Keményen nekiment a polgármester az otthon startos kiemelésnek

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a Bécsi útra tervezett Olive Garden lakópark kiemelt státuszának visszavonását követeli a kormánytól. A projekt Kiss László polgármester elmondása szerint a helyi szabályozások megkerülésével, a zöldterületek rovására tenné lehetővé a beépítési magasság drasztikus növelését, miközben kizárja a döntéshozatalból az érintett lakosságot.

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A kormányzat korábban a helyi lakosok megkérdezése nélkül nyilvánította kiemelt jelentőségűvé a fejlesztést - írta közleményében Kiss, hangsúlyozva, hogy

az építési tervek ellentétesek a III. kerület hatályos településrendezési előírásaival és fejlesztési stratégiájával,

ezért az önkormányzat már tavaly szeptemberben is elutasította azokat.

A Bécsi út 310. alatti fejlesztésre a SunDell Estates kapott otthon startos kiemelést még márciusban, a fejlesztésről ebben a cikkben írtunk. A kiemelési határozat telekre vonatkozó főbb paraméterek között említi a legfeljebb 40%-os terepszint feletti beépíthetőséget és 32 méteres legnagyobb épületmagasságot engedélyez. A rendelet nem korlátozza a lakórendeltetés összes hasznos alapterületét, arányát és darabszámát, de két méretkorlátot is rögzít:

nettó 29 m²-nél kisebb új lakás nem létesíthető, és

új lakás nem létesíthető, és egy épületen belül a lakások nettó alapterületének átlaga nem lehet 45 m² alatt.

Májusban az új kormány határozatban rendelte el Magyarország egyes kiemelt beruházásainak és az azokkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatoknak a teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát. Ezek között jó eséllyel otthon startos lakóprojektek is lesznek majd, főképp, miután a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid külön kiemelte ezt a területet miniszterjelölti meghallgatása után.

A kiemelt státusznak köszönhetően Kiss szerint az építtető jelenleg úgy tervezi a beépítési magasság megduplázását és a zöldterületek arányának drasztikus csökkentését, hogy ehhez jogilag nincs szüksége az ott élők jóváhagyására.

Óbuda hivatalosan is

kezdeményezte a kormánynál a lakópark kiemelt besorolásának megszüntetését,

és a polgármester emellett levélben fordult Óbuda országgyűlési képviselőihez, Boda Nikolettához és Koncz Áronhoz, kérve ebben a segítségüket.

A kerületvezetés határozott célja Kiss szerint, hogy

megakadályozza az olyan döntések meghozatalát, amelyek a helyiek feje felett, az ő beleszólásuk nélkül alakítanák át a lakókörnyezetüket.

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