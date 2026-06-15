Lezárják az egyik népszerű magyar kirándulóhelyet: bármikor kidőlhetnek a veszélyes fák

Kreitler-Sas Máté alpolgármester tájékoztatása szerint a munkálatok a költési időszak lezárulta után, július közepén indulnak, és a biztonság érdekében erre az időszakra lezárják az érintett területeket. Rittling István, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetvezetője a helyszínen megerősítette, hogy a fertőzött fákat mindenképpen ki kell vágni, mert a váratlan kidőlések komoly veszélyt jelentenek a kirándulókra.
A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a változatos növénytakarónak köszönhetően az erdő nem fog kipusztulni.
A kőrisvész az 1990-es években jelent meg Európában, Magyarországra pedig a 2010-es évek elején jutott el, ám a hazai állományt igazán súlyosan 2023-tól kezdte tizedelni. Ennek hátterében a 2022-es, rendkívül aszályos év áll, amely jelentősen legyengítette a fákat. A 2023-as esztendő viszont már jóval csapadékosabb, a gombák szaporodásának kedvező időjárással indult, így a fertőzés az eleve fogékonyabbá vált állományban rendkívül gyorsan elterjedt.
A kórokozó spórái a leveleken és a hajtásokon keresztül jutnak be a növénybe, majd fokozatosan az egész fát behálózzák. A pusztulásnak kezdetben alig van látható előjele, hiszen az egyik évben még egészségesnek tűnő fa a következő szezonban már száradni és hervadni kezd, miközben a hajtások végén sötét foltok jelennek meg. A rákövetkező évben a hajtásoknak már csak a töredéke fejlődik ki, végül a fa a gyökérzet elhalása miatt egyszerűen kidől. A betegség ellen jelenleg nem létezik hatékony ellenszer.
A gombás fertőzés mára az egész országban elterjedt, és mindkét őshonos kőrisfajunkat, a magas kőrist és a magyar kőrist is pusztítja. Az erdészeti ágazat egyetlen reménye, hogy idővel sikerül a betegséggel szemben ellenállóbb egyedeket szelektálni, majd azokból életképes szaporítóanyagot előállítani.
A probléma máshol is rendkívül súlyos, idén ugyanis a betegség már a Normafát is elérte. A XII. kerületben már márciusban szükségessé vált a balesetveszélyes, leromlott állapotú fák kivágása, miután korábban többször is előfordult, hogy a hirtelen letörő ágak vagy a váratlanul kidőlő törzsek gépjárművekre zuhantak.
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