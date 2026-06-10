Itt a rideg valóság: évtizedekig kell dolgozni egy új lakásért a fővárosban

A budapesti újépítésű kínálat 2026 júniusában közel negyedével szűkebb, mint egy évvel korábban volt. Az árak mégsem engedtek: az átlagos négyzetméterár éves szinten 5,4 százalékkal emelkedett. Az elérhető lakások átlagos mérete közel 9 százalékkal csökkent egy év alatt, a piacon maradó projektek között több a kompakt, “belépő árú” ingatlan, miközben a nagyobb, drágább lakások elfogytak a kínálatból - írja elemzésében az Otthontérkép.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Több a garzon

A budapesti új építésű kínálatban az egy- és két hálószobás lakások teszik ki a kínálat kétharmadát. Ez a legstabilabb jellemző, hónapról hónapra alig változik, de most ez is nőtt:

a garzonok és egyszobás lakások aránya júniusban már 12 százalék körül alakult, ami meghaladja a megszokott 9-10 százalékos szintet.

A 4,5 szobásnál nagyobb lakások ezzel ellentétesen viselkednek: a kínálat mindössze 3 százalékát teszik ki, miközben jellemzően 4-5 százalékon szoktak mozogni.

Forrás: Otthontérkép

Ez összhangban áll azzal a fent már említett trenddel, hogy az átlagos hirdetett alapterület egy év alatt közel 9 százalékkal csökkent. A nagyobb lakások visszaszorulása a kínálatból nem véletlen: ezek jellemzően a legnehezebben értékesíthető szegmens, ahol az eladási idő hosszabb, a vevőkör szűkebb.

A kicsi is drága, a nagy is drága…

A négyzetméterár és a lakásméret kapcsolata az új építésű piacon nem lineáris. A legkisebb lakások prémiuma jól ismert: a kisebb alapterület könnyebb bérbeadhatóságot jelent, a befektetői kereslet pedig felfelé nyomja az árakat. És persze itt is jellemző az, hogy garzonokat jóval kevésbé építenek a megfizethetőbb kertvárosi részeken, annál inkább a drága belvárosban. A skála másik végén a 4,5 szobásnál nagyobb lakások 2,05 millió forintos négyzetméterárral a legmagasabb értéket mutatják - ezek jellemzően prémium fejlesztések, ahol a lokáció és a műszaki tartalom is kiemelkedő.

Forrás: Otthontérkép

Az átlagos új lakás

Egy képzeletbeli honfitársunk a KSH legfrissebb nettó mediánbérét keresi (432 100 Ft/hó), és olyan szerencsés, hogy minden forintját félreteszi. Az ő példáján szoktuk számolgatni, mennyire reális egy átlagos embernek a fővárosi új építésű lakás.

Budapesti átlagban egy embernek 24,4 évi teljes keresetét kellene félretennie egy átlagos új építésű lakás megvásárlásához.

Ez önmagában is elgondolkodtató szám - de a kerületek között húzódó szakadék ennél is többet elárul.

A legdrágább kerületekben (I. kerületben csaknem 68 év, a XII. kerületben csaknem 58 év) János jó eséllyel akkor sem fogja megélni, hogy összegyűljön a lakására való, ha már 20 évesen munkába állt. A II. és a VI. kerületben viszont gyakorlatilag a saját lakás lesz a dolgos élet jutalma: nyugdíjba vonulásának idejére nagyjából összejön.

Forrás: Otthontérkép

A külső pesti kerületek egész más képet mutatnak, itt a mutató 18-22 év között mozog - ez sem kevés, de legalább halandó időtávon belül értelmezhető. A XXIII. kerület 15,5 éves értéke a fővárosi új építésű piac legalsó belépési pontja. A fővárosi átlag (24,4 év) mögött tehát két teljesen különböző piac rejtőzik:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ