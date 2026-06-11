Káoszt és súlyos visszaesést okoz az építőiparban egy idén bevezetett bürokratikus szabály

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A jogszabálymódosítás eredeti célja az volt, hogy a tervezés előtti pontos telekhatár-kitűzéssel megelőzzék a szabálytalan építkezéseket és elkerüljék a költséges, utólagos bírósági pereket. A gyakorlatban azonban a hirtelen átállás szinte kezelhetetlen helyzetet teremtett az iparágban.

A felmérést kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező földmérő mérnök végezheti el, belőlük azonban komoly hiány mutatkozik a piacon.

A helyzetet tovább rontja a földhivatalok leterheltsége is. Míg korábban a telek koordinátáinak kikérése mindössze néhány napot vett igénybe, ma a szakemberhiány miatt ez a folyamat akár másfél hónapig is elhúzódhat, ráadásul a régebbi, papíralapú dokumentumok felkutatása is jelentősen lassítja a munkát.

A folyamatot az is bonyolítja, hogy a telek kitűzését a szomszédoknak is jóvá kell hagyniuk, az esetleges viták pedig pereskedéshez és akár több hónapos leállásokhoz vezethetnek. Még ha minden zökkenőmentesen alakul is, a földhivatali záradékolás akkor is újabb hatvan napot vesz igénybe, és a gyorsított eljárás is csak külön engedéllyel, illetve felár ellenében kérhető.

Ez a bürokratikus folyamat összességében mintegy nettó 300 ezer forintos többletköltséget ró az építtetőkre.

A mindennapokban ez azt jelenti, hogy a vállalkozások nem tudnak folyamatosan dolgozni:

tervezési alaptérkép és engedélyek hiányában a projektek csúsznak,

és engedélyek hiányában a projektek csúsznak, a munkások és az alvállalkozók pedig kénytelenek várakozni.

Egy régiós szinten meghatározó építőipari vállalat tapasztalatai szerint idén tavasszal a szokásos mennyiségű alapozási munkálatoknak csupán a felét tudták elvégezni. Ez a leállás láncreakciót indít el, hiszen a kevesebb felhasznált építőanyag miatt a beszállítók és a kapcsolódó szakmunkások is nehéz helyzetbe kerülnek. Az évente felépülő 12-14 ezer új hazai lakás piacán a visszaesés már makrogazdasági szinten, a GDP alakulásában is érezhető károkat okozhat.

A cikkben idézett szakmai szervezetek egyetértenek a probléma súlyosságában. Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint

a kialakult helyzetre az eredeti szabályozás visszaállítása jelentené a valódi megoldást.



Koji László ÉVOSZ, elnök Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium … Tovább

Czibik Péter, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Mérnöki Kamara geodéziai szakcsoportjának elnöke szintén elismerte, hogy a hivatalokat felkészületlenül érte az új rendszer, ugyanakkor bízik abban, hogy az év második felére, a feltorlódott ügyek feldolgozásával és új szakemberek bevonásával normalizálódhat a helyzet.

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