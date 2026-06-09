Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon
Az euró bevezetése hazánkban, de már egy konkrét céldátumot tartalmazó menetrend meghatározása is rendkívül pozitív hatást gyakorolna a hazai lakóingatlan-szektorra – mondta Uzsoki Máté, hozzátéve, hogy a rögzített céldátum nemcsak a forintárfolyam stabilizálásához járulna hozzá, hanem a hazai kamatszintek konvergenciáját is elindítaná az eurós kamatok irányába. A mérséklődő kamatkörnyezet pedig mind a keresleti, mind a kínálati oldalon jelentős könnyebbséget hozna:
- a hitelre vásárlók számára csökkenő törlesztőrészleteket, míg
- az ingatlanfejlesztőknek alacsonyabb finanszírozási költségeket jelentene,
- ami végső soron az elkészült lakások bekerülési költségét is csökkentené.
A szakértő kiemelte, hogy a jó minőségű ingatlanok piaci környezettől függetlenül értékálló befektetést jelentenek. A minőséget a kivitelezés színvonala mellett elsősorban a lokáció határozza meg, amely megismételhetetlenné és szűkössé teszi a kínálatot. Példaként a budapesti Duna-parti területeket említette, amelyek korlátozott száma felértékeli az ott megvalósuló fejlesztéseket.
A korlátozottan rendelkezésre álló, kiemelt fekvésű területek olyan egyedi adottságot biztosítanak egy-egy projektnek, amely az átlagos piaci környezetből kiemelve hosszú távon is garantálja a válságálló értékmegőrzést, valamint a könnyebb bérbeadhatóságot és értékesíthetőséget
– mutatott rá Uzsoki Máté.
Ebbe a prémium kategóriába illeszkedik a társaság SunDell Port nevű projektje is, amely a Duna-parton épül, és saját hajókikötővel rendelkezik – ez a budapesti ingatlanfejlesztési piacon ritkaságnak számító, egyedi jellemző.
A fizikai paramétereken túl a fejlesztő háttere is meghatározó tényező a vevők és a befektetők számára. A SunDell a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett szereplőként működik, így a lakásvásárlás mellett a vállalati részvények megvásárlása is alternatívát jelent a befektetőknek. A tőzsdei jelenlét és a Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság (SZIT) státusz a hagyományos ingatlanfejlesztőkhöz képest
lényegesen magasabb transzparenciát és szigorúbb stabilitási kritériumok betartását követeli meg a cégtől.
"A szabályozott ingatlanbefektetési társasági forma és a tőzsdei jelenlét olyan szigorú működési és pénzügyi követelményeket támaszt, amely a lakásvásárlók számára is a hagyományos piaci szereplőkön túlmutató, kézzelfogható biztonsági garanciát jelent” – magyarázta a szakember.
Címlapkép forrása: Portfolio
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