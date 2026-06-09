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Olyan verseny alakult ki a világpiacon a hormuzi fennakadás nyomán, amelyben a nyugati országok csúfosan lemaradtak
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Olyan verseny alakult ki a világpiacon a hormuzi fennakadás nyomán, amelyben a nyugati országok csúfosan lemaradtak

Portfolio
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A Hormuzi-szoros több mint három hónapja tartó de facto lezárása az üzemanyagárak, különösen a gázolajár globális emelkedését vonta maga után, ami a közúti áruszállítás jövőjére is komoly hatással lehet. A Coface legfrissebb elemzése szerint a drágulás és a szigorodó környezetvédelmi előírások együttesen ugyan felgyorsíthatják a teherfuvarozás zöld átállását, ezt a folyamatot azonban számos működési és gyártási akadály lassíthatja, ráadásul a kontinensek között is óriásiak a különbségek.
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Az Egyesült Államokban és Európában a gázolaj jegyzésára májusban átlagosan 55, illetve 50 százalékkal haladta meg a közel-keleti feszültségek kirobbanása előtti szintet. Bár több európai országban, például Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban adócsökkentésekkel, támogatásokkal és hatósági árplafonnal mérsékelték a hatásokat, a töltőállomásokon így is jelentős maradt a drágulás.

Az elemzők szerint még a szoros azonnali újranyitása esetén sem számíthatunk gyors árcsökkenésre, azaz a gázolaj középtávon is drága marad.

Az elemzés szerint Európában erősebb az ösztönzés a váltásra, mint az Egyesült Államokban, az európai fuvarozók profitmarzsát ugyanis a gyenge kereslet mellett még inkább szűkíti a gázolaj drágulása. Ezzel szemben az amerikai piacon a kereslet és a kínálat egyensúlya az utóbbi hónapokban megbomlott, így a rakományelutasítási ráta a Covid-19-világjárvány óta nem látott szintet ért el, ami májusban éves összevetésben 22 százalékos fuvardíj-növekedést eredményezett.

Az amerikai fuvarozók így könnyebben háríthatják át a költségeket a megrendelőkre,

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ami csökkenti a gázolajról való átállás kényszerét, különösen úgy, hogy a tervezett kibocsátási szabályok bevezetése akár 2029-re is csúszhat.

A gázolajárnövekedés hatását korlátozó állami intézkedések a közúti árufuvarozásban
Ország Gázolajárakkal kapcsolatos intézkedések a közúti fuvarozók számára
Olaszország Adócsökkentés
Spanyolország Támogatás
Spanyolország Adócsökkentés
Németország Adócsökkentés
Franciaország Készpénz-visszatérítés / támogatás
Franciaország Támogatás
Hollandia Útdíjcsökkentés
Lengyelország Adócsökkentés
Lengyelország Adócsökkentés
Lengyelország Maximált hatósági ár
Csehország Maximált hatósági ár
Litvánia Adócsökkentés
Románia Támogatás
Románia Adócsökkentés
Svédország Adócsökkentés
Forrás: Coface, Portfolio  

Ez a fuvarozókra azért mér rendkívül súlyos csapást, mert az üzemanyag a bérköltségek mellett a közúti teherfuvarozás legnagyobb kiadása, és a szektorban a gázolaj továbbra is szinte egyeduralkodónak számít. A Tiszta Közlekedésért Nemzetközi Tanács (ICCT) adatai szerint 2025-ben az újonnan forgalomba helyezett nehézgépjárművek között az Egyesült Államokban mindössze 0,3, az Európai Unióban pedig 1,9 százalékot tettek ki a zéró emissziós, szinte kivétel nélkül akkumulátoros elektromos tehergépjárművek. Ezzel szemben Kínában ez az arány elérte a 29 százalékot, ami jól mutatja a kontinensek közötti hatalmas szakadékot.

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Zéró kibocsátású járművek aránya (%) a nehézgépjárművek között az egyes országokban

A gázolajárak emelkedése önmagában nem elegendő ahhoz, hogy rövid távon lendületet adjon a világ vezető teherautó-gyártóinak a zöldítésben. A három legnagyobb szereplő, a Daimler, a Traton és a Volvo ugyan 2025-ben és 2026 első negyedévében növelte az elektromos tehergépkocsi-értékesítését, ám ezek az összes eladás mindössze 1-2 százalékát tették ki, így nem tudták ellensúlyozni a teljes értékesítési volumen visszaesését. Az elektromos modellek gyártásának felfuttatása ráadásul hatalmas induló tőkebefektetést igényel az akkumulátor-beszerzés és a gyártósorok átalakítása miatt, ami a BYD-hez hasonló, kifejezetten az elektromos teherautó-szegmensre szakosodott gyártóknak kedvez.

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A három legnagyobb nehézgépjárműgyártó (Daimler, Traton, Volvo) rendelésállománya

A zöld átállás egyik legfőbb akadálya továbbra is a magas árszint. Az Egyesült Államokban a 2025-ös modellévben a zéró emissziós tehergépjárművek ára a hagyományos, belső égésű motoros járművek másfél-háromszorosát is eléri, a nehezebb kategóriákban pedig jellemzően több mint kétszeres az árkülönbség. Hasonló arányok tapasztalhatók az Európai Unióban is, Kínában viszont az alacsonyabb akkumulátor-gyártási költségeknek, a méretgazdaságosságnak és az állami támogatásoknak köszönhetően lényegesen kisebb ez a szakadék.

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