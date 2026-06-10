Itt a rideg valóság: évtizedekig kell dolgozni egy új lakásért a fővárosban

Több a garzon
A budapesti új építésű kínálatban az egy- és két hálószobás lakások teszik ki a kínálat kétharmadát. Ez a legstabilabb jellemző, hónapról hónapra alig változik, de most ez is nőtt:
a garzonok és egyszobás lakások aránya júniusban már 12 százalék körül alakult, ami meghaladja a megszokott 9-10 százalékos szintet.
A 4,5 szobásnál nagyobb lakások ezzel ellentétesen viselkednek: a kínálat mindössze 3 százalékát teszik ki, miközben jellemzően 4-5 százalékon szoktak mozogni.
Ez összhangban áll azzal a fent már említett trenddel, hogy az átlagos hirdetett alapterület egy év alatt közel 9 százalékkal csökkent. A nagyobb lakások visszaszorulása a kínálatból nem véletlen: ezek jellemzően a legnehezebben értékesíthető szegmens, ahol az eladási idő hosszabb, a vevőkör szűkebb.
A kicsi is drága, a nagy is drága…
A négyzetméterár és a lakásméret kapcsolata az új építésű piacon nem lineáris. A legkisebb lakások prémiuma jól ismert: a kisebb alapterület könnyebb bérbeadhatóságot jelent, a befektetői kereslet pedig felfelé nyomja az árakat. És persze itt is jellemző az, hogy garzonokat jóval kevésbé építenek a megfizethetőbb kertvárosi részeken, annál inkább a drága belvárosban. A skála másik végén a 4,5 szobásnál nagyobb lakások 2,05 millió forintos négyzetméterárral a legmagasabb értéket mutatják - ezek jellemzően prémium fejlesztések, ahol a lokáció és a műszaki tartalom is kiemelkedő.
Az átlagos új lakás
Egy képzeletbeli honfitársunk a KSH legfrissebb nettó mediánbérét keresi (432 100 Ft/hó), és olyan szerencsés, hogy minden forintját félreteszi. Az ő példáján szoktuk számolgatni, mennyire reális egy átlagos embernek a fővárosi új építésű lakás.
Budapesti átlagban egy embernek 24,4 évi teljes keresetét kellene félretennie egy átlagos új építésű lakás megvásárlásához.
Ez önmagában is elgondolkodtató szám - de a kerületek között húzódó szakadék ennél is többet elárul.
A legdrágább kerületekben (I. kerületben csaknem 68 év, a XII. kerületben csaknem 58 év) János jó eséllyel akkor sem fogja megélni, hogy összegyűljön a lakására való, ha már 20 évesen munkába állt. A II. és a VI. kerületben viszont gyakorlatilag a saját lakás lesz a dolgos élet jutalma: nyugdíjba vonulásának idejére nagyjából összejön.
A külső pesti kerületek egész más képet mutatnak, itt a mutató 18-22 év között mozog - ez sem kevés, de legalább halandó időtávon belül értelmezhető. A XXIII. kerület 15,5 éves értéke a fővárosi új építésű piac legalsó belépési pontja. A fővárosi átlag (24,4 év) mögött tehát két teljesen különböző piac rejtőzik:
- egy belvárosi és budai prémiumszegmens, ahol az elérhetőség kérdése fel sem merül egy átlagember számára, amennyiben nem örököl itt valamit,
- és egy külső gyűrű, ahol a vásárlás még épp a lehetséges tartományban marad - ha a megtakarítás mellé hitel is társul.
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