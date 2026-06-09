Olyasmi történik az amerikai üzleti központban, amire a dotkomlufi óta nem volt példa

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Az első negyedévben a mesterségesintelligencia-vállalatok mintegy 93 ezer négyzetméternyi irodaterületet vettek bérbe Manhattanben, ami önmagában meghaladja a teljes tavalyi évi bérleti forgalmukat a szektorban. A Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó adatai szerint

az AI-cégek részesedése a technológiai szektor összes irodabérletén belül 56 százalékra ugrott, amely több mint kétszerese a 2024-es egész éves aránynak.

Bár a mesterséges intelligencia az összes manhattani irodabérletnek egyelőre csak kis szeletét teszi ki – a Colliers adatai szerint tavaly mindössze 2 százalékot –, a szektor idei szárnyalása az egyik fő oka annak, hogy az ingatlanközvetítő cég prognózisa szerint Manhattan a 2000-es év óta nem látott bérbeadási csúcsot érhet el. Az iparág óriásai már egész városrészek arculatát formálják át: az OpenAI jelenléte a SoHo negyedben található Puck Buildingben mágnesként vonzza a fiatal AI-vállalkozásokat, miközben a közeli Hudson Square-en az Anthropic áll közel ahhoz, hogy csaknem ötvenezer négyzetméternyi területre kössön bérleti szerződést.

A dotkom-korszakkal való párhuzam elég egyértelmű: akkoriban a veszteséges startupok bérleti szerződéseinek tömeges felmondása súlyos csapást mért a befektetőkre és az ingatlanpiaci szereplőkre egyaránt. A hasonlóság azért is szembetűnő, mert az AI-cégek többsége ma is a piaci részesedést és a növekedést helyezi a nyereségesség elé, és gyakran jóval nagyobb irodát vesz bérbe, mint amennyit ténylegesen használ. Létezik azonban egy lényeges különbség, mégpedig az, hogy a vezető mesterségesintelligencia-vállalatok már most számottevő bevételt termelnek, és ügyfeleik között stabil nagyvállalatok szerepelnek. Ráadásul az ingatlantulajdonosok is óvatosabbá váltak, így a korábbi technológiai összeomlás tanulságai nyomán sokkal alaposabban vizsgálják a leendő bérlők üzleti terveit és pénzügyi hátterét.

Az idei év legnagyobb tranzakciói közé tartozik az EliseAI több mint 10 000 négyzetméteres bérleti szerződése a Grand Central Terminal környékén, valamint a Harvey nevű, jogi technológiára szakosodott AI-startup tervezett bővülése. Utóbbi egy 17 000 négyzetméteres területre költözik egy Madison Square Parkra néző irodaházban, ami a jelenlegi területük több mint kétszerese. A Harvey a 2024-es első manhattani bérletének aláírása óta 36 fős New York-i csapatát több mint 300 fősre duzzasztotta. A kisebb piaci szereplők szintén dinamikusan terjeszkednek, jó példa erre az egészségügyi fókuszú Adonis, amely kezdetben 25 alkalmazottal bérelt 2300 négyzetméternyi irodát a 3 World Trade Centerben, azóta viszont munkatársaik száma már mintegy 85 főre emelkedett.

Az AI-cégek többsége jellemzően legalább ötéves szerződéseket köt, és határozottan előnyben részesíti az irodai jelenlétet, mivel úgy vélik, hogy az innováció sokkal gyorsabb, ha a mérnökök és a kutatók egy helyen dolgoznak. A szektor térnyerése ugyanakkor közvetett veszélyeket is hordozhat az irodapiac számára: egy friss CoStar-felmérés rámutatott, hogy a megkérdezett piaci szereplők 35 százaléka szerint

az AI szélesebb körű elterjedése enyhén negatívan befolyásolja majd a távlati irodakeresletet, míg hat hónappal ezelőtt még csak 23 százalékuk vélekedett így.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images