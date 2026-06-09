Egyre több vállalat dönt úgy globálisan, hogy végleg kiszervezi ezt a feladatot

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A globális FM piac értéke tíz éven belül 4700 milliárd dollárra emelkedhet, ami átlagosan közel 6,8 százalékos éves növekedést jelent – olvasható az elemzésben.

A létesítménygazdálkodás szerepe az elmúlt években világszerte jelentősen átalakult: az FM ma már nem csupán a karbantartási, takarítási, illetve biztonsági feladatokat fedi le, hanem egyre inkább az ingatlanok teljesítményét, költséghatékonyságát, fenntarthatóságát és felhasználói komfortját meghatározó, integrált szolgáltatási területté válik – mutat rá az elemzés. Ez különösen a kereskedelmi, ipari és intézményi ingatlanoknál érezhető, ahol az épületek műszaki komplexitása, az energiahatékonysági elvárások és a szabályozási megfelelés egyszerre jelent működési és üzleti kihívást.

Európa Észak-Amerikával együtt már érett létesítménygazdálkodási piacnak számít, ahol leginkább az okos technológiák, valamint a szigorú fenntarthatósági és energiahatékonysági szabályozások határozzák meg a szektor fejlődését.

A Global Market Insights adatai alapján

Észak-Amerika 2025-ben a globális FM-piac több mint 30 százalékát,

2025-ben a globális FM-piac több mint 30 százalékát, Európa pedig több mint 26 százalékát adta.

Előbbi 2035-ig évente átlagosan mintegy 5 százalékkal, míg Európa körülbelül 6,3 százalékkal növekedhet.

A leggyorsabb bővülés ugyanakkor a feltörekvő régiókban várható:

az Ázsia-Csendes-óceáni térségen belül Kína meghatározó szereplő, amely 2025-ben a régiós piac mintegy 44,2 százalékát adta, és 414 milliárd dolláros bevételt ért el.

térségen belül meghatározó szereplő, amely 2025-ben a régiós piac mintegy 44,2 százalékát adta, és 414 milliárd dolláros bevételt ért el. Latin-Amerika 2025-ben a globális piac körülbelül 2 százalékát,

2025-ben a globális piac körülbelül 2 százalékát, a közel-Kelet és Afrika pedig mintegy 2,6 százalékát képviselte, ugyanakkor ezekben a térségekben is stabil növekedés várható: előbbiben évente átlagosan 7,2 százalékos, utóbbiban 9,3 százalékos bővüléssel számol az elemzés 2035-ig.

A trend, azaz a létesítménygazdálkodás piac bővülése mögött nem csupán az épületállomány növekedése áll, hanem az is, hogy az ingatlanok működése egyre összetettebbé válik – kommentálta a kutatást Móritz Tibor, a Propx alapítója és műszaki igazgatója. Ma már egyszerre kell biztosítani a műszaki megbízhatóságot, az energiahatékonyságot, a felhasználói komfortot, az átlátható költségkezelést, valamint a digitális és fenntarthatósági elvárások teljesítését – tette hozzá.

A kutatás kiemeli, hogy 2025-ben a házon belül végzett létesítménygazdálkodási feladatok még a piac közel 60 százalékát adták, de

a kiszervezett FM-szolgáltatások gyors növekedés előtt állnak, az éves növekedési ütem 2035-ig meghaladhatja a 7,4 százalékot.

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