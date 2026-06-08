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Teljesen átalakul az egyik legnépszerűbb magyarországi holtág strandja
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Teljesen átalakul az egyik legnépszerűbb magyarországi holtág strandja

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Megerősített partvonallal, új büfével, mosdókkal, sétánnyal szépül meg a Tolna vármegyei Fadd-Dombori-holtág melletti strand. A mintegy 180 millió forintos beruházás nemcsak a fürdőzők kényelmét szolgálja, hanem a vízpart biztonságát is növeli - közölte a Magyar Építők.
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Az 1850-es folyamszabályozás során létrejött, tizenhárom kilométer hosszú Fadd-Dombori-Duna-holtág Tolna vármegye legnagyobb természetes fürdőhelye. A terület északi részén, a kompátkelő mellett található strand hamarosan teljesen átalakul, miután a kivitelezők a napokban megkezdik a munkálatokat.

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Forrás: Fadd.hu

Mintegy 83 millió forintból egy új, többfunkciós kiszolgálóépületet emelnek. A földszintes létesítményben helyet kap egy modern büfé, valamint női, férfi és akadálymentesített mosdók is épülnek. Az épületet úgy alakítják ki, hogy a Béri Balogh Ádám liget felől nézve szinte észrevétlen maradjon, miközben a vízpart felé egy tágas, fedett tornáccal nyit.

A strand környezetének rendezését és a vízépítési feladatokat megközelítőleg 96 millió forintból végzik el.

A fejlesztés elsődleges célja a fürdőzők biztonságának garantálása és a partfal további omlásának megállítása, amelyet a széljárás okozta kimosódások tettek szükségessé. A partvédelmet természetes hatású, hántolatlan akácfacölöpökkel biztosítják, amelyeket kőburkolatú rézsűk kötnek össze a homokos parttal. A vízbe jutást acélkorláttal ellátott, széles betonlépcsők teszik kényelmesebbé.

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A fejlesztés részeként a strandhoz vezető sétányt térkővel burkolják, a gyerekeket pedig egy új játszótér várja majd. A megújult, kandeláberekkel megvilágított sétányon tíz pad szolgálja majd a pihenni vágyók kényelmét.

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