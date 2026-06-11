Megállt az albérletek drágulása: mutatjuk az átlagos díjakat városonként és kerületenként

Nem változtak májusban a lakbérek országosan az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 0,2 százalékkal még csökkentek is a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint.

2026-ban májusban ért csúcsra a kiadó lakások iránti kereslet, ami a korábbi évekhez képest szokatlan mintázatot jelent. Egyrészt az albérletárak konszolidálója aktivizálja a bérlakást keresőket, másfelől a lakáspiacról kiszorulók számára is egyre kedvezőbb alternatívát jelent a bérlés.

Éves összevetésben országosan 5,6 százalékkal, Budapesten pedig 4,9 százalékkal nőttek a lakbérek,

ami már a nyugat-európai nagyvárosok lakbéremelkedési tempóját idézi – közölte az ingatlan.com

A következő időszak kulcskérdése a kínálat alakulása lesz: középtávon érdemben bővült a választék, de ha a befektetői aktivitás csökkenése miatt a friss kínálat szűkülni kezd, az ismét felfelé tolhatja a bérleti díjakat. Emiatt lehet fontos szerepe a kormányzat által kezdeményezett bérlakásprogramnak a nagyobb városokban.

Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten a kerületekben éves alapon 2,9 százalékkal, két év alatt 9,8 százalékkal, három év alatt 35,7 százalékkal, négy év alatt pedig 52,3 százalékkal bővült a kiadó lakások kínálata. Jelenleg a fővárosban több mint 9700 kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők.

A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban éves összevetésben ugyan 13,4 százalékos visszaesés látható, kétéves összevetésben viszont 24,5, hároméves időtávon 48,4 százalékos a bővülés, míg négyéves távlatban 76,3 százalékkal nőtt a választék. A nagyvárosok kiadó ingatlankínálata meghaladja a 4000 lakást és házat.

A keresleti oldalon tapasztalt elmozdulást szokatlan mintázatot mutat a korábbi évekhez képest. Az ingatlan.com adatai alapján korábban nem volt jellemző, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a városokban is május legyen a legerősebb az év első öt hónapjának adatai alapján. 2026 májusában viszont a kiadó lakásokra és házakra érkezett több mint 98 ezer telefonos érdeklődés még a januári, év eleji csúcsot is meghaladta. A kereslet erősödése részben azzal magyarázható, hogy

a lakbérek éves növekedése visszafogottabb lett, miközben a jövedelmek ennél nagyobb ütemben emelkedhettek.

Az ingatlan.com elemzése szerint a június eleji kínálat alapján Budapesten 260 ezer forint volt bérleti díjak középértéke. A legdrágább kerületek közé tartozott a II. és az V. kerület 350 ezer forintos medián értékkel, valamint az I. kerület 340 ezer forinttal.

A Budapesten kívüli piacon továbbra is Debrecen a legdrágább város 220 ezer forintos medián bérleti díjjal. Győr és Szeged következik 200-200 ezer forinttal, Veszprémben pedig 195 ezer forint volt a medián albérletár. A legolcsóbb megyeszékhelyek között Békéscsaba állt 110 ezer forintos medián bérleti díjjal.

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