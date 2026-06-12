Fontos változás jöhet az építkezéseknél Magyarországon: újra mindent láthat a lakosság

Az építésügyi tájékoztatási felület visszaállítása
Még 2024 augusztus 16-án jogszabály-módosítás megszüntette az ÉTDR (jelenlegi nevén: építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer) nyilvános tájékoztatási felületét. Ezzel megszűnt a lehetőség, hogy a lakosság – a személyes adatok megismerése nélkül – tájékozódjon az elindult engedélyezési eljárások és egyszerű bejelentések legfontosabb adatairól.
A rendszer lekapcsolása komoly visszalépést jelentett a nyilvánosság szempontjából,
hiszen
- nehezítette a környezet- és örökségvédelmi adatok megismerését,
- gátolta az állampolgári jogok érvényesítését,
- és akadályozta a közérdeklődésre számot tartó beruházásokkal kapcsolatos újságírói tényfeltárást is.
A most társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet orvosolja ezt a problémát, és "ÉTDR nyilvános felülete" néven ismét elérhetővé teszi az adatbázist. A módosítás nemcsak visszaállítja a tájékoztatási kötelezettséget, hanem visszamenőlegesen is rendezi a helyzetet, így azokat az alapinformációkat is kötelező lesz közzétenni, amelyek a felület megszüntetése óta indult ügyekre vonatkoznak.
A nyilvánosság helyreállítása mellett a javaslat egy másik fontos jogi visszásságot is rendez: a jelenlegi építésügyi szabályozás ugyanis az általános közigazgatási rendtartással ellentétben
jogellenesen szűkítette le azok körét, akik ügyfélként vehetnek részt az egyes építésügyi eljárásokban.
Jelenleg az építtetőn és a tulajdonosokon kívül szinte kizárólag csak a közvetlenül szomszédos, közös határvonalú telkek tulajdonosai vagy haszonélvezői minősülnek ügyfélnek.
A tervezet ezt az indokolatlanul korlátozó szabályt hatályon kívül helyezi, és hozzáigazítja a rendeletet a magasabb szintű közigazgatási törvényhez, aminek köszönhetően a jövőben ismét minden olyan személy vagy szervezet ügyfélként léphet fel az eljárásokban, akinek a jogát vagy jogos érdekét az adott építkezés közvetlenül érinti.
Az ajánlott építőipari rezsióradíj megemelése
A rezsióradíj emelése mögött a kivitelezői költségek általános növekedése áll. Az energiapiaci árak emelkedése közvetlenül megdrágította a rezsianyagokat és a munkaterületi energiaellátás költségeit, és az inflációs nyomás miatt jelentősen megugrottak a munkahelyi szociális és a munkaegészségügyi szolgáltatások kiadásai is.
A szakmai szervezetek álláspontja szerint a korábbi díjszabás mára tarthatatlanná vált, így a megfelelő színvonalú és minőségi építőipari szolgáltatások nyújtása kizárólag ezen a magasabb, a valós költségeket fedező szinten garantálható. Az új díjtétel meghatározásakor ezért már a legfrissebb béradatokat, az aktuális közterheket és a legújabb ágazati kalkulációkat vették figyelembe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a fellélegzés az Egyesült Államokban, a benzinár hozta el a fordulatot
A neheze viszont még csak most jön a családoknak.
Éledezik a Facebook és a Messenger: világszintű probléma volt, Magyarország is érintett
Akadoznak a Meta szolgáltatásai.
Nem nyúlhat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha zárolt vagyonához, megfenyegették a csődgondnokot
A Dunaferr megmentőjeként megjelent szankcionált orosz üzletember miatt hatalmas összegek után futnak.
Brutális erősítést kapott a NATO keleti szárnya: megérkeztek az első F-35-ösök Lengyelországba
Katonai ceremónián mutatták be az Egyesült Államoktól vásárolt.
Medvegyev a mesterséges intelligenciával legenerálta saját magát, majd megmutatta, ki Oroszország három legfőbb ellensége
Az exelnök Oroszország Napja alkalmából tette közzé a szokatlan videót.
Elindult a foci-vb: az interneten is brutális számokat produkál a sportesemény
Több szempontból is rekordot dönt a rendezvény.
Korszakos fordulat Amerikában: 20 év után vesztette el trónját a BlackRock, megállíthatatlan a Vanguard
Új szelek fújnak az amerikai ETF-ek világában.
Újabb balesetek Magyarországon: az M3-as bedugult, megint duplabaleset történt
A feltorlódott kocsisorban újabb baleset történt.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.