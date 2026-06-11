Történelmi rekord dőlt meg a fővárosi lakáspiacon, de a vevőknek érdemes előre tervezni

|Az adatbázis mérete
|2026 Q1
|2026 Q2
|Listázott projektek száma
|384
|401
|Összes listázott lakás
|27 949
|28 767
|Forrás: Eltinga, Portfolio
A gyengébb évkezdet után márciustól májusig kifejezetten megélénkült a piac, így 2177 új otthon talált gazdára.
Ez harmincszázalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és jócskán meghaladja a sokéves átlagot.
Bár valamivel kevesebb új beruházás indult, az ingatlanfejlesztők így is mintegy 2600 lakást dobtak piacra. A kiemelkedő kereslet ellenére az eladatlan lakások száma tovább nőtt, és átlépte a tízezres határt.
A jelenleg elérhető, több mint 10 130 ingatlan új rekordot jelent a fővárosban.
Az árak terén enyhe fordulat figyelhető meg, mivel a negyedév során a drágulás üteme jelentősen lelassult.
Az átlagos négyzetméterár 1,83 millió forintra, míg egy új budapesti lakás átlagos vételára 125,8 millió forintra mérséklődött.
Ezt az enyhe árcsökkenést leginkább az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő, olcsóbb ingatlanok növekvő aránya magyarázza.
A fővárosi kínálatban már mintegy kétezer ilyen lakás szerepel, és az értékesítések több mint negyedét is ezek a támogatott otthonok tették ki. Bár a fejlesztők egy része továbbra is árat emel, megjelentek a több millió forintos kedvezmények és árcsökkentések is a piacon.
|Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak
|2026 Q1
|2026 Q2
|Projektek száma
|361
|Összes szabad lakás
|7873
|Szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2 )
|60,9 (53)
|Szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk árinformációval
|6185
|Lakások átlagos (medián) ára (MFt)
|128,1 (101,5)
|129,7 (102,5)
|Forrás: Eltinga, Portfolio
A területi eloszlást vizsgálva továbbra is Angyalföld a legnépszerűbb, ahol az összes értékesítés 37 százaléka realizálódott, miközben külső-Pest iránt is tartósan nő az érdeklődés. Ezzel szemben Újbuda részesedése évek óta nem látott mélypontra, mindössze 9 százalékra esett vissza. Ennek hátterében az áll, hogy a kerületben elfogytak a kedvezőbb árfekvésű otthonok, a drágábbakra nehezebb vevőt találni, és új, nagy volumenű beruházások sem indultak.
A vevők egyértelműen a kisebb alapterületű ingatlanokat részesítik előnyben. Az értékesített otthonok több mint hatvan százaléka egy- vagy kétszobás volt, és minden második gazdára találó lakás a kétszobás kategóriából került ki.
A nagyobb, 60-80 négyzetméter feletti, három-négy szobás lakások iránti kereslet ennél jóval szerényebb, amihez az ingatlanfejlesztők kínálata is pontosan igazodik.
Az új építésű lakást keresőknek érdemes előre tervezniük, ugyanis
az azonnal költözhető otthonok aránya rendkívül alacsony,
a teljes kínálat mindössze hét százalékát teszi ki.
A piacon lévő ingatlanok túlnyomó többsége jelenleg is épül, a legtöbb új budapesti lakás átadása pedig csak 2027-re vagy 2028-ra várható.
A negyedévente megjelenő Budapesti Lakáspiaci Riport készítője az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS, amelyek 2015 második felétől kezdve végeznek felmérést a budapesti, és 2019-től a vidéki újlakás-piacról.
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