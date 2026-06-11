MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Teljesen átalakul a hazai tudomány egyik legfontosabb központja
Ingatlan

Teljesen átalakul a hazai tudomány egyik legfontosabb központja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hamarosan megújul a Klinikák metróállomás felett álló, hatvanéves Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) épülete. A rekonstrukció idejére a dolgozók zavartalan munkájának biztosítása érdekében egy új, kétemeletes kutatóépületet emelnek az Üllői úti tömbben, amelynek kivitelezésére már elindult a pályázati eljárás - tudósított a Magyar Építők.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A Kemper Ervin által tervezett, tízemeletes és 44 méter magas toronyépület 1964 óta határozza meg az Üllői út és a Szigony utca sarkának városképét. A hazai idegtudományi kutatások központjaként működő intézményt a szűk telekadottságok és a speciális laboratóriumi igények, például a bonyolult szellőztetőrendszer és az állatház elhelyezése miatt alakították ki ebben a formában. Bár a tornyot eredetileg úgy tervezték, hogy teljesen körüljárható legyen, a hetvenes évek közepén a növekvő helyigény miatt egy alacsonyabb, elnyúló épületszárnnyal vették körbe. Ez a későbbi bővítés ad helyet az M3-as metró 1976-ban átadott állomásának is.

Mivel a jellegzetes toronyépület mára megérett a teljes körű rekonstrukcióra, a mintegy 245 fős munkatársi gárda elhelyezését a kivitelezés alatt is biztosítani kell.

A HUN-REN és a Magyar Tudományos Akadémia ezért közös közbeszerzési eljárást írt ki egy új laboratóriumi szárny megépítésére

a Semmelweis Egyetem épületei által határolt tömbben.

Még több Ingatlan

Káoszt és súlyos visszaesést okoz az építőiparban egy idén bevezetett bürokratikus szabály

Megállt az albérletek drágulása: mutatjuk az átlagos díjakat városonként és kerületenként

Történelmi rekord dőlt meg a fővárosi lakáspiacon, de a vevőknek érdemes előre tervezni

A július 9-ig tartó tender nyertesének 18 hónap áll majd rendelkezésére a mintegy 1173 négyzetméter alapterületű, ebből nagyjából 530 négyzetméternyi laboratóriumot magában foglaló létesítmény felépítésére. Az új épületrésznek ki kell egészítenie a meglévő torony funkcióit, miközben közvetlen kapcsolatot kell biztosítania az állatházhoz. A leendő kivitelező feladata a teljes építési folyamat lebonyolítása lesz

  • a munkaterület átvételétől
  • a speciális technológiai és gépészeti munkákon át
  • egészen a használatbavételi engedély megszerzéséig.
Kapcsolódó cikkünk

Ólomszennyezést mutattak ki a Corvinuson

Legendás magyar kirándulójárat végállomása születik újjá: kiderült, mi lesz a sorsa a patinás épületnek

Hamarosan újra megnyílhat Magyarország ikonikus barlangfürdője

Hatalmas átalakulás előtt áll a népszerű budapesti sziget katonai elemekből épült átkelője

Címlapkép forrása: Magyar Építők

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: érkeznek a bejelentések, rendkívüli ülést hívtak össze
Durvul a helyzet: Trump támadást indított, bejelentették a Hormuzi-szoros lezárását
Hamarosan elkészül a világ legnagyobb stadionja, 135 ezer ember fér el benne
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility