Vitézy Dávid a következő ciklus uniós pénzeiről tárgyal Luxemburgban – a magyar vasutat fejlesztené

A légi utasok jogainak megerősítéséről, az egységes európai vasúti jegyvásárlási platform kialakításáról, valamint a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus közlekedésfejlesztési támogatásairól tárgyal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Luxemburgban, az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén.

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A tárcavezető tájékoztatása szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a légiutasjogok jelenleg is zajló felülvizsgálata. A módosítások célja, hogy

átláthatóbbá tegyék a kézipoggyászokra vonatkozó előírásokat,

vonatkozó előírásokat, egyértelműsítsék a járatkésések esetén járó kompenzáció szabályait, és

esetén járó kompenzáció szabályait, és összességében az utasok számára kedvezőbb feltételeket alakítsanak ki az európai légiközlekedési ágazatban.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Napirenden szerepel egy olyan egységes európai rendszer létrehozása is, amely lehetővé tenné, hogy a több vasúttársaságot érintő, határokon átnyúló utazásokra egyetlen digitális alkalmazáson keresztül lehessen megváltani a menetjegyeket.

"A nemzetközi vasúti jegyértékesítés jelenleg rendkívül fragmentált, így gyakran még a szomszédos országokba történő utazások tervezése is nehézségekbe ütközik. Az európai vasúttársaságok működésére ráfér a modernizáció, ezért Magyarország részéről teljes támogatást nyújtunk az egységesítési törekvésekhez" – fogalmazott a miniszter.

A szakminiszterek emellett e

gyeztetnek a 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keret közlekedési infrastruktúra-fejlesztési forrásainak elosztási elveiről is.

Magyarország számára a tárgyalások során a hazai projektek finanszírozásának biztosítása a legfőbb prioritás.

Kiemelt célunk, hogy a következő hétéves uniós költségvetési ciklus forrásainak tervezésekor a lehető legnagyobb összegű támogatást tudjuk elhozni a magyarországi vasúthálózat korszerűsítésére

– mutatott rá Vitézy.

A miniszter – aki első alkalommal képviseli Magyarországot ebben a tisztségben a közlekedési miniszterek tanácsülésén – luxemburgi programja keretében természetesen megnézte a helyi, kilenc évvel ezelőtt átadott villamosvonalat is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán