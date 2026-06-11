Hamarosan elkészül a világ legnagyobb stadionja, 135 ezer ember fér el benne

A vietnámi Vingroup konszern felgyorsította a világ legnagyobb stadionjának építését Hanoi déli külvárosában, így a 135 ezer férőhelyes létesítményt a tervezett határidő előtt egy évvel, már 2027 júliusában átadhatják.

A Trong Dong (bronzdob) névre keresztelt stadiont a Reuters helyszíni beszámolója szerint éjjel-nappal, több ezer munkás közreműködésével építik a fővárostól mintegy 25 kilométerre délre. Vietnám piaci kapitalizáció alapján legnagyobb vállalata szerint a létesítmény nemcsak a befogadóképességét tekintve, hanem

a teljesen behúzható tetőszerkezetével is világelső lesz.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a jelenlegi legnagyobb aréna az észak-koreai Rungradó stadion, amelynek névleges kapacitása 150 ezer fő, bár ezt több szakértő is kétségbe vonja, és a becslések szerint a tényleges ülőhelyek száma 120 ezer alatt maradhat.

A stadion egy 35 milliárd dollár értékű, több mint 9000 hektáros "Olimpiai Sportváros" nevű fejlesztési projekt része, amelyet nagyszabású nemzetközi sportesemények és kulturális rendezvények, köztük koncertek befogadására terveztek. A Vingroup ezzel párhuzamosan több más nagyberuházáson is dolgozik, például a nagysebességű vasúthálózat kiépítésén, városfejlesztési projekteken és szélerőműparkokon.

A létesítmény gazdasági életképességét ugyanakkor sokan megkérdőjelezik. James Walton, a Deloitte Asia Pacific sportüzleti csoportjának vezetője rámutatott, hogy a vietnámi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a V.League 1 átlagos nézőszáma a 2023–2024-es szezonban még a hatezret sem érte el meccsenként, miközben a modern nemzeti stadionok kapacitása jellemzően 60 és 80 ezer fő között mozog. Hozzátette viszont, hogy egy átfogóbb városfejlesztési projektbe integrálva a stadion hosszú távú pénzügyi fenntarthatósága is javulhat. Bár a Vingroup konkrét pénzügyi terveket nem hozott nyilvánosságra, a beruházást hosszú távon is nyereségesnek tartja.

A vállalatcsoportot ráadásul jelentős adósságállomány is terheli, hiszen pénzügyi kötelezettségei tavaly elérték a 36,7 milliárd dollárt. Ez az összeg a vietnámi magánszektorbeli adósság több mint 4 százalékát tette ki, és ebben még nincsenek benne a kapcsolt magánvállalkozások további tartozásai.

A stadionprojekt szerves része annak az átfogó vietnámi infrastrukturális modernizációs programnak, amellyel a kormányzó Vietnámi Kommunista Párt az évtized végéig évente legalább 10 százalékos gazdasági növekedést szeretne elérni. E célból 2030-ig mintegy 200 milliárd dollár értékű beruházást jelentettek be repülőterek, kikötők, hidak és vasútvonalak építésére. Szakértők szerint egy fejlődő országban az infrastruktúra-fejlesztésnek gyakran meg kell előznie a valós piaci keresletet, ám egyúttal figyelmeztetnek a bankrendszer növekvő kitettségére és a kihasználatlan kapacitások hordozta kockázatokra is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images