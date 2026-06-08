Vitézy Dávid a következő ciklus uniós pénzeiről tárgyal Luxemburgban – a magyar vasutat fejlesztené

A tárcavezető tájékoztatása szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a légiutasjogok jelenleg is zajló felülvizsgálata. A módosítások célja, hogy
- átláthatóbbá tegyék a kézipoggyászokra vonatkozó előírásokat,
- egyértelműsítsék a járatkésések esetén járó kompenzáció szabályait, és
- összességében az utasok számára kedvezőbb feltételeket alakítsanak ki az európai légiközlekedési ágazatban.
Napirenden szerepel egy olyan egységes európai rendszer létrehozása is, amely lehetővé tenné, hogy a több vasúttársaságot érintő, határokon átnyúló utazásokra egyetlen digitális alkalmazáson keresztül lehessen megváltani a menetjegyeket.
"A nemzetközi vasúti jegyértékesítés jelenleg rendkívül fragmentált, így gyakran még a szomszédos országokba történő utazások tervezése is nehézségekbe ütközik. Az európai vasúttársaságok működésére ráfér a modernizáció, ezért Magyarország részéről teljes támogatást nyújtunk az egységesítési törekvésekhez" – fogalmazott a miniszter.
A szakminiszterek emellett e
gyeztetnek a 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keret közlekedési infrastruktúra-fejlesztési forrásainak elosztási elveiről is.
Magyarország számára a tárgyalások során a hazai projektek finanszírozásának biztosítása a legfőbb prioritás.
Kiemelt célunk, hogy a következő hétéves uniós költségvetési ciklus forrásainak tervezésekor a lehető legnagyobb összegű támogatást tudjuk elhozni a magyarországi vasúthálózat korszerűsítésére
– mutatott rá Vitézy.
A miniszter – aki első alkalommal képviseli Magyarországot ebben a tisztségben a közlekedési miniszterek tanácsülésén – luxemburgi programja keretében természetesen megnézte a helyi, kilenc évvel ezelőtt átadott villamosvonalat is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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