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Vitézy Dávid a következő ciklus uniós pénzeiről tárgyal Luxemburgban – a magyar vasutat fejlesztené
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Vitézy Dávid a következő ciklus uniós pénzeiről tárgyal Luxemburgban – a magyar vasutat fejlesztené

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A légi utasok jogainak megerősítéséről, az egységes európai vasúti jegyvásárlási platform kialakításáról, valamint a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus közlekedésfejlesztési támogatásairól tárgyal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Luxemburgban, az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén.
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A tárcavezető tájékoztatása szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a légiutasjogok jelenleg is zajló felülvizsgálata. A módosítások célja, hogy

  • átláthatóbbá tegyék a kézipoggyászokra vonatkozó előírásokat,
  • egyértelműsítsék a járatkésések esetén járó kompenzáció szabályait, és
  • összességében az utasok számára kedvezőbb feltételeket alakítsanak ki az európai légiközlekedési ágazatban.
Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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Napirenden szerepel egy olyan egységes európai rendszer létrehozása is, amely lehetővé tenné, hogy a több vasúttársaságot érintő, határokon átnyúló utazásokra egyetlen digitális alkalmazáson keresztül lehessen megváltani a menetjegyeket.

"A nemzetközi vasúti jegyértékesítés jelenleg rendkívül fragmentált, így gyakran még a szomszédos országokba történő utazások tervezése is nehézségekbe ütközik. Az európai vasúttársaságok működésére ráfér a modernizáció, ezért Magyarország részéről teljes támogatást nyújtunk az egységesítési törekvésekhez" – fogalmazott a miniszter.

A szakminiszterek emellett e

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gyeztetnek a 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keret közlekedési infrastruktúra-fejlesztési forrásainak elosztási elveiről is.

Magyarország számára a tárgyalások során a hazai projektek finanszírozásának biztosítása a legfőbb prioritás.

Kiemelt célunk, hogy a következő hétéves uniós költségvetési ciklus forrásainak tervezésekor a lehető legnagyobb összegű támogatást tudjuk elhozni a magyarországi vasúthálózat korszerűsítésére

– mutatott rá Vitézy.

A miniszter – aki első alkalommal képviseli Magyarországot ebben a tisztségben a közlekedési miniszterek tanácsülésén – luxemburgi programja keretében természetesen megnézte a helyi, kilenc évvel ezelőtt átadott villamosvonalat is.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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