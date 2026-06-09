  • Megjelenítés
Olyasmi történik az amerikai üzleti központban, amire a dotkomlufi óta nem volt példa
Ingatlan

Olyasmi történik az amerikai üzleti központban, amire a dotkomlufi óta nem volt példa

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Olyan ütemben nő a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek irodabérlési kedve Manhattanben, hogy az idei év a 2000-es dotkom-korszak óta a legerősebb bérbeadási forgalmat hozhatja. Ez a hirtelen fellendülés ugyanakkor óhatatlanul felidézi az egykori technológiai lufi kipukkanásának emlékét – írta cikkében a WSJ.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Az első negyedévben a mesterségesintelligencia-vállalatok mintegy 93 ezer négyzetméternyi irodaterületet vettek bérbe Manhattanben, ami önmagában meghaladja a teljes tavalyi évi bérleti forgalmukat a szektorban. A Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó adatai szerint

az AI-cégek részesedése a technológiai szektor összes irodabérletén belül 56 százalékra ugrott, amely több mint kétszerese a 2024-es egész éves aránynak.

Bár a mesterséges intelligencia az összes manhattani irodabérletnek egyelőre csak kis szeletét teszi ki – a Colliers adatai szerint tavaly mindössze 2 százalékot –, a szektor idei szárnyalása az egyik fő oka annak, hogy az ingatlanközvetítő cég prognózisa szerint Manhattan a 2000-es év óta nem látott bérbeadási csúcsot érhet el. Az iparág óriásai már egész városrészek arculatát formálják át: az OpenAI jelenléte a SoHo negyedben található Puck Buildingben mágnesként vonzza a fiatal AI-vállalkozásokat, miközben a közeli Hudson Square-en az Anthropic áll közel ahhoz, hogy csaknem ötvenezer négyzetméternyi területre kössön bérleti szerződést.

A dotkom-korszakkal való párhuzam elég egyértelmű: akkoriban a veszteséges startupok bérleti szerződéseinek tömeges felmondása súlyos csapást mért a befektetőkre és az ingatlanpiaci szereplőkre egyaránt. A hasonlóság azért is szembetűnő, mert az AI-cégek többsége ma is a piaci részesedést és a növekedést helyezi a nyereségesség elé, és gyakran jóval nagyobb irodát vesz bérbe, mint amennyit ténylegesen használ. Létezik azonban egy lényeges különbség, mégpedig az, hogy a vezető mesterségesintelligencia-vállalatok már most számottevő bevételt termelnek, és ügyfeleik között stabil nagyvállalatok szerepelnek. Ráadásul az ingatlantulajdonosok is óvatosabbá váltak, így a korábbi technológiai összeomlás tanulságai nyomán sokkal alaposabban vizsgálják a leendő bérlők üzleti terveit és pénzügyi hátterét.

Még több Ingatlan

Új vezetők a DHL Supply Chain magyarországi operációja élén

Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

Gyanús kifizetések a választások előtt: Vitézy Dávid százmilliárdokat szerezne vissza

Az idei év legnagyobb tranzakciói közé tartozik az EliseAI több mint 10 000 négyzetméteres bérleti szerződése a Grand Central Terminal környékén, valamint a Harvey nevű, jogi technológiára szakosodott AI-startup tervezett bővülése. Utóbbi egy 17 000 négyzetméteres területre költözik egy Madison Square Parkra néző irodaházban, ami a jelenlegi területük több mint kétszerese. A Harvey a 2024-es első manhattani bérletének aláírása óta 36 fős New York-i csapatát több mint 300 fősre duzzasztotta. A kisebb piaci szereplők szintén dinamikusan terjeszkednek, jó példa erre az egészségügyi fókuszú Adonis, amely kezdetben 25 alkalmazottal bérelt 2300 négyzetméternyi irodát a 3 World Trade Centerben, azóta viszont munkatársaik száma már mintegy 85 főre emelkedett.

Az AI-cégek többsége jellemzően legalább ötéves szerződéseket köt, és határozottan előnyben részesíti az irodai jelenlétet, mivel úgy vélik, hogy az innováció sokkal gyorsabb, ha a mérnökök és a kutatók egy helyen dolgoznak. A szektor térnyerése ugyanakkor közvetett veszélyeket is hordozhat az irodapiac számára: egy friss CoStar-felmérés rámutatott, hogy a megkérdezett piaci szereplők 35 százaléka szerint

az AI szélesebb körű elterjedése enyhén negatívan befolyásolja majd a távlati irodakeresletet, míg hat hónappal ezelőtt még csak 23 százalékuk vélekedett így.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai elemzés: megállíthatatlanul tör utat az AI, gyökeres fordulat jön az ingatlanpiacon

Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le

Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Felégetnek mindent, ami mozog” – Ukrajna sikerre vitte a felőrlő hadviselést, Oroszország nem találja az ellenszert
Belenyúlt a védett benzináras rendszerbe a kormány – Mit jelent ez pontosan?
Teljesen átalakul az egyik legnépszerűbb magyarországi holtág strandja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility