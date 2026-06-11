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Gázolt a vonat Kóny és Csorna között, jelentős késésekre és terelésekre kell számítani
Ingatlan

Gázolt a vonat Kóny és Csorna között, jelentős késésekre és terelésekre kell számítani

MTI
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Személyvonat gázolt el egy embert csütörtök reggel Kóny és Csorna között, emiatt jelentős késésekre és terelésekre kell számítani a GYSEV érintett vonalán.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton mintegy harmincan utaztak a baleset idején. Az utasok mentesítő járattal folytathatják útjukat, a biztonságos átszállásban pedig a csornai hivatásos tűzoltók nyújtanak segítséget.

A Mávinform közleménye szerint a Scarbantia és a Savaria InterCity vonatok terelőúton közlekednek, emiatt a menetidejük jelentősen meghosszabbodik. A fennakadások miatt a Győr és Budapest közötti szakaszon az érintett IC-járatokra megváltott menetjegyeket a Railjet és az EuroCity (EC) vonatokon is elfogadják.

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