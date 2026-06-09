Amerikai elemzés: megállíthatatlanul tör utat az AI, gyökeres fordulat jön az ingatlanpiacon

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Az ingatlanpiacon már jelenleg is érezteti hatását az AI, hiszen az adatközpontok szegmensében óriási beruházási hullám indult el: ez elsősorban a technológiai vállalatóriások rekordszintű tőkeberuházásainak köszönhető, amelyeknek elsődleges célpontja az Egyesült Államok. Ennek a folyamatnak jelentős tovagyűrűző hatásai is vannak, ugyanis az adatközponti infrastruktúrát kiszolgáló létesítmények miatt

csak Európában mintegy 790 ezer négyzetméternyi többletkeresletre számítanak a logisztikai és raktárpiacon a következő három évben.

Hosszabb távon az ágazatra gyakorolt hatások még kevésbé láthatók előre, ha azonban a mesterséges intelligencia jelenlegi elterjedési üteme és technológiai fejlődése fennmarad, az alapjaiban formálhatja át a teljes ingatlanszektort.

Az AI alapjaiban formálja át az ingatlanszolgáltatások nyújtásának módját: segítségével napok alatt képesek vagyunk házon belül olyan eszközöket fejleszteni, amelyek elkészítése korábban hónapokig tartott, vagy külső partnerek bevonását igényelte

- idézi az elemzés Richard Cardot, a Savills csoportszintű informatikai igazgatóját.

Lehetséges jövőképek az AI fejlettsége és az adaptáció szintje alapján

A mesterséges intelligencia ingatlanpiaci hatása nem egyetlen, előre meghatározott pályán bontakozik ki: inkább attól függ, hogy milyen gyorsan fejlődik maga a technológia, és milyen mértékben épül be a gazdaság, a vállalatok és a mindennapi élet működésébe. E két tényező – az AI fejlettsége és az adaptáció szintje – alapján több lehetséges jövőkép rajzolódik ki, a mérsékelt piaci változásoktól egészen az ingatlanpiac strukturális átalakulásáig.

Az AI ingatlanpiacra gyakorolt hatása egy kétdimenziós mátrix mentén jól elképzelhető, ahol a függőleges tengelyen a technológiai fejlettség, a vízszintes tengelyen pedig az adaptáció, illetve elfogadottság mértéke jelenik meg. A forgatókönyvek a jelenlegi működési logika fennmaradásától a teljes transzformációig terjednek:

1. Lassú terjedés, korlátozott fejlődés: marad a status quo

Az első forgatókönyv szerint az AI térnyerése lassú, töredezett és korlátozott marad. Ebben az esetben a technológia nem épül be érdemben sem a mindennapi életbe, sem a vállalati működésbe, sem a logisztikai rendszerekbe.

A termelékenység csak minimálisan javul, a gazdaság szerkezete pedig alapvetően nem változik meg. Ebben a környezetben az ingatlanpiaci keresletben is csak mérsékelt elmozdulások várhatók.

A jelenlegi piaci mintázatok nagyrészt fennmaradnak, és nem alakul ki olyan új keresleti hullám, amely érdemben átírná az egyes szegmensek közötti erőviszonyokat. Az irodapiacon a bérbeadási aktivitás egyenetlenné válhat: elsősorban azok a szektorok mutathatnak erősebb keresletet, amelyek közvetlenül profitálnak az AI alkalmazásából.

Széles körű, gazdasági alapú keresletélénkülés nem következik be, mivel a termelékenység stagnálása továbbra is fékezi a növekedést.

2. Szélesebb adaptáció, mérsékeltebb technológiai áttörés: az AI mint hatékonyságnövelő eszköz

A második forgatókönyvben az AI szélesebb körben elterjed, de elsősorban kiegészítő technológiaként működik. Nem váltja ki teljesen az emberi munkát és döntéshozatalt, de jelentősen javítja a meglévő rendszerek hatékonyságát.

Ebben a világban az AI legfontosabb szerepe az, hogy csökkenti a működési költségeket, gyorsítja az adminisztratív folyamatokat, és pontosabbá teszi az ingatlanok üzemeltetéséhez, bérbeadásához és fejlesztéséhez kapcsolódó döntéseket. Automatizálhatóvá válik például a bérleti szerződések kivonatolása, a dokumentumok ellenőrzése vagy egyes üzemeltetési folyamatok támogatása.

Az építészetben és a kivitelezésben is látványos változások indulhatnak el. A technológiaorientált munkahelyek előtérbe kerülnek, miközben az ingatlanok tervezésében, belső kialakításában és megvalósításában egyre nagyobb szerepet kapnak testre szabott, adatvezérelt megoldások. A cél a hatékonyabb térhasználat, a jobb felhasználói élmény és az alacsonyabb működési költség.

és a is látványos változások indulhatnak el. A technológiaorientált munkahelyek előtérbe kerülnek, miközben az ingatlanok tervezésében, belső kialakításában és megvalósításában egyre nagyobb szerepet kapnak testre szabott, adatvezérelt megoldások. A cél a hatékonyabb térhasználat, a jobb felhasználói élmény és az alacsonyabb működési költség. Az irodapiacon ezzel párhuzamosan erősödhet a kollaborációt támogató terek szerepe. A vállalatok olyan munkakörnyezeteket kereshetnek, amelyek egyszerre támogatják az egyéni fókuszmunkát, a csapatmunkát és a technológiával támogatott együttműködést. A rugalmas, közösségi és hibrid munkaterek ezért még fontosabbá válhatnak.

3. Magas fejlettség és széles körű adaptáció: jön az AI-vezérelt transzformáció

A legnagyobb horderejű forgatókönyv akkor valósulhat meg, ha az AI technológiai fejlettsége magas szintre jut, és ezzel párhuzamosan a társadalmi-gazdasági adaptáció is széles körűvé válik. Ebben az esetben a mesterséges intelligencia nem pusztán hatékonyságnövelő eszköz lesz, hanem alapjaiban alakítja át a munkavégzést, a mobilitást, a fogyasztási szokásokat és az életmódot.

Ez az ingatlanpiacon is mélyreható változásokat eredményezhet. Az egyik leglátványosabb hatás az adatközpontok iránti kereslet robbanásszerű növekedése lehet.

iránti kereslet robbanásszerű növekedése lehet. Ebben a szegmensben az áramellátáshoz való hozzáférés kulcskérdéssé válik: az energiaellátási kapacitás és a hálózati rugalmasság lokációválasztás egyik legfontosabb szempontja lehet.

és a hálózati rugalmasság lokációválasztás egyik legfontosabb szempontja lehet. Az irodapiacon szintén új generációs terek jelenhetnek meg. A rugalmas, összekapcsolt, prémium minőségű irodák iránti kereslet erősödhet, ami tovább fokozhatja a piac polarizációját. A legjobb lokációkban található, magas műszaki színvonalú, jó energiahatékonyságú és technológiailag fejlett épületek felülteljesíthetnek, miközben a gyengébb minőségű állomány leértékelődhet.

Ilyen lesz a jövő lakása és a jövő munkahelye

A jövő munkahelyeinek nemcsak az ember-ember közötti együttműködést kell támogatniuk, hanem az ember és a mesterséges intelligencia közötti interakciót is. Ez új térszervezési, technológiai és üzemeltetési elvárásokat hozhat az irodafejlesztésekben. A logisztikai és gyártási ingatlanok piacán az autonóm készletkezelés, az AI-alapú útvonaltervezés és az automatizált raktározás válhat meghatározóvá. A fejlett logisztikai csomópontok és a magas szinten automatizált raktárak iránti kereslet erősödhet, miközben a gyártás egyre kevésbé függhet az olcsó élőmunka közelségétől.

A lakóingatlanok piacán smart home technológiák válhatnak a mindennapok természetes részévé. Az otthonok nemcsak energiahatékonyabbá, hanem személyre szabottabbá és prediktívebbé is válhatnak: az AI-alapú rendszerek a lakók szokásaihoz igazodva optimalizálhatják a fűtést, hűtést, biztonságot vagy akár a karbantartási folyamatokat. A kiskereskedelemben az AI pontosabb kereslet-előrejelzést, jobb készletgazdálkodást és hatékonyabb működést tehet lehetővé. A click-and-collect modell – vagyis az online rendelés és bolti átvétel kombinációja – tovább fejlődhet, miközben a prémium élményt kínáló bevásárló- és szórakoztató központok pozíciója erősödhet.

A legjobb helyszínek tudásra, energiára és adatra épülnek

A teljes transzformáció egyik legfontosabb következménye, hogy a helyszínek, lokációk közötti verseny is átalakul. Azok a városok, térségek és ingatlanpiaci központok teljesíthetnek felül, amelyek hozzáférnek a megfelelő tudáshoz, technológiai infrastruktúrához, energiakapacitáshoz és képzett munkaerőhöz.

Az AI-alapú digitális ikrek szintén egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ingatlanfejlesztésben, a bérbeadásban és az üzemeltetésben. Ezek a virtuális modellek pontosabb tervezést, hatékonyabb működtetést és jobb döntéshozatalt tesznek lehetővé. Emellett a klímakockázatok értékelésében is nagyobb transzparenciát hozhatnak, ami a befektetői és finanszírozói döntésekben is egyre fontosabb szemponttá válik.

Összességében

az AI nem egyszerűen egy új technológiai rétegként jelenhet meg az ingatlanpiacon, hanem olyan erőként, amely fokozatosan átírhatja a keresletet, az üzemeltetést, a fejlesztési logikát és lokációk értékét.

A kérdés már nem az, hogy hatással lesz-e az ingatlanpiacra, hanem az, hogy ez a hatás mennyire lesz gyors, mély és átfogó.

Az AI a munkaerőpiacot is felforgatja, de több munkahelyet teremt, mint amennyit elvehet

Az AI és a tágabb strukturális változások alapjaiban alakítják át a globális munkaerőpiacot a következő években. Bár a technológia megjelenése sokakban kelt aggodalmat a munkahelyek megszűnése miatt, World Economic Forum adataira támaszkodva a Savills Research előrejelzése szerint a mérleg egyértelműen pozitív lesz.

A legfontosabb előrejelzések 2030-ig:

92 millió megszűnő munkahely: globálisan ennyi állás alakulhat át vagy szűnhet meg közvetlenül az AI és az automatizáció hatására.

170 millió új munkahely: a technológiai fejlődés és a piaci átrendeződés ezzel párhuzamosan egy jóval nagyobb volumenű, vadonatúj álláspiacot hoz létre.

+78 milliós nettó növekedés: ha kivonjuk a megszűnő munkahelyeket az újonnan létrejövőkből, a globális munkaerőpiac nettó egyenlege jelentős növekedést mutat.

Arányok és átalakulás: bár a meglévő munkahelyeknek mindössze 2,5%-a szűnik meg teljesen, a munkavállalók sokkal nagyobb részét érinti a változás: a pozíciók 22%-a fog valamilyen szintű strukturális átalakulást tapasztalni.

A változások hátterében nem kizárólag az AI és az automatizáció áll. A folyamatot olyan szélesebb körű strukturális tényezők is alakítják, mint a technológiai fejlődés, a demográfiai változások, a zöld átmenet, valamint geogazdasági nyomás.

A mesterséges intelligencia és kutatásintenzív technológiák élvonalába tartozó városok jelentős gazdasági, valamint ingatlanpiaci fellendülést tapasztalnak. A legfrissebb piacelemzések szerint az olyan csúcstechnológiai központok, mint San Francisco vagy a londoni régió, a megnövekedett iroda- és laboratóriumkereslet révén jóval az országos átlag felett növekednek.

A top tizenöt legfontosabb AI-város

A Savills Mélytechnológiai indexe, azaz a Deep Tech Index azt a tizenöt várost vizsgálta, amelyek a leginkább profitálnak a mesterséges intelligencia, kvantumszámítástechnika, a nanotechnológia és a biotechnológia fejlődéséből. Az elmúlt évtizedben ezen technológiai központok gazdasága évente átlagosan 0,9 százalékponttal gyorsabban bővült, mint az érintett országoké egésze, és ez a tendencia a várakozások szerint a jövőben is folytatódik.

Deep Tech-index szerinti top 15 város Sorszám Város 1. San Francisco Bay Area (öböl) 2. New York 3. Egyesült Királyság „Arany Háromszöge” (London, Oxford, Cambridge) 4. Szöul 5. Tokió 6. Peking 7. Los Angeles 8. Boston 9. Austin 10. Szingapúr 11. Párizs 12. Sanghaj 13. Seattle 14. Sydney 15. Toronto Forrás: Savills Research, Portfolio

A dinamikus fejlődés következtében San Francisco, New York, Szöul, Tokió, valamint a brit Aranyháromszög, azaz London, Oxford és Cambridge térségében megugrott a kereslet az irodák és a laboratóriumok iránt. A magasan képzett munkaerő beáramlása a lakáspiacot is felpörgette. Mivel a mesterséges intelligencia egyre inkább beépül az élettudományokba, jelentősen megnőtt az igény a kifejezetten számítógépes modellezésre és elemzésre kialakított, úgynevezett száraz laboratóriumok iránt is.

Az index élén a San Francisco-öböl térsége áll, amely olyan meghatározó vállalatoknak ad otthont, mint az Open AI, az Anthropic, a GoogleDeepMind vagy az Nvidia. A mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek bérlői aktivitása a helyi irodapiac részleges kilábalásához is hozzájárult, csökkentve a korábbi rekordmagas üresedési rátákat.

A rangsor harmadik helyén álló brit Aranyháromszög tizenegy élvonalbeli egyetemével globális biotechnológiai és élettudományi központnak számít, míg London mára Európa vezető mélytechnológiai csomópontjává vált. A brit főváros egyetemi negyedei az intézmények közelségének és a kiváló infrastruktúrának köszönhetően vonzzák a technológiai vállalatokat.

A kereslet ráadásul nemcsak a tisztán mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó vállalatoktól érkezik, hanem a robotika, az önvezető járművek vagy a gyógyszeripar területén tevékenykedő cégektől is. Ezek a bérlők teljesen új követelményeket támasztanak az épületekkel szemben, így például nagyobb áramkapacitást, helyszíni adatinfrastruktúrát, fejlett szellőzőrendszereket és esetenként speciális, tiszta tereket igényelnek.

„Az adatközpont-szektor továbbra is erősen észak-Amerikára koncentrálódik, ahol a nyilvános felhőszolgáltatások már 2012-13 óta hajtják fel a keresletet. Európában az adatközpont-piaci aktivitás még mindig erősen helyszínfüggő, mivel a késlekedés ebben az esetben kritikus tényező.

Emellett az olcsó energiához való hozzáférés is elengedhetetlen – éppen ezért látjuk jelenleg a legerőteljesebb növekedést Spanyolországban, Portugáliában, valamint az észak-európai államokban

– idézi a kutatás Rupert Duckworth-öt, Savills EMEA-régiós adatközpont-tanácsadási részlegének társigazgatóját.

A sikeres technológiai központok vonzereje és fejlődése jellemzően olyan tényezőkön alapul, mint a magasan képzett technológiai és tudományos diplomások folyamatos utánpótlása, a vezető egyetemek, kutatóintézetek és tesztlétesítmények közelsége, a fejlett kockázatitőke-piacok könnyű elérhetősége, valamint a szigorú és a szellemi tulajdon megbízható védelme.

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