MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Történelmi rekord dőlt meg a fővárosi lakáspiacon, de a vevőknek érdemes előre tervezni
Ingatlan

Történelmi rekord dőlt meg a fővárosi lakáspiacon, de a vevőknek érdemes előre tervezni

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A budapesti újépítésű lakások piacán 2026 tavaszán ismét fellendült a kereslet, miközben az elérhető ingatlanok teljes állománya történelmi csúcsot ért el. Az Eltinga legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riportjában megállapítja, hogy az árak emelkedése megállt, sőt az Otthon Start programhoz kapcsolódó, kedvezőbb árfekvésű lakások térnyerésének köszönhetően az átlagárak minimálisan még mérséklődtek is. A vásárlók körében továbbra is a kisebb, egy- és kétszobás, jövőbeni átadású ingatlanok a legkeresettebbek.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés
Az adatbázis mérete  
   2026 Q1  2026 Q2 
Listázott projektek száma 384 401
Összes listázott lakás 27 949 28 767
Forrás: Eltinga, Portfolio  

A gyengébb évkezdet után márciustól májusig kifejezetten megélénkült a piac, így 2177 új otthon talált gazdára.

Ez harmincszázalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és jócskán meghaladja a sokéves átlagot.

eltinga1
Forrás: Eltinga

Bár valamivel kevesebb új beruházás indult, az ingatlanfejlesztők így is mintegy 2600 lakást dobtak piacra. A kiemelkedő kereslet ellenére az eladatlan lakások száma tovább nőtt, és átlépte a tízezres határt.

A jelenleg elérhető, több mint 10 130 ingatlan új rekordot jelent a fővárosban.

Még több Ingatlan

Gázolt a vonat Kóny és Csorna között, jelentős késésekre és terelésekre kell számítani

Hamarosan elkészül a világ legnagyobb stadionja, 135 ezer ember fér el benne

Itt a rideg valóság: évtizedekig kell dolgozni egy új lakásért a fővárosban

eltinga2
Forrás: Eltinga

Az árak terén enyhe fordulat figyelhető meg, mivel a negyedév során a drágulás üteme jelentősen lelassult.

Az átlagos négyzetméterár 1,83 millió forintra, míg egy új budapesti lakás átlagos vételára 125,8 millió forintra mérséklődött.

Ezt az enyhe árcsökkenést leginkább az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő, olcsóbb ingatlanok növekvő aránya magyarázza.

eltinga3
Forrás: Eltinga

A fővárosi kínálatban már mintegy kétezer ilyen lakás szerepel, és az értékesítések több mint negyedét is ezek a támogatott otthonok tették ki. Bár a fejlesztők egy része továbbra is árat emel, megjelentek a több millió forintos kedvezmények és árcsökkentések is a piacon.

Azon lakások összehasonlítása, amelyek az előző fordulóban is eladók voltak
   2026 Q1 2026 Q2 
Projektek száma 361
Összes szabad lakás 7873
Szabad lakások átlagos (medián) alapterülete (m2 )  60,9 (53) 
Szabad lakások száma, amiről mind a két fordulóban rendelkezünk árinformációval 6185
Lakások átlagos (medián) ára (MFt)  128,1 (101,5)  129,7 (102,5)
Forrás: Eltinga, Portfolio    

A területi eloszlást vizsgálva továbbra is Angyalföld a legnépszerűbb, ahol az összes értékesítés 37 százaléka realizálódott, miközben külső-Pest iránt is tartósan nő az érdeklődés. Ezzel szemben Újbuda részesedése évek óta nem látott mélypontra, mindössze 9 százalékra esett vissza. Ennek hátterében az áll, hogy a kerületben elfogytak a kedvezőbb árfekvésű otthonok, a drágábbakra nehezebb vevőt találni, és új, nagy volumenű beruházások sem indultak.

eltinga4
Forrás: Eltinga

A vevők egyértelműen a kisebb alapterületű ingatlanokat részesítik előnyben. Az értékesített otthonok több mint hatvan százaléka egy- vagy kétszobás volt, és minden második gazdára találó lakás a kétszobás kategóriából került ki.

eltinga9
Forrás: Eltinga

A nagyobb, 60-80 négyzetméter feletti, három-négy szobás lakások iránti kereslet ennél jóval szerényebb, amihez az ingatlanfejlesztők kínálata is pontosan igazodik.

eltinga5
Forrás: Eltinga

Az új építésű lakást keresőknek érdemes előre tervezniük, ugyanis

az azonnal költözhető otthonok aránya rendkívül alacsony,

a teljes kínálat mindössze hét százalékát teszi ki.

eltinga6
Forrás: Eltinga

A piacon lévő ingatlanok túlnyomó többsége jelenleg is épül, a legtöbb új budapesti lakás átadása pedig csak 2027-re vagy 2028-ra várható.

eltinga7
Forrás: Eltinga

A negyedévente megjelenő Budapesti Lakáspiaci Riport készítője az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS, amelyek 2015 második felétől kezdve végeznek felmérést a budapesti, és 2019-től a vidéki újlakás-piacról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

Kapcsolódó cikkünk

Itt a rideg valóság: évtizedekig kell dolgozni egy új lakásért a fővárosban

Kiderült, mire megy el a legtöbb energia a lakásokban

Lakáshitelek: van, ahol már mesterséges intelligencia vizsgálja a hitelkérelmeket

Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken
Trump bejelentésére gyengülni kezdett a forint
Váratlan javaslat a polgármestertől: új pótlékkal oldanák meg a rendőrök nehéz anyagi helyzetét a fővárosban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility