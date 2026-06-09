Vitézy Dávid Luxemburgban: erre kér további uniós pénzt Magyarország

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviselte Magyarországot Luxemburgban az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén, ahol a légi utasok jogainak megerősítése és a határokon átnyúló vasúti közlekedés egyszerűsítése mellett a következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklus forrásairól is egyeztettek.

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A tagállami szakminiszterek rendszeres brüsszeli és elnökségi helyszíneken zajló egyeztetéseinek sorában ezúttal Luxemburgban ülésezett a tanács. Az eseményen Vitézy képviselte a hazai szempontokat az európai közlekedési jogalkotási folyamatokban.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A tárgyalásokon kiemelt figyelmet kaptak a pénzügyi források is:

a jelenlegi egyeztetések fókuszában már a következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés áll.

Magyarország számára prioritás, hogy a következő időszakban a fenntartható közlekedési módok, különösen a hazai közösségi közlekedés és a vasúthálózat fejlesztése kapja a lehető legnagyobb arányú uniós támogatást.

A tanácskozás napirendjén ezek mellett több kiemelt fogyasztóvédelmi és strukturális kérdés is szerepelt.

A résztvevők áttekintették a légi utasok jogairól szóló rendelet módosítását, amelynek célja, hogy a járatok késése esetén az utazók könnyebben és egyértelműbben érvényesíthessék jogaikat.

az utazók könnyebben és egyértelműbben érvényesíthessék jogaikat. Emellett az Európai Bizottság egy új javaslatát is megtárgyalták, amely a több országot érintő, határokon átnyúló vasúti utazások jegyértékesítését és az utasok védelmét szabályozná.

"Olyan átlátható és egységes rendszert támogatunk, amely az országhatárokon átnyúló vasúti utazások során a csatlakozások lekésése esetén is teljes körű védelmet nyújt az utasoknak, miközben egyszerűvé teszi a jegyvásárlást Európa távoli pontjai között" – hangsúlyozta a miniszter a vasúti reformok kapcsán.

A javaslat célja, hogy az utasok

akár több különböző tagállam vasúttársaságának szolgáltatásait igénybe véve is egyetlen, végig biztosított utazásra szóló jegyet vásárolhassanak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka