Gázolt a vonat Kóny és Csorna között, jelentős késésekre és terelésekre kell számítani

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton mintegy harmincan utaztak a baleset idején. Az utasok mentesítő járattal folytathatják útjukat, a biztonságos átszállásban pedig a csornai hivatásos tűzoltók nyújtanak segítséget.
A Mávinform közleménye szerint a Scarbantia és a Savaria InterCity vonatok terelőúton közlekednek, emiatt a menetidejük jelentősen meghosszabbodik. A fennakadások miatt a Győr és Budapest közötti szakaszon az érintett IC-járatokra megváltott menetjegyeket a Railjet és az EuroCity (EC) vonatokon is elfogadják.
Címlapkép forrása: Portfolio
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