Nemzetközi támogatást nyert a magyar főváros, környezetvédő fiatalok kezdeményezéseit finanszírozzák

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A fővárosi közgyűlés által már jóváhagyott Ifjúsági Klímavédelmi Alap célja, hogy

aktívan bevonja az új generációt a klímaváltozás elleni helyi küzdelembe.

A program keretében a főváros legalább nyolc, fiatalok által vezetett mikroprojektet támogat majd: a nyílt pályázati felhíváson

civil szervezetek,

ifjúsági közösségek,

oktatási intézmények és

kulturális szereplők is elindulhatnak.

A nyertes kezdeményezések egyenként 310 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatásból gazdálkodhatnak. A pályázóktól olyan, Budapest jövője szempontjából kulcsfontosságú területeken várnak konkrét, megvalósítható ötleteket, mint

a zöldfelület-fejlesztés ,

, a klímaalkalmazkodás ,

, fenntartható közlekedés ,

, a hulladékcsökkentés , valamint

, valamint a közösségépítés.

A hivatalos pályázati felhívás a tervek szerint nyáron indul.

A kiválasztott projektek megvalósulását szakmailag is támogatják majd,

a program záró szakaszában pedig kiemelt figyelmet fordítanak a sikeres kezdeményezések bemutatására.

Nem ez az első alkalom, hogy Budapest sikeresen szerepel a Bloomberg Philanthropies nemzetközi felhívásain: a főváros korábban a Mayors Challenge versenyen nyert el egymillió dollárt a Fővárosi Feldolgozóközpont létrehozására. Ez a kezdeményezés a piacokon megmaradó, el nem adott, de még kiválóan fogyasztható zöldségek és gyümölcsök megmentését és újrahasznosítását teszi lehetővé.

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