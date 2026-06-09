Amerikai elemzés: megállíthatatlanul tör utat az AI, gyökeres fordulat jön az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacon már jelenleg is érezteti hatását az AI, hiszen az adatközpontok szegmensében óriási beruházási hullám indult el: ez elsősorban a technológiai vállalatóriások rekordszintű tőkeberuházásainak köszönhető, amelyeknek elsődleges célpontja az Egyesült Államok. Ennek a folyamatnak jelentős tovagyűrűző hatásai is vannak, ugyanis az adatközponti infrastruktúrát kiszolgáló létesítmények miatt
csak Európában mintegy 790 ezer négyzetméternyi többletkeresletre számítanak a logisztikai és raktárpiacon a következő három évben.
Hosszabb távon az ágazatra gyakorolt hatások még kevésbé láthatók előre, ha azonban a mesterséges intelligencia jelenlegi elterjedési üteme és technológiai fejlődése fennmarad, az alapjaiban formálhatja át a teljes ingatlanszektort.
Az AI alapjaiban formálja át az ingatlanszolgáltatások nyújtásának módját: segítségével napok alatt képesek vagyunk házon belül olyan eszközöket fejleszteni, amelyek elkészítése korábban hónapokig tartott, vagy külső partnerek bevonását igényelte
- idézi az elemzés Richard Cardot, a Savills csoportszintű informatikai igazgatóját.
Lehetséges jövőképek az AI fejlettsége és az adaptáció szintje alapján
A mesterséges intelligencia ingatlanpiaci hatása nem egyetlen, előre meghatározott pályán bontakozik ki: inkább attól függ, hogy milyen gyorsan fejlődik maga a technológia, és milyen mértékben épül be a gazdaság, a vállalatok és a mindennapi élet működésébe. E két tényező – az AI fejlettsége és az adaptáció szintje – alapján több lehetséges jövőkép rajzolódik ki, a mérsékelt piaci változásoktól egészen az ingatlanpiac strukturális átalakulásáig.
Az AI ingatlanpiacra gyakorolt hatása egy kétdimenziós mátrix mentén jól elképzelhető, ahol a függőleges tengelyen a technológiai fejlettség, a vízszintes tengelyen pedig az adaptáció, illetve elfogadottság mértéke jelenik meg. A forgatókönyvek a jelenlegi működési logika fennmaradásától a teljes transzformációig terjednek:
1. Lassú terjedés, korlátozott fejlődés: marad a status quo
Az első forgatókönyv szerint az AI térnyerése lassú, töredezett és korlátozott marad. Ebben az esetben a technológia nem épül be érdemben sem a mindennapi életbe, sem a vállalati működésbe, sem a logisztikai rendszerekbe.
- A termelékenység csak minimálisan javul, a gazdaság szerkezete pedig alapvetően nem változik meg. Ebben a környezetben az ingatlanpiaci keresletben is csak mérsékelt elmozdulások várhatók.
- A jelenlegi piaci mintázatok nagyrészt fennmaradnak, és nem alakul ki olyan új keresleti hullám, amely érdemben átírná az egyes szegmensek közötti erőviszonyokat. Az irodapiacon a bérbeadási aktivitás egyenetlenné válhat: elsősorban azok a szektorok mutathatnak erősebb keresletet, amelyek közvetlenül profitálnak az AI alkalmazásából.
- Széles körű, gazdasági alapú keresletélénkülés nem következik be, mivel a termelékenység stagnálása továbbra is fékezi a növekedést.
2. Szélesebb adaptáció, mérsékeltebb technológiai áttörés: az AI mint hatékonyságnövelő eszköz
A második forgatókönyvben az AI szélesebb körben elterjed, de elsősorban kiegészítő technológiaként működik. Nem váltja ki teljesen az emberi munkát és döntéshozatalt, de jelentősen javítja a meglévő rendszerek hatékonyságát.
- Ebben a világban az AI legfontosabb szerepe az, hogy csökkenti a működési költségeket, gyorsítja az adminisztratív folyamatokat, és pontosabbá teszi az ingatlanok üzemeltetéséhez, bérbeadásához és fejlesztéséhez kapcsolódó döntéseket. Automatizálhatóvá válik például a bérleti szerződések kivonatolása, a dokumentumok ellenőrzése vagy egyes üzemeltetési folyamatok támogatása.
- Az építészetben és a kivitelezésben is látványos változások indulhatnak el. A technológiaorientált munkahelyek előtérbe kerülnek, miközben az ingatlanok tervezésében, belső kialakításában és megvalósításában egyre nagyobb szerepet kapnak testre szabott, adatvezérelt megoldások. A cél a hatékonyabb térhasználat, a jobb felhasználói élmény és az alacsonyabb működési költség.
- Az irodapiacon ezzel párhuzamosan erősödhet a kollaborációt támogató terek szerepe. A vállalatok olyan munkakörnyezeteket kereshetnek, amelyek egyszerre támogatják az egyéni fókuszmunkát, a csapatmunkát és a technológiával támogatott együttműködést. A rugalmas, közösségi és hibrid munkaterek ezért még fontosabbá válhatnak.
3. Magas fejlettség és széles körű adaptáció: jön az AI-vezérelt transzformáció
A legnagyobb horderejű forgatókönyv akkor valósulhat meg, ha az AI technológiai fejlettsége magas szintre jut, és ezzel párhuzamosan a társadalmi-gazdasági adaptáció is széles körűvé válik. Ebben az esetben a mesterséges intelligencia nem pusztán hatékonyságnövelő eszköz lesz, hanem alapjaiban alakítja át a munkavégzést, a mobilitást, a fogyasztási szokásokat és az életmódot.
- Ez az ingatlanpiacon is mélyreható változásokat eredményezhet. Az egyik leglátványosabb hatás az adatközpontok iránti kereslet robbanásszerű növekedése lehet.
- Ebben a szegmensben az áramellátáshoz való hozzáférés kulcskérdéssé válik: az energiaellátási kapacitás és a hálózati rugalmasság lokációválasztás egyik legfontosabb szempontja lehet.
- Az irodapiacon szintén új generációs terek jelenhetnek meg. A rugalmas, összekapcsolt, prémium minőségű irodák iránti kereslet erősödhet, ami tovább fokozhatja a piac polarizációját. A legjobb lokációkban található, magas műszaki színvonalú, jó energiahatékonyságú és technológiailag fejlett épületek felülteljesíthetnek, miközben a gyengébb minőségű állomány leértékelődhet.
Ilyen lesz a jövő lakása és a jövő munkahelye
A jövő munkahelyeinek nemcsak az ember-ember közötti együttműködést kell támogatniuk, hanem az ember és a mesterséges intelligencia közötti interakciót is. Ez új térszervezési, technológiai és üzemeltetési elvárásokat hozhat az irodafejlesztésekben. A logisztikai és gyártási ingatlanok piacán az autonóm készletkezelés, az AI-alapú útvonaltervezés és az automatizált raktározás válhat meghatározóvá. A fejlett logisztikai csomópontok és a magas szinten automatizált raktárak iránti kereslet erősödhet, miközben a gyártás egyre kevésbé függhet az olcsó élőmunka közelségétől.
A lakóingatlanok piacán smart home technológiák válhatnak a mindennapok természetes részévé. Az otthonok nemcsak energiahatékonyabbá, hanem személyre szabottabbá és prediktívebbé is válhatnak: az AI-alapú rendszerek a lakók szokásaihoz igazodva optimalizálhatják a fűtést, hűtést, biztonságot vagy akár a karbantartási folyamatokat. A kiskereskedelemben az AI pontosabb kereslet-előrejelzést, jobb készletgazdálkodást és hatékonyabb működést tehet lehetővé. A click-and-collect modell – vagyis az online rendelés és bolti átvétel kombinációja – tovább fejlődhet, miközben a prémium élményt kínáló bevásárló- és szórakoztató központok pozíciója erősödhet.
A legjobb helyszínek tudásra, energiára és adatra épülnek
A teljes transzformáció egyik legfontosabb következménye, hogy a helyszínek, lokációk közötti verseny is átalakul. Azok a városok, térségek és ingatlanpiaci központok teljesíthetnek felül, amelyek hozzáférnek a megfelelő tudáshoz, technológiai infrastruktúrához, energiakapacitáshoz és képzett munkaerőhöz.
Az AI-alapú digitális ikrek szintén egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ingatlanfejlesztésben, a bérbeadásban és az üzemeltetésben. Ezek a virtuális modellek pontosabb tervezést, hatékonyabb működtetést és jobb döntéshozatalt tesznek lehetővé. Emellett a klímakockázatok értékelésében is nagyobb transzparenciát hozhatnak, ami a befektetői és finanszírozói döntésekben is egyre fontosabb szemponttá válik.
Összességében
az AI nem egyszerűen egy új technológiai rétegként jelenhet meg az ingatlanpiacon, hanem olyan erőként, amely fokozatosan átírhatja a keresletet, az üzemeltetést, a fejlesztési logikát és lokációk értékét.
A kérdés már nem az, hogy hatással lesz-e az ingatlanpiacra, hanem az, hogy ez a hatás mennyire lesz gyors, mély és átfogó.
Az AI a munkaerőpiacot is felforgatja, de több munkahelyet teremt, mint amennyit elvehet
Az AI és a tágabb strukturális változások alapjaiban alakítják át a globális munkaerőpiacot a következő években. Bár a technológia megjelenése sokakban kelt aggodalmat a munkahelyek megszűnése miatt, World Economic Forum adataira támaszkodva a Savills Research előrejelzése szerint a mérleg egyértelműen pozitív lesz.
A legfontosabb előrejelzések 2030-ig:
- 92 millió megszűnő munkahely: globálisan ennyi állás alakulhat át vagy szűnhet meg közvetlenül az AI és az automatizáció hatására.
- 170 millió új munkahely: a technológiai fejlődés és a piaci átrendeződés ezzel párhuzamosan egy jóval nagyobb volumenű, vadonatúj álláspiacot hoz létre.
- +78 milliós nettó növekedés: ha kivonjuk a megszűnő munkahelyeket az újonnan létrejövőkből, a globális munkaerőpiac nettó egyenlege jelentős növekedést mutat.
- Arányok és átalakulás: bár a meglévő munkahelyeknek mindössze 2,5%-a szűnik meg teljesen, a munkavállalók sokkal nagyobb részét érinti a változás: a pozíciók 22%-a fog valamilyen szintű strukturális átalakulást tapasztalni.
A változások hátterében nem kizárólag az AI és az automatizáció áll. A folyamatot olyan szélesebb körű strukturális tényezők is alakítják, mint a technológiai fejlődés, a demográfiai változások, a zöld átmenet, valamint geogazdasági nyomás.
A mesterséges intelligencia és kutatásintenzív technológiák élvonalába tartozó városok jelentős gazdasági, valamint ingatlanpiaci fellendülést tapasztalnak. A legfrissebb piacelemzések szerint az olyan csúcstechnológiai központok, mint San Francisco vagy a londoni régió, a megnövekedett iroda- és laboratóriumkereslet révén jóval az országos átlag felett növekednek.
A top tizenöt legfontosabb AI-város
A Savills Mélytechnológiai indexe, azaz a Deep Tech Index azt a tizenöt várost vizsgálta, amelyek a leginkább profitálnak a mesterséges intelligencia, kvantumszámítástechnika, a nanotechnológia és a biotechnológia fejlődéséből. Az elmúlt évtizedben ezen technológiai központok gazdasága évente átlagosan 0,9 százalékponttal gyorsabban bővült, mint az érintett országoké egésze, és ez a tendencia a várakozások szerint a jövőben is folytatódik.
|Deep Tech-index szerinti top 15 város
|Sorszám
|Város
|1.
|San Francisco Bay Area (öböl)
|2.
|New York
|3.
|Egyesült Királyság „Arany Háromszöge” (London, Oxford, Cambridge)
|4.
|Szöul
|5.
|Tokió
|6.
|Peking
|7.
|Los Angeles
|8.
|Boston
|9.
|Austin
|10.
|Szingapúr
|11.
|Párizs
|12.
|Sanghaj
|13.
|Seattle
|14.
|Sydney
|15.
|Toronto
|Forrás: Savills Research, Portfolio
A dinamikus fejlődés következtében San Francisco, New York, Szöul, Tokió, valamint a brit Aranyháromszög, azaz London, Oxford és Cambridge térségében megugrott a kereslet az irodák és a laboratóriumok iránt. A magasan képzett munkaerő beáramlása a lakáspiacot is felpörgette. Mivel a mesterséges intelligencia egyre inkább beépül az élettudományokba, jelentősen megnőtt az igény a kifejezetten számítógépes modellezésre és elemzésre kialakított, úgynevezett száraz laboratóriumok iránt is.
Az index élén a San Francisco-öböl térsége áll, amely olyan meghatározó vállalatoknak ad otthont, mint az Open AI, az Anthropic, a GoogleDeepMind vagy az Nvidia. A mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek bérlői aktivitása a helyi irodapiac részleges kilábalásához is hozzájárult, csökkentve a korábbi rekordmagas üresedési rátákat.
A rangsor harmadik helyén álló brit Aranyháromszög tizenegy élvonalbeli egyetemével globális biotechnológiai és élettudományi központnak számít, míg London mára Európa vezető mélytechnológiai csomópontjává vált. A brit főváros egyetemi negyedei az intézmények közelségének és a kiváló infrastruktúrának köszönhetően vonzzák a technológiai vállalatokat.
A kereslet ráadásul nemcsak a tisztán mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó vállalatoktól érkezik, hanem a robotika, az önvezető járművek vagy a gyógyszeripar területén tevékenykedő cégektől is. Ezek a bérlők teljesen új követelményeket támasztanak az épületekkel szemben, így például nagyobb áramkapacitást, helyszíni adatinfrastruktúrát, fejlett szellőzőrendszereket és esetenként speciális, tiszta tereket igényelnek.
„Az adatközpont-szektor továbbra is erősen észak-Amerikára koncentrálódik, ahol a nyilvános felhőszolgáltatások már 2012-13 óta hajtják fel a keresletet. Európában az adatközpont-piaci aktivitás még mindig erősen helyszínfüggő, mivel a késlekedés ebben az esetben kritikus tényező.
Emellett az olcsó energiához való hozzáférés is elengedhetetlen – éppen ezért látjuk jelenleg a legerőteljesebb növekedést Spanyolországban, Portugáliában, valamint az észak-európai államokban
– idézi a kutatás Rupert Duckworth-öt, Savills EMEA-régiós adatközpont-tanácsadási részlegének társigazgatóját.
A sikeres technológiai központok vonzereje és fejlődése jellemzően olyan tényezőkön alapul, mint a magasan képzett technológiai és tudományos diplomások folyamatos utánpótlása, a vezető egyetemek, kutatóintézetek és tesztlétesítmények közelsége, a fejlett kockázatitőke-piacok könnyű elérhetősége, valamint a szigorú és a szellemi tulajdon megbízható védelme.
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