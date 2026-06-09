Ezt is megértük: itt az év első országos áresése a lakáspiacon

Míg országosan 0,4%-kal estek az árak májusban, Budapesten ez a csökkenés 0,7 százalék volt. A fővárosban így már két egymást követő hónapban történt esés, amire utoljára 2022 szeptemberében és októberében, a rezsiválság idején volt példa – olvasható az ingatlan.com elemzésében.
A fővárosban ráadásul az elmúlt hat hónapból négyszer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decembere között, a koronavírus-járvány kellős közepén volt példa
– idézi a közlemény Balogh Lászlót a cég vezető gazdasági szakértőjét.
Az árak zsinórban két hónapig csökkentek, a budapesti kereslet pedig részben ennek hatására minimálisan élénkült
– fogalmazott a szakember.
Eltérő pályára kerültek a régiók
A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés.
- A fővárosi agglomerációt lefedő Pest megyében 0,4 százalékkal,
- a kelet-Magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7 százalékkal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest.
- A dunántúli országrészekben pedig 0,3-1,2 százalékos havi áremelkedést érzékelhettek a vásárlók.
A kétsebességes lakáspiacot jól szemlélteti, hogy a legtöbb régióban nagyságrendileg másfélszeres az éves áremelkedés üteme Budapesthez képest:
- Pest megyében 15,3 százalék,
- észak-Magyarországon 15,9 százalék,
- észak-Alföldön 14,5 százalék,
- dél-Alföldön 13,1 százalék volt az éves ütem.
Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az Otthon Start 1,5 milliós négyzetméterár-korlátja.
Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként.
A fővárosi lakásárak ugyanis már a program indulása előtti a 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést az 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan-árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. Bár a havi lakásárváltozás több országrészben negatívba tartományba került, az éves áremelkedési ütem szinte minden régióban még mindig legalább másfélszerese a budapestinek – ismertette az országon belüli különbségeket Balogh László.
Szinte összeérnek a használt és az új ingatlanok árai
A legnagyobb kínálattal rendelkező budapesti kerületekben sok helyen közel vannak egymáshoz az új és használt árak.
- A legtöbb használt lakáshirdetés a XIII. kerületben szerepelt, ahol a használt lakások medián négyzetméterára 1,64 millió forint, az új építésűeké pedig 1,74 millió forint volt. A medián árak is közel vannak egymáshoz: a használt lakásoké 97 millió, az új építésűeké majdnem 100 millió forint.
- Hasonlóan kicsi a különbség a XI. kerületben is: a használt lakások medián négyzetméterára 1,7 millió, az új építésűeké 1,8 millió forint, a medián kínálati ár pedig 98 millió, illetve 107 millió forint.
A nagyobb vidéki városokban 1,2-1,3 millió forintos az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje.
- Debrecenben az új lakások medián négyzetméterára 1,3 milliót, a használtaké pedig 1,12 millió forint.
- Győrben az új lakásoknál 1,21 millió forint a négyzetméterárak mediánja, a használtaknál ugyanez 979 ezer forint. Előbbieknél 66 millió, utóbbiaknál pedig 61 millió az eladási árak középértéke.
- A házakat nézve Kecskeméten különösen közel vannak egymáshoz az új és használt négyzetméterárak: a használt házak mediánja 809 ezer, az újaké 847 ezer forintról van szó.
- Székesfehérváron az új házaknál még 1 millió forint alatt marad a négyzetméterár, míg a használtaknál 871 ezerre jön ki.
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