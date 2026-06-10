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Váratlan javaslat a polgármestertől: új pótlékkal oldanák meg a rendőrök nehéz anyagi helyzetét a fővárosban
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Váratlan javaslat a polgármestertől: új pótlékkal oldanák meg a rendőrök nehéz anyagi helyzetét a fővárosban

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Harmincszázalékos béremelést jelentő, úgynevezett "Budapest-pótlék" bevezetését sürgeti a fővárosi rendvédelmi dolgozók számára a terézvárosi városvezetés. A Pósfai Gábor belügyminiszternek címzett levél szerint a juttatás fedezetét a kerületek által befizetett szolidaritási hozzájárulásból biztosíthatnák, így az önkormányzatoktól elvont források közvetlenül a főváros közbiztonságát szolgálnák - írta Facebook-posztjában Soproni Tamás, a budapesti VI. kerület polgármestere.
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Terézváros önkormányzata idén 2,1 milliárd forintot fizet be a központi költségvetésbe a korábban bevezetett, de az új kormány által is egyelőre fenntartott szolidaritási hozzájárulás formájában.

Bár az államháztartás stabilizálása és a feszült költségvetési helyzet felelős döntéseket követel, a kezdeményezés rávilágít arra, hogy

amennyiben az állam továbbra is elvonja ezeket a forrásokat a kerületektől, úgy azokat a helyi rendvédelmi dolgozók tisztességes díjazására kellene fordítania

- közölte Facebook-posztjában a polgármester.

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A rendőrségi állomány anyagi megbecsülése évek óta elmarad a valós igényektől, mivel a fizetések nem követték sem a megélhetési költségek emelkedését, sem a növekvő munkaterhelést.

a probléma Budapesten különösen élesen jelentkezik, hiszen a fővárosban jelentősen drágább a lakhatás és magasabbak a mindennapi kiadások,

miközben az esetszámok és a közbiztonsági kihívások is jóval összetettebbek, mint az ország más részein.

A fővárosi rend fenntartásához elengedhetetlen a megfelelően feltöltött, működőképes és anyagilag is megbecsült rendőrség. A javaslat megfogalmazója ezért arra kéri a szaktárca vezetőjét, hogy a kerületi befizetéseket csatornázzák vissza a rendszerbe, hozzák létre a Budapest-pótlékot, és már ebben az évben hajtsák végre a helyi rendvédelmi dolgozók béremelését.

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