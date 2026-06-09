Új vezetők a DHL Supply Chain magyarországi operációja élén

A DHL Supply Chain új magyarországi vezetői kinevezéseket jelentett be, erősítve a magyar piac stratégiai jelentőségét a közép- és kelet-európai régióban.

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Filip Budík, a DHL Supply Chain CEE vezérigazgatója

a régió stratégiai fejlesztéséért és teljesítményéért felel.

2026. június 1-jével Peter Okenka tölti be a DHL Supply Chain Szlovákia és Magyarország ügyvezető igazgatói pozícióját. DHL-es pályafutása során irányított nagyszabású operációs bevezetéseket, erősítette a stratégiai ügyfélpartnerségeket, és hozzájárult a szervezetek fejlesztéséhez. Kibővített szerepkörében a

Regionális együttműködés erősítésére és az ügyfélközpontú és teljesítményvezérelt növekedés felgyorsítására összpontosít.





Peter Okenka. Forrás: DHL Supply Chain

Szintén idén június 1-jétől Jan Holcman a DHL Supply Chain Hungary operációs igazgatójaként folytatja pályafutását. Kinevezése

tovább erősíti a magyarországi operációs vezetést,

és hozzájárul a szervezet további fejlődéséhez.

Címlapkép forrása: Jan Holcman. Forrás: DHL Suppy Chain