Váratlan akadály a magyar vasútfelújításon: robbanóeszköz miatt állt meg a munka

A június 11-én kezdődött második ütem alatt a pécsi és kaposvári InterCity-vonatokat Sárbogárd és Dombóvár, míg az S40-es személyvonatokat Simontornya és Dombóvár között helyettesítik pótlóbuszok. Ezzel szemben a Dunaújváros és Simontornya közötti vonalszakaszon már feloldották a korlátozást, így az S431-es vonatok újra a teljes útvonalon közlekednek. A menetrendet ráadásul úgy alakították ki, hogy

a nyári szünet kezdetére, különösen a Fishing on Orfű fesztivál idejére már ismét zökkenőmentesen, végig vasúton lehessen utazni.

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A MÁV saját forrásból finanszírozott beruházása összesen hét különböző szakaszt érint. A pályaelemek javítása és cseréje nemcsak a közlekedésbiztonságot növeli, hanem

kiszámíthatóbbá teszi a fővonal teljes forgalmát is.

A karbantartás eddigi fázisaiban

teljesen átépítették a sáregresi Széchenyi utcai vasúti átjárót, ahol az új, gumielemes burkolatnak köszönhetően a gépjárművek már sokkal simábban, rázkódásmentesen kelhetnek át a síneken.

a sáregresi Széchenyi utcai vasúti átjárót, ahol az új, gumielemes burkolatnak köszönhetően a gépjárművek már sokkal simábban, rázkódásmentesen kelhetnek át a síneken. Rétszilas és Simontornya között átfogó pályakarbantartást, sín- és aljcseréket, valamint vágányszabályozást hajtottak végre.

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