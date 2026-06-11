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Már épül az új típusú pihenőhely az M4-esen: mutatjuk, milyen különleges szolgáltatásokkal várják az utazókat
Ingatlan

Már épül az új típusú pihenőhely az M4-esen: mutatjuk, milyen különleges szolgáltatásokkal várják az utazókat

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Jól haladnak az M4-es Monor melletti új, komplex pihenőhelyének kivitelezési munkálatai. A várhatóan 2027 augusztusára elkészülő beruházás mozgás- és családbarát pihenési lehetőséget biztosít majd mind a teher-, mind pedig a személygépjármű-forgalom számára.

A munkaterületen már kirajzolódnak a leendő utak nyomvonalai. A szakemberek jelenleg az anyagbeszállításon, a töltésépítésen és a geodéziai méréseken dolgoznak, míg a Szolnok felé vezető oldalon már megkezdődött a kamionparkoló kiépítése is.

A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely

irányonként

  • 30 tehergépkocsi,
  • 5 autóbusz és
  • 34 személygépkocsi számára biztosít majd parkolási lehetőséget.

A személyautó-beállók közül irányonként három-három teljesen akadálymentesített lesz. A területen korszerű mosdóépület is épül,

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a műszaki átadást követően pedig – egy pályáztatási eljárás után – üzemanyagtöltő állomással is bővülhet a komplexum.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak a családbarát és kényelmi megoldásokra, így az utazókat modern szabadtéri bútorok, játszótér és szabadtéri fitneszpark várja majd, valamint a szelektív hulladékgyűjtést is biztosítják. A pihenőhely két oldalán összesen mintegy 37 ezer négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki, amelyet több mint 230 fa és 13 ezer cserje elültetésével tesznek még barátságosabbá.

Címlapkép forrása: MKIK

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