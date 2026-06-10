Legendás magyar kirándulójárat végállomása születik újjá: kiderült, mi lesz a sorsa a patinás épületnek

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Az udvaron esedékes munkálatokat még az idén elvégzik,

az épület teljes helyreállítására pedig a remények szerint jövőre biztosítják a szükséges forrásokat.

Kovács Gergely, a kerület polgármesterének tájékoztatása szerint az ingatlanban elsősorban vendéglátóhelyet alakítanak ki. Mivel a kerületvezetés számára fontos, hogy az új funkció harmonizáljon a környezettel, a nyár folyamán lakossági fórumot tartanak a helyszínen az itt élők igényeinek felmérésére. A fejlesztések és a jövőbeli működés során a természetvédelem élvez elsőbbséget, így minden átalakítás csak a szükséges hatósági engedélyek, köztük a zajvédelmi vizsgálatok birtokában valósulhat meg.

Forrás: Én Budapestem / Kovács Gergely Facebook oldala

A zugligeti 58-as villamos a hetvenes évek elejéig a fővárosiak klasszikus kirándulójárata volt, amely különösen a hétvégéken, valamint a Libegő 1970-es átadása után bonyolított le jelentős forgalmat. A pálya és a járműpark elhasználódása miatt a vonalat 1977-ben megszüntették, szerepét pedig autóbuszok vették át.

A leállás után a vonalhoz tartozó két ikonikus épület, a régi lóvasúti és a későbbi, Libegő melletti villamos-végállomás hosszú időre az enyészeté lett.

A Zugligeti út 64. szám alatti, 1903-ig használt régi lóvasút-végállomást 2017-ben kulturális rendezvényközpontként már felújították és átadták a nagyközönségnek.

A végállomásként szolgáló favázas várócsarnokos épületet 1903-tól használták a zugligeti villamosok. A járat évtizedekkel későbbi megszüntetése után az épületet egy magánvállalkozó óvta meg az enyészettől, aki egészen 2021-ig kisvendéglőként üzemeltette a helyet. Ezután a Normafa Park Program keretében a műemléket és környezetét felújították, így a jelenlegi önkormányzati elképzelések is ehhez a hagyományhoz visszanyúlva szánnak ismét közösségi és vendéglátó funkciót a patinás épületnek.

Címlapkép forrása: 1966-os kép az 58-as villamosról. Forrás: Fortepan / FŐMTERV / Domonkos Endre