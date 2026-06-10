Csúcstechnológiás műtők és robotsebészet: így zajlik a fejlesztés Csányi Sándor magánkórházában

A Csányi Sándor magénkórházaként aposztrofált Budai Egészségközpont C szárnyában egy mintegy 2500 négyzetméteres területen már megkezdődtek a szerkezeti munkálatok. Az új részlegen egy két műtőből álló műtőblokk-egység, valamint egy közvetlenül mellette elhelyezkedő, 20 ágyas intenzív részleg kap helyet.
"Betegbiztonsági szempontból kulcsfontosságú, hogy az intenzív osztály és a műtők közvetlen funkcionális kapcsolatban álljanak egymással.
Ez nemcsak az azonnali beavatkozás lehetőségét biztosítja szükség esetén, hanem a steril anyagok szállítási útvonalát is a minimálisra csökkenti
– mutatott rá Táborszki Katalin, a projekt fejlesztési vezetője a Facebook-videóban.
A leendő, összesen hét műtőből álló blokk különlegessége, hogy
moduláris panelrendszer alkalmazásával épül fel.
A helyszínen már megkezdődött a pontosan kimért szerkezeti elemek beépítése, amelyek meghatározzák a helyiségek elrendezését. Ebben a szekcióban két műtő, egy előkészítő helyiség és két zsilip kap helyet.
Az új épület idővonala
2025 májusára befejeződött az új épület alaplemezének kialakítása, a szerkezetépítéssel pedig idén áprilisra végeztek a szakemberek. Az idei év hátralévő részében a belső szakipari munkák, valamint a környezetrendezés kerülnek előtérbe, ekkor valósul meg a kertépítés, a külső tereprendezés és a behajtók kialakítása is.
A projekt végső lezárására a tervek szerint 2027-ben kerül sor,
amikor a próbaüzemet követően a kórház megkaphatja a használatbavételi engedélyt, így a komplexum megkezdheti a betegek fogadását.
Rekonstruálták az Országos Gerincgyógyászati Központ meglévő "A" és "B" épületeit
Májusban befejeződött a Budai Egészségközpont és szakkórháza, az Országos Gerincgyógyászati Központ meglévő "A" és "B" épületeinek átfogó rekonstrukciója, így a közfinanszírozott ellátást biztosító intézmény másfél év után visszaköltözhetett a modernizált, eredeti telephelyére.
Az "A" épületben négy műtőt teljesen felújítottak, amelyek immár a legkorszerűbb technológiák, például a robotsebészeti eszközök befogadására is alkalmasak, miközben a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is eleget tesznek. A betegek kényelmét szolgálja, hogy minden kórterem légkondicionálttá vált, és a legtöbbhöz saját, akadálymentesített fürdőszoba tartozik. A munkatársak komfortjáról az alagsorban kialakított új öltözők, pihenők és étkezők gondoskodnak.
A "B" épületben új orvosi és adminisztrációs szobákat, valamint egy kápolnát alakítottak ki. A radiológiai osztályon egy modern, robotkaros röntgenberendezés gyorsítja a diagnosztikát, míg az alagsori központi sterilizálót a legújabb eszközökkel szerelték fel. Az épületek biztonságáról korszerű tűzvédelmi rendszerek és felújított lépcsőházak gondoskodnak.
A belső terek kialakításakor az "egészséghotel"-jelleg megteremtésére törekedtek, ami elősegítheti a betegek gyorsabb felépülését. A rideg kórházi hangulatot enyhíti, hogy a kórtermekben az orvosi csatlakozókat faburkolat mögé rejtették. A folyosókon dupla korlátsávok és tájékoztató elemek segítik a biztonságos közlekedést, a betegszobákban pedig zárható szekrények, televízió és hűtőszekrény található.
A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra és az energetikai korszerűsítésre. A munkálatok az épületek statikai megerősítésével kezdődtek, majd a homlokzatok vastag hőszigetelést kaptak. Kicserélték a nyílászárókat, és modernizálták a fűtési-hűtési rendszert is, így a több évtizedes épületek energiafogyasztása már megfelel a mai elvárásoknak.
A beruházással egy régóta várt rekonstrukciós folyamat zárult le. Ennek eredményeként az orvosok és az ápolók immár praktikus, modern munkakörnyezetben dolgozhatnak, a betegek pedig kényelmes és biztonságos terekben gyógyulhatnak a Királyhágó utcai épületegyüttesben, miközben a hamarosan elkészülő új épületszárny tovább bővíti majd az intézmény ellátási lehetőségeit.
Címlapkép forrása: Budai Egészségközpont
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