Belép a román piacra a Star Capital Finance

A csíkszeredai bevásárlópark felvásárlásával belép a román piacra a cseh Star Capital Finance - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

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A Hargita megye székhelyén található Nest Miercurea Ciuc bevásárlópark 17 540 négyzetméteres, 2020-ban nyílt meg. A Star Capital Finance megvásárolta a 2022-ben átadott Bákó (Bacau) megyei Nest Moinesti kiskereskedelmi parkot is, amely 15 ezer négyzetméteres.

A tranzakció hozzávetőleges értéke 40 millió euró (mintegy 14 milliárd forint). A két bevásárlópark az RC Europe ingatlanfejlesztő révén mostanáig is cseh tulajdonban volt.

"Románia az egyik legvonzóbb ingatlanpiac Közép- és Kelet-Európában, a belépésünk erre a piacra regionális stratégiánk logikus következménye. Az első felvásárlásunk számára stabil bérlői körrel és valós értéknövekedési potenciállal rendelkező ingatlanokat kerestünk" - nyilatkozta Josef Malir, a Star Capital Finance társtulajdonosa és vezérigazgatója.

A 2004-ben alapított Star Capital Finance 22 ingatlanegyüttest működtet Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában. A cégcsoport aktívumainak az értéke meghaladja a 930 millió eurót (mintegy 328 milliárd forint).