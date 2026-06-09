Már megindultak a gépek: az ország egyik legmodernebb élelmiszerlogisztikai központja épül a főváros szélén
A beruházás a főváros egyik kiemelt logisztikai övezetében, a XXII. kerületi Bányalég utcában valósul meg. A helyszín kiválóan alkalmas a napi szintű, országos élelmiszer-disztribúcióra, hiszen az M0-s autóút és az M6-os autópálya is gyorsan elérhető a területről.
Az élelmiszer-logisztika szigorú technológiai követelményeinek megfelelően a beruházás saját tulajdonra történő fejlesztésként, azaz úgynevezett Build-to-Own (BTO) konstrukcióban valósul meg, tehát az épületet már a tervezőasztaltól kezdve a leendő tulajdonos egyedi igényeire szabva építik fel. A csarnokban különböző hőmérséklet-tartományú hűtő- és mélyhűtő kamrákat alakítanak ki, amit a különleges, 40 méteres gerendafesztávolságú tartószerkezet és a rendkívüli hőmérsékleti igénybevételnek ellenálló ipari padló tesz lehetővé. A mindennapi munkát emellett egy kétezer négyzetméteres modern irodarészleg is kiszolgálja.
A magyar tulajdonú ingatlanfejlesztő kiemelten figyel a hosszú távon is költséghatékony és fenntartható üzemeltetésre, így az épületet integrált napelemes rendszerekkel és hőszivattyús technológiával szerelik fel.
Boronkay Bence, a Faedra Group alapító-ügyvezetője a projekt kapcsán hangsúlyozta, hogy ez a tranzakció is jól mutatja a személyre szabott ipari ingatlanok hazai piacának stabilitását. A 108 Real Estate közvetítésével létrejött megállapodást követően az előkészítő földmunkák már megkezdődtek, az átadást követően pedig az ingatlan a hazai piac egyik legmodernebb, saját célra épített élelmiszer-logisztikai központja lesz.
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