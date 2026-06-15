Új raktárfejlesztést indít a Wing Industrial az Airport City Business Parkban

Ezzel az új fejlesztéssel az Airport City Business Park elérte maximális beépíthetőségét.
A Vecsésen található logisztikai és könnyűipari park utolsó ütemében felépülő új csarnoképülete
- 3300 m² bérbeadható területtel,
- 12 méteres csarnokmagassággal,
- 8 dokkolóval és a raktárterületek mellett,
- 20 százalékos irodaaránnyal valósul meg.
Az átadás 2027 második negyedévében várható. A projekt illeszkedik a 100 százalékban zöldárammal működő Airport City fenntarthatósági profiljához: a fejlesztés a nemzetközi BREEAM „Very Good” minősítést megcélozva épül.
A bérlő döntésében meghatározó szerepet játszott az ipari park stratégiai elhelyezkedése és annak szolgáltatásai. A park a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen szomszédságában található, és vámszolgáltatás is elérhető itt, amely további előnyt jelent a nemzetközi áruforgalomban érintett vállalatok számára, mindemellett kiváló tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.
Az Airport City mellett közvetlenül megvalósuló Airport City Pro fejlesztési területen biztosított a bővülés lehetősége.
Címlapkép forrása: WING
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