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Fontos változás jöhet az építkezéseknél Magyarországon: újra mindent láthat a lakosság
Ingatlan

Fontos változás jöhet az építkezéseknél Magyarországon: újra mindent láthat a lakosság

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Két, egymástól független, az építőiparra vonatkozó kormányrendelet-tervezetet bocsátott frissen társadalmi vitáraa kormány pénteken. Az egyik visszaállítaná a 2024-ben megszüntetett, bárki számára elérhető építésügyi tájékoztatási felületet, és jelentősen kiszélesítené az építési eljárásokban érintett ügyfelek körét - a javaslat célja a beruházások átláthatóságának növelése, valamint egy korábban jogellenesen korlátozott ügyféli kör helyreállítása. Szintén társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az ajánlott építőipari rezsióradíj megemelését, amit a növekvő energiaköltségek, az infláció, valamint az ágazatot érintő bér- és egyéb tehernövekedések indokolnak.
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Az építésügyi tájékoztatási felület visszaállítása

Még 2024 augusztus 16-án jogszabály-módosítás megszüntette az ÉTDR (jelenlegi nevén: építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer) nyilvános tájékoztatási felületét. Ezzel megszűnt a lehetőség, hogy a lakosság – a személyes adatok megismerése nélkül – tájékozódjon az elindult engedélyezési eljárások és egyszerű bejelentések legfontosabb adatairól.

A rendszer lekapcsolása komoly visszalépést jelentett a nyilvánosság szempontjából,

hiszen

  • nehezítette a környezet- és örökségvédelmi adatok megismerését,
  • gátolta az állampolgári jogok érvényesítését,
  • és akadályozta a közérdeklődésre számot tartó beruházásokkal kapcsolatos újságírói tényfeltárást is.

A most társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet orvosolja ezt a problémát, és "ÉTDR nyilvános felülete" néven ismét elérhetővé teszi az adatbázist. A módosítás nemcsak visszaállítja a tájékoztatási kötelezettséget, hanem visszamenőlegesen is rendezi a helyzetet, így azokat az alapinformációkat is kötelező lesz közzétenni, amelyek a felület megszüntetése óta indult ügyekre vonatkoznak.

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A nyilvánosság helyreállítása mellett a javaslat egy másik fontos jogi visszásságot is rendez: a jelenlegi építésügyi szabályozás ugyanis az általános közigazgatási rendtartással ellentétben

jogellenesen szűkítette le azok körét, akik ügyfélként vehetnek részt az egyes építésügyi eljárásokban.

Jelenleg az építtetőn és a tulajdonosokon kívül szinte kizárólag csak a közvetlenül szomszédos, közös határvonalú telkek tulajdonosai vagy haszonélvezői minősülnek ügyfélnek.

A tervezet ezt az indokolatlanul korlátozó szabályt hatályon kívül helyezi, és hozzáigazítja a rendeletet a magasabb szintű közigazgatási törvényhez, aminek köszönhetően a jövőben ismét minden olyan személy vagy szervezet ügyfélként léphet fel az eljárásokban, akinek a jogát vagy jogos érdekét az adott építkezés közvetlenül érinti.

Az ajánlott építőipari rezsióradíj megemelése

A rezsióradíj emelése mögött a kivitelezői költségek általános növekedése áll. Az energiapiaci árak emelkedése közvetlenül megdrágította a rezsianyagokat és a munkaterületi energiaellátás költségeit, és az inflációs nyomás miatt jelentősen megugrottak a munkahelyi szociális és a munkaegészségügyi szolgáltatások kiadásai is.

A szakmai szervezetek álláspontja szerint a korábbi díjszabás mára tarthatatlanná vált, így a megfelelő színvonalú és minőségi építőipari szolgáltatások nyújtása kizárólag ezen a magasabb, a valós költségeket fedező szinten garantálható. Az új díjtétel meghatározásakor ezért már a legfrissebb béradatokat, az aktuális közterheket és a legújabb ágazati kalkulációkat vették figyelembe.

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