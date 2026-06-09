Ezt is megértük: itt az év első országos áresése a lakáspiacon

A vártnak megfelelően tovább lassult a lakások kínálati árának emelkedése éves alapon Magyarországon, míg havi szinten most először volt tapasztalható csökkenés. Budapesten már többször mértek idén havi szintű áresést, de ezúttal ezek a mérések az ország több pontján is mérséklődést mutatnak. Országosan kevesebb mint 13 százalékkal, Budapesten pedig 9 százalék alá csökkent az éves áremelkedési tempó, ezzel bejött az a tavaszi várakozás, hogy hamarosan egy számjegyű lesz a fővárosi éves lakásár-emelkedés.

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Míg országosan 0,4%-kal estek az árak májusban, Budapesten ez a csökkenés 0,7 százalék volt. A fővárosban így már két egymást követő hónapban történt esés, amire utoljára 2022 szeptemberében és októberében, a rezsiválság idején volt példa – olvasható az ingatlan.com elemzésében.

A fővárosban ráadásul az elmúlt hat hónapból négyszer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decembere között, a koronavírus-járvány kellős közepén volt példa

– idézi a közlemény Balogh Lászlót a cég vezető gazdasági szakértőjét.

Az árak zsinórban két hónapig csökkentek, a budapesti kereslet pedig részben ennek hatására minimálisan élénkült

– fogalmazott a szakember.

Eltérő pályára kerültek a régiók

A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés.

A fővárosi agglomerációt lefedő Pest megyében 0,4 százalékkal,

megyében 0,4 százalékkal, a kelet-Magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7 százalékkal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest.

régiókban pedig 0,6-1,7 százalékkal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. A dunántúli országrészekben pedig 0,3-1,2 százalékos havi áremelkedést érzékelhettek a vásárlók.

A kétsebességes lakáspiacot jól szemlélteti, hogy a legtöbb régióban nagyságrendileg másfélszeres az éves áremelkedés üteme Budapesthez képest:

Pest megyében 15,3 százalék,

megyében 15,3 százalék, észak-Magyarországon 15,9 százalék,

15,9 százalék, észak-Alföldön 14,5 százalék,

14,5 százalék, dél-Alföldön 13,1 százalék volt az éves ütem.

Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az Otthon Start 1,5 milliós négyzetméterár-korlátja.

Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként.

A fővárosi lakásárak ugyanis már a program indulása előtti a 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést az 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ettől jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlan-árak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. Bár a havi lakásárváltozás több országrészben negatívba tartományba került, az éves áremelkedési ütem szinte minden régióban még mindig legalább másfélszerese a budapestinek – ismertette az országon belüli különbségeket Balogh László.

Szinte összeérnek a használt és az új ingatlanok árai

A legnagyobb kínálattal rendelkező budapesti kerületekben sok helyen közel vannak egymáshoz az új és használt árak.

A legtöbb használt lakáshirdetés a XIII. kerületben szerepelt, ahol a használt lakások medián négyzetméterára 1,64 millió forint, az új építésűeké pedig 1,74 millió forint volt. A medián árak is közel vannak egymáshoz: a használt lakásoké 97 millió, az új építésűeké majdnem 100 millió forint.

szerepelt, ahol a használt lakások medián négyzetméterára 1,64 millió forint, az új építésűeké pedig 1,74 millió forint volt. A medián árak is közel vannak egymáshoz: a használt lakásoké 97 millió, az új építésűeké majdnem 100 millió forint. Hasonlóan kicsi a különbség a XI. kerületben is: a használt lakások medián négyzetméterára 1,7 millió, az új építésűeké 1,8 millió forint, a medián kínálati ár pedig 98 millió, illetve 107 millió forint.

A nagyobb vidéki városokban 1,2-1,3 millió forintos az új építésű társasházi lakások négyzetméterenkénti árszintje.

Debrecenben az új lakások medián négyzetméterára 1,3 milliót, a használtaké pedig 1,12 millió forint.

az új lakások medián négyzetméterára 1,3 milliót, a használtaké pedig 1,12 millió forint. Győrben az új lakásoknál 1,21 millió forint a négyzetméterárak mediánja, a használtaknál ugyanez 979 ezer forint. Előbbieknél 66 millió, utóbbiaknál pedig 61 millió az eladási árak középértéke.

az új lakásoknál 1,21 millió forint a négyzetméterárak mediánja, a használtaknál ugyanez 979 ezer forint. Előbbieknél 66 millió, utóbbiaknál pedig 61 millió az eladási árak középértéke. A házakat nézve Kecskeméten különösen közel vannak egymáshoz az új és használt négyzetméterárak: a használt házak mediánja 809 ezer, az újaké 847 ezer forintról van szó.

különösen közel vannak egymáshoz az új és használt négyzetméterárak: a használt házak mediánja 809 ezer, az újaké 847 ezer forintról van szó. Székesfehérváron az új házaknál még 1 millió forint alatt marad a négyzetméterár, míg a használtaknál 871 ezerre jön ki.

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