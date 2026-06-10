A magyar vasúthálózat csaknem felén korlátozások vannak - Karbantartási programot indít Vitézy

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Miközben a környező európai országokban folyamatosan épülnek a legalább 160 km/órás sebességű közlekedésre alkalmas vasútvonalak, Magyarországon az elmúlt években a meglévő hálózat szinten tartására sem jutott elegendő forrás.

elenleg az 5900 kilométeres hazai vasúthálózat mintegy negyven százalékán van érvényben valamilyen sebesség- vagy forgalomkorlátozás.

Emiatt a menetidők évről évre növekednek, a műszaki problémák pedig mindennaposak. A helyzet hosszú távú megoldásához elengedhetetlen az uniós források bevonása - írja posztjában a miniszter.

Célként nekünk is azt kell kitűzni, hogy Magyarországon is legyen forrás modern, a jelenleginél gyorsabb és kényelmesebb utazást lehetővé tevő pályák megépítésére: ebből a szempontból is az uniós források hazahozatala kulcsfontosságú

- írja Vitézy.

A jelenlegi állapotok enyhítésére a MÁV nyári pályafelújítási programot indított,

hogy legalább a legnagyobb forgalmú fővonalakon felszámolja a korlátozásokat. Májusban több hónapig tartó karbantartási munkálatok kezdődtek

a Budapest-Pécs vonal Rétszilas és Dombóvár közötti szakaszán,

valamint a Szerencs-Nyíregyháza vonalon.

A munkákat a vasúttársaság saját munkatársaival és gépparkjával végzi. A felújítás során a szakemberek több helyszínen

teljes vágánycserét hajtanak végre,

hajtanak végre, felújítják a vasúti átjárókat ,

, korszerűsítik a vízelvezető rendszereket,

rendszereket, emellett elvégzik a felsővezeték-hálózat és a biztosítóberendezések szükséges karbantartását is.

A fejlesztések befejezését követően az érintett szakaszokon kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, csökken a rendszeres késések száma, és mérséklődik a váratlan meghibásodások kockázata.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán