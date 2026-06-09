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Hatalmas elismerés: több mint 80 ország versenyében diadalmaskodott a magyar tervezésű épület
Ingatlan

Hatalmas elismerés: több mint 80 ország versenyében diadalmaskodott a magyar tervezésű épület

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Két kategóriában is első helyezést ért el a Debrecenbe tervezett új kiállítóépület koncepciója a világ egyik legrangosabb, gyakran az építészet Oscar-díjaként emlegetett Architizer A+Awards 2026 nemzetközi versenyén, így a projekt a szakmai zsűri és a nagyközönség elismerését egyaránt kivívta.

A több mint nyolcvan ország részvételével zajló megmérettetésen a dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió közös pályaművét díjazták.

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Az épületet a világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió tervezte.

Az épület első kiállítása

a tervek szerint a Magyar Természettudományi Múzeum gondozásában valósul meg.

A projekt előkészítése szoros együttműködésben zajlik az intézménnyel, amely az épület megvalósítását követően elsőként venné birtokba a kiállítótereket.

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Az Architizer A+Awards két díját is elnyerte a Debrecenbe tervezett kiállítóépület

A nemzetközi múzeumi gyakorlatban ma már általános, hogy a kiállítások több helyszínen, akár különböző régiókban valósulnak meg, míg a gyűjteménykezelés és a kutatás nem szükségszerűen ugyanitt zajlik - válaszolta Kun Ferenc, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő ügyvezetője a Portfolio kérdésére. Egy korszerű, élményközpontú és innovatív kiállítótér így önállóan is alkalmas színvonalas tudományos és kulturális programok fogadására, miközben szoros szakmai hálózat részeként működik.

Az új épület koncepciója lehetőséget biztosít egy olyan terv, majd egy olyan épület megvalósítására, amely

a későbbiekben akár nemcsak természettudományos, hanem közlekedési, innovációs, és szélesebb értelemben vett edukációs tartalmak bemutatására is alkalmas, ezáltal is erősítve a kelet-magyarországi régió kulturális sokszínűségét és ismeretközvetítő szerepét

- tette hozzá Kun.

A koncepció a megvalósításra váró, tájba illeszkedő épületek kategóriájában a szakmai zsűri fődíját nyerte el, míg a tervezési fázisban lévő intézmények között a közönségdíjat szerezte meg.

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