogi csapatainak munkájáért felel majd, különös hangsúlyt fektetve a régión belüli együttműködés erősítésére, a stratégiai növekedési kezdeményezések támogatására, valamint a csoport regionális ingatlanjogi szolgáltatásainak további bővítésére - írja közleményében a cég.
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Információ és jelentkezés

Ódor 2012-ben csatlakozott óta kulcsszerepet játszik az iroda ingatlan szakterületének fejlesztésében, és meghatározó szerepet vállalt a CEE ingatlancsoport regionális integrációjában. Ügyfeleit ingatlanügyletek széles körében támogatja jogi tanácsaival. Tagja az RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) globálisan elismert szakmai szervezetének, valamint annak magyarországi igazgatóságának. Jogi tevékenysége mellett rendszeresen előadója többek között a Portfolio ingatlanpiaci szakmai rendezvényeinek.

Dr. Ódor Dániel
Taylor Wessing, Partner
Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg
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Dániel meghatározó szerepet játszott regionális ingatlanjogi szakterületünk megerősítésében, és ideális vezetője lesz annak következő növekedési szakaszában, mind a CEE régióban, mind a Taylor Wessing nemzetközi hálózatán belül

– idézi a közlemény Raimund Cancolát, a Taylor Wessing CEE ügyvezető partnerét.

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