Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

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Az euró bevezetése hazánkban, de már egy konkrét céldátumot tartalmazó menetrend meghatározása is rendkívül pozitív hatást gyakorolna a hazai lakóingatlan-szektorra – mondta Uzsoki Máté, hozzátéve, hogy a rögzített céldátum nemcsak a forintárfolyam stabilizálásához járulna hozzá, hanem a hazai kamatszintek konvergenciáját is elindítaná az eurós kamatok irányába. A mérséklődő kamatkörnyezet pedig mind a keresleti, mind a kínálati oldalon jelentős könnyebbséget hozna:

a hitelre vásárlók számára csökkenő törlesztőrészleteket, míg

számára csökkenő törlesztőrészleteket, míg az ingatlanfejlesztőknek alacsonyabb finanszírozási költségeket jelentene,

alacsonyabb finanszírozási költségeket jelentene, ami végső soron az elkészült lakások bekerülési költségét is csökkentené.

Dr. Uzsoki Máté SunDell, résztulajdonos Dr. Uzsoki Máté, a SunDell operatív vezetője és a GOPD-n keresztül résztulajdonosa. A Pécsi Tudományegyetem közgazdász szakán, később ugyanitt MBA-n és PhD-n, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu … Tovább

A szakértő kiemelte, hogy a jó minőségű ingatlanok piaci környezettől függetlenül értékálló befektetést jelentenek. A minőséget a kivitelezés színvonala mellett elsősorban a lokáció határozza meg, amely megismételhetetlenné és szűkössé teszi a kínálatot. Példaként a budapesti Duna-parti területeket említette, amelyek korlátozott száma felértékeli az ott megvalósuló fejlesztéseket.

A korlátozottan rendelkezésre álló, kiemelt fekvésű területek olyan egyedi adottságot biztosítanak egy-egy projektnek, amely az átlagos piaci környezetből kiemelve hosszú távon is garantálja a válságálló értékmegőrzést, valamint a könnyebb bérbeadhatóságot és értékesíthetőséget

– mutatott rá Uzsoki Máté.

Ebbe a prémium kategóriába illeszkedik a társaság SunDell Port nevű projektje is, amely a Duna-parton épül, és saját hajókikötővel rendelkezik – ez a budapesti ingatlanfejlesztési piacon ritkaságnak számító, egyedi jellemző.

A fizikai paramétereken túl a fejlesztő háttere is meghatározó tényező a vevők és a befektetők számára. A SunDell a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett szereplőként működik, így a lakásvásárlás mellett a vállalati részvények megvásárlása is alternatívát jelent a befektetőknek. A tőzsdei jelenlét és a Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság (SZIT) státusz a hagyományos ingatlanfejlesztőkhöz képest

lényegesen magasabb transzparenciát és szigorúbb stabilitási kritériumok betartását követeli meg a cégtől.

"A szabályozott ingatlanbefektetési társasági forma és a tőzsdei jelenlét olyan szigorú működési és pénzügyi követelményeket támaszt, amely a lakásvásárlók számára is a hagyományos piaci szereplőkön túlmutató, kézzelfogható biztonsági garanciát jelent” – magyarázta a szakember.

Címlapkép forrása: Portfolio