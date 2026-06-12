Durva vitát robbantott ki a Balaton-parti társasház-beruházás

A cikk megjelenését a Cordia támogatta.
A Cordia álláspontja szerint bár a Balaton partján valóban akadnak vitatható ingatlanfejlesztések, ez az eset lényegesen eltér ezektől. Elmondásuk szerint a helyszín korábban egy bekerítetlen, szabadon átjárható terület volt, amelyet a fürdőzők is előszeretettel használtak. A telek azonban önálló helyrajzi számmal rendelkező, beépíthető terület, amelyet a fonyódi önkormányzat már másfél évtizede meghirdetett eladásra. A magyar ingatlanfejlesztő végül több sikertelen önkormányzati értékesítési kísérlet után nyílt pályázat útján vásárolta meg a telket, az akkori képviselőtestület egyhangú támogatásával.
Németh Helga fonyódi önkormányzati képviselő eközben átfogó jogi fellépést hirdetett a tervezett épületegyüttes ellen és nyílt levélben fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, emlékeztetve a tárcát egy korábbi ígéretére, amely szerint kivizsgálják az építkezés jogszerűségét. A civilek és a helyi lakosok nevében fellépő politikus hivatalos tájékoztatást kért arról,
- hol tart a hatósági eljárás,
- indokolt-e a munkálatok felfüggesztése,
- és mikor vonják be a helyieket a döntési folyamatba.
A képviselő a közösségi oldalán is beszámolt a lépéseiről: bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
a tervezett monstrum súlyosan veszélyezteti a vízparti környezetet, rontja a Balaton látképét, és nem felel meg a helyi településképi előírásoknak sem
- ennek fényében az illetékes hatóságoknál kezdeményezte az építési engedély felülvizsgálatát és visszavonását. A projekt megvalósítása ellenében békés demonstrációt hirdetett 2026. június 13-ára, szombaton 16 órára Fonyódra.
A Cordia határozottan visszautasítja a beruházást érintő vádakat: kiemelte, hogy az építkezés nem szűkíti a szabadstrandot, illetve hogy
a Balaton és az épület között megmaradó kilenc méter széles sáv a kivitelezés alatt és után is bárki számára korlátozás nélkül igénybe vehető közterület marad.
A fejlesztő szerint a projekt minden jogszabályi előírásnak megfelel, amit a tiltakozások nyomán indult, nemrégiben lezárult ügyészségi vizsgálat is megerősített.
Bár a helyi építési szabályzat akár egy kétszáz szobás szálloda felépítését is lehetővé tette volna,
a vállalat a jóval kisebb forgalmat generáló, a környezetbe jobban illeszkedő lakóépület mellett döntött.
A beruházó emellett saját költségén, ellentételezés nélkül vállalta
- a helyi közműhálózat fejlesztését,
- a telek előtti közterület és a szabadstrand rendezését,
- új parkolók kialakítását,
- valamint a meglévő út szélesítését és aszfaltozását.
A Cordia szerint a projekt elleni tiltakozások csak a közelmúltban, a lakások értékesítésének elindulásakor és a telek elkerítése előtt erősödtek fel. A végleges és végrehajtható engedélyt a tiltakozók bejelentése nyomán
nemrég az ügyészség is megvizsgálta, és mindent törvényesnek talált.
Címlapkép forrása: Cordia
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