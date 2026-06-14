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Váratlan akadály a magyar vasútfelújításon: robbanóeszköz miatt állt meg a munka
Ingatlan

Váratlan akadály a magyar vasútfelújításon: robbanóeszköz miatt állt meg a munka

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Június 23-án fejeződik be a Budapest-Pécs vasútvonal Rétszilas és Dombóvár közötti szakaszának 1,15 milliárd forintos felújítása. Bár a munkálatok célja a késéseket okozó sebességkorlátozások felszámolása, a befejezésig az utasoknak több szakaszon még pótlóbuszokkal kell utazniuk - számolt be a Magyar Építők. A munkálatokat egy váratlan incidens is hátráltatta, ugyanis június 1-jén a simontornyai szakaszon egy robbanóeszköz került elő. A bomba elszállítása és a környék tűzszerészeti átvizsgálása miatt a kivitelezést csaknem egy teljes napra fel kellett függeszteni.

A június 11-én kezdődött második ütem alatt a pécsi és kaposvári InterCity-vonatokat Sárbogárd és Dombóvár, míg az S40-es személyvonatokat Simontornya és Dombóvár között helyettesítik pótlóbuszok. Ezzel szemben a Dunaújváros és Simontornya közötti vonalszakaszon már feloldották a korlátozást, így az S431-es vonatok újra a teljes útvonalon közlekednek. A menetrendet ráadásul úgy alakították ki, hogy

a nyári szünet kezdetére, különösen a Fishing on Orfű fesztivál idejére már ismét zökkenőmentesen, végig vasúton lehessen utazni.

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Illusztráció forrása: magyarepitok.hu

A MÁV saját forrásból finanszírozott beruházása összesen hét különböző szakaszt érint. A pályaelemek javítása és cseréje nemcsak a közlekedésbiztonságot növeli, hanem

kiszámíthatóbbá teszi a fővonal teljes forgalmát is.

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A karbantartás eddigi fázisaiban

  • teljesen átépítették a sáregresi Széchenyi utcai vasúti átjárót, ahol az új, gumielemes burkolatnak köszönhetően a gépjárművek már sokkal simábban, rázkódásmentesen kelhetnek át a síneken.
  • Rétszilas és Simontornya között átfogó pályakarbantartást, sín- és aljcseréket, valamint vágányszabályozást hajtottak végre.

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