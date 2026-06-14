Váratlan akadály a magyar vasútfelújításon: robbanóeszköz miatt állt meg a munka

A június 11-én kezdődött második ütem alatt a pécsi és kaposvári InterCity-vonatokat Sárbogárd és Dombóvár, míg az S40-es személyvonatokat Simontornya és Dombóvár között helyettesítik pótlóbuszok. Ezzel szemben a Dunaújváros és Simontornya közötti vonalszakaszon már feloldották a korlátozást, így az S431-es vonatok újra a teljes útvonalon közlekednek. A menetrendet ráadásul úgy alakították ki, hogy
a nyári szünet kezdetére, különösen a Fishing on Orfű fesztivál idejére már ismét zökkenőmentesen, végig vasúton lehessen utazni.
A MÁV saját forrásból finanszírozott beruházása összesen hét különböző szakaszt érint. A pályaelemek javítása és cseréje nemcsak a közlekedésbiztonságot növeli, hanem
kiszámíthatóbbá teszi a fővonal teljes forgalmát is.
A karbantartás eddigi fázisaiban
- teljesen átépítették a sáregresi Széchenyi utcai vasúti átjárót, ahol az új, gumielemes burkolatnak köszönhetően a gépjárművek már sokkal simábban, rázkódásmentesen kelhetnek át a síneken.
- Rétszilas és Simontornya között átfogó pályakarbantartást, sín- és aljcseréket, valamint vágányszabályozást hajtottak végre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zivatarok, felhőszakadás, jégverés , piros riasztás is jöhet vasárnap
Helyenként a 25-30 millimétert is meghaladhatja a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége.
Megszólalt a vagyonadóról a Tisza-kormány pénzügyminisztere
A vagyonadóról a kormány szakmai szervezetekkel egyeztet.
Vége az egykori "magánhadseregnek"? Teljesen átszabnák a magyar terrorelhárítást
A Belügyminisztérium még nem erősítette meg a részleteket.
Kritikus szinten a dollár, nagy mozgások jöhetnek
Napok vannak hátra a történelmi kamatdöntésig.
Pattanásig feszült a helyzet Trump és az ázsiai kormányfő sorsdöntő találkozója előtt
Szerdán találkozik az amerikai és az indiai miniszterelnök a franciaországi G7-csúcson.
Különleges egységek foglalták el a gyanús hajót, maga a brit miniszterelnök adott parancsot
Személyesen rendelte el az akciót.
Készülnek a legrosszabbra a gazdag európai városban: bedeszkázott kirakatokkal várják a megmozdulást
Akár ötvenezren is utcára vonulhatnak Genfben
Így válhat Budapest a magyar gazdaság motorjává – a több pénz önmagában nem megoldás
Vannak nemzetközi minták, amelyekkel a finanszírozás és az állammal való viszony újraszervezhető.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja
Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jo
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.