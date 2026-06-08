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Nemzetközi támogatást nyert a magyar főváros, környezetvédő fiatalok kezdeményezéseit finanszírozzák
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Nemzetközi támogatást nyert a magyar főváros, környezetvédő fiatalok kezdeményezéseit finanszírozzák

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A Fővárosi Önkormányzat 50 ezer dolláros, azaz mintegy 15,5 millió forintos nemzetközi támogatást nyert el a Bloomberg Philanthropies alapítványtól, amelyből a város egy éven keresztül finanszírozza majd a 18 és 24 év közötti fiatalok klíma- és környezetvédelmi kezdeményezéseit - írta meg a https://enbudapestem.hu/.
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A fővárosi közgyűlés által már jóváhagyott Ifjúsági Klímavédelmi Alap célja, hogy

aktívan bevonja az új generációt a klímaváltozás elleni helyi küzdelembe.

A program keretében a főváros legalább nyolc, fiatalok által vezetett mikroprojektet támogat majd: a nyílt pályázati felhíváson

  • civil szervezetek,
  • ifjúsági közösségek,
  • oktatási intézmények és
  • kulturális szereplők is elindulhatnak.

A nyertes kezdeményezések egyenként 310 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatásból gazdálkodhatnak. A pályázóktól olyan, Budapest jövője szempontjából kulcsfontosságú területeken várnak konkrét, megvalósítható ötleteket, mint

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  • a zöldfelület-fejlesztés,
  • a klímaalkalmazkodás,
  • fenntartható közlekedés,
  • a hulladékcsökkentés, valamint
  • a közösségépítés.

A hivatalos pályázati felhívás a tervek szerint nyáron indul.

A kiválasztott projektek megvalósulását szakmailag is támogatják majd,

a program záró szakaszában pedig kiemelt figyelmet fordítanak a sikeres kezdeményezések bemutatására.

Nem ez az első alkalom, hogy Budapest sikeresen szerepel a Bloomberg Philanthropies nemzetközi felhívásain: a főváros korábban a Mayors Challenge versenyen nyert el egymillió dollárt a Fővárosi Feldolgozóközpont létrehozására. Ez a kezdeményezés a piacokon megmaradó, el nem adott, de még kiválóan fogyasztható zöldségek és gyümölcsök megmentését és újrahasznosítását teszi lehetővé.

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