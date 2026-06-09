  • Megjelenítés
Ingatlan

Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az euróövezethez való csatlakozás céldátumának kijelölése és a kamatszintek konvergenciája alapjaiban támogatná meg a hazai lakóingatlan-piacot – fejtette ki Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa videóinterjúban a Portfolio Property X konferencián. A szakember szerint a tőzsdei transzparencia jelenti a legnagyobb biztonságot a befektetőknek, az ingatlan értékében pedig meghatározó a prémium lokáció – erre a célra a korlátozottan rendelkezésre álló, kiemelt fekvésű területek a legjobbak. Az eseményről készült tudósításunk itt olvasható.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Az euró bevezetése hazánkban, de már egy konkrét céldátumot tartalmazó menetrend meghatározása is rendkívül pozitív hatást gyakorolna a hazai lakóingatlan-szektorra – mondta Uzsoki Máté, hozzátéve, hogy a rögzített céldátum nemcsak a forintárfolyam stabilizálásához járulna hozzá, hanem a hazai kamatszintek konvergenciáját is elindítaná az eurós kamatok irányába. A mérséklődő kamatkörnyezet pedig mind a keresleti, mind a kínálati oldalon jelentős könnyebbséget hozna:

  • a hitelre vásárlók számára csökkenő törlesztőrészleteket, míg
  • az ingatlanfejlesztőknek alacsonyabb finanszírozási költségeket jelentene,
  • ami végső soron az elkészült lakások bekerülési költségét is csökkentené.
Dr. Uzsoki Máté
SunDell, résztulajdonos
Dr. Uzsoki Máté, a SunDell operatív vezetője és a GOPD-n keresztül résztulajdonosa. A Pécsi Tudományegyetem közgazdász szakán, később ugyanitt MBA-n és PhD-n, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu
Tovább

A szakértő kiemelte, hogy a jó minőségű ingatlanok piaci környezettől függetlenül értékálló befektetést jelentenek. A minőséget a kivitelezés színvonala mellett elsősorban a lokáció határozza meg, amely megismételhetetlenné és szűkössé teszi a kínálatot. Példaként a budapesti Duna-parti területeket említette, amelyek korlátozott száma felértékeli az ott megvalósuló fejlesztéseket.

A korlátozottan rendelkezésre álló, kiemelt fekvésű területek olyan egyedi adottságot biztosítanak egy-egy projektnek, amely az átlagos piaci környezetből kiemelve hosszú távon is garantálja a válságálló értékmegőrzést, valamint a könnyebb bérbeadhatóságot és értékesíthetőséget

– mutatott rá Uzsoki Máté.

Ebbe a prémium kategóriába illeszkedik a társaság SunDell Port nevű projektje is, amely a Duna-parton épül, és saját hajókikötővel rendelkezik – ez a budapesti ingatlanfejlesztési piacon ritkaságnak számító, egyedi jellemző.

A fizikai paramétereken túl a fejlesztő háttere is meghatározó tényező a vevők és a befektetők számára. A SunDell a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett szereplőként működik, így a lakásvásárlás mellett a vállalati részvények megvásárlása is alternatívát jelent a befektetőknek. A tőzsdei jelenlét és a Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság (SZIT) státusz a hagyományos ingatlanfejlesztőkhöz képest

lényegesen magasabb transzparenciát és szigorúbb stabilitási kritériumok betartását követeli meg a cégtől.

"A szabályozott ingatlanbefektetési társasági forma és a tőzsdei jelenlét olyan szigorú működési és pénzügyi követelményeket támaszt, amely a lakásvásárlók számára is a hagyományos piaci szereplőkön túlmutató, kézzelfogható biztonsági garanciát jelent” – magyarázta a szakember.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Belenyúlt a védett benzináras rendszerbe a kormány – Mit jelent ez pontosan?
Teljesen átalakul az egyik legnépszerűbb magyarországi holtág strandja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility