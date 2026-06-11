Teljesen átalakul a hazai tudomány egyik legfontosabb központja

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A Kemper Ervin által tervezett, tízemeletes és 44 méter magas toronyépület 1964 óta határozza meg az Üllői út és a Szigony utca sarkának városképét. A hazai idegtudományi kutatások központjaként működő intézményt a szűk telekadottságok és a speciális laboratóriumi igények, például a bonyolult szellőztetőrendszer és az állatház elhelyezése miatt alakították ki ebben a formában. Bár a tornyot eredetileg úgy tervezték, hogy teljesen körüljárható legyen, a hetvenes évek közepén a növekvő helyigény miatt egy alacsonyabb, elnyúló épületszárnnyal vették körbe. Ez a későbbi bővítés ad helyet az M3-as metró 1976-ban átadott állomásának is.

Mivel a jellegzetes toronyépület mára megérett a teljes körű rekonstrukcióra, a mintegy 245 fős munkatársi gárda elhelyezését a kivitelezés alatt is biztosítani kell.

A HUN-REN és a Magyar Tudományos Akadémia ezért közös közbeszerzési eljárást írt ki egy új laboratóriumi szárny megépítésére

a Semmelweis Egyetem épületei által határolt tömbben.

A július 9-ig tartó tender nyertesének 18 hónap áll majd rendelkezésére a mintegy 1173 négyzetméter alapterületű, ebből nagyjából 530 négyzetméternyi laboratóriumot magában foglaló létesítmény felépítésére. Az új épületrésznek ki kell egészítenie a meglévő torony funkcióit, miközben közvetlen kapcsolatot kell biztosítania az állatházhoz. A leendő kivitelező feladata a teljes építési folyamat lebonyolítása lesz

a munkaterület átvételétől

a speciális technológiai és gépészeti munkákon át

egészen a használatbavételi engedély megszerzéséig.

Címlapkép forrása: Magyar Építők