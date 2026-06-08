Nemzetközi támogatást nyert a magyar főváros, környezetvédő fiatalok kezdeményezéseit finanszírozzák

A fővárosi közgyűlés által már jóváhagyott Ifjúsági Klímavédelmi Alap célja, hogy
aktívan bevonja az új generációt a klímaváltozás elleni helyi küzdelembe.
A program keretében a főváros legalább nyolc, fiatalok által vezetett mikroprojektet támogat majd: a nyílt pályázati felhíváson
- civil szervezetek,
- ifjúsági közösségek,
- oktatási intézmények és
- kulturális szereplők is elindulhatnak.
A nyertes kezdeményezések egyenként 310 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatásból gazdálkodhatnak. A pályázóktól olyan, Budapest jövője szempontjából kulcsfontosságú területeken várnak konkrét, megvalósítható ötleteket, mint
- a zöldfelület-fejlesztés,
- a klímaalkalmazkodás,
- fenntartható közlekedés,
- a hulladékcsökkentés, valamint
- a közösségépítés.
A hivatalos pályázati felhívás a tervek szerint nyáron indul.
A kiválasztott projektek megvalósulását szakmailag is támogatják majd,
a program záró szakaszában pedig kiemelt figyelmet fordítanak a sikeres kezdeményezések bemutatására.
Nem ez az első alkalom, hogy Budapest sikeresen szerepel a Bloomberg Philanthropies nemzetközi felhívásain: a főváros korábban a Mayors Challenge versenyen nyert el egymillió dollárt a Fővárosi Feldolgozóközpont létrehozására. Ez a kezdeményezés a piacokon megmaradó, el nem adott, de még kiválóan fogyasztható zöldségek és gyümölcsök megmentését és újrahasznosítását teszi lehetővé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ipari öngyilkosság zajlik a szemünk előtt az Európai Unióban
A gazdasági élet szereplői megint Brüsszelt tennék meg bűnbaknak.
Dunavecse felkerült Európa energiatérképére: így vált technológiai úttörővé a Schneider új okosgyára
Exkluzív gyárlátogatáson jártunk!
Korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslat érkezik a héten
Az igazságügyi miniszter nyújtja be.
Robbanások a Közel-Keleten, azonnal kilőttek az olajárak
Megint nő a feszültség.
Forsthoffer Ágnes: elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata
Intézkedést sürget az Országgyűlés elnöke.
Rossz hírek érkeztek Németországból
Újra recesszióba léphet Európa legerősebb gazdasága.
Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával
Több bejelentést is tett a cég Ázsiából.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?