Új raktárfejlesztést indít a Wing Industrial az Airport City Business Parkban

A Wing Industrial új csarnokfejlesztést indít vecsési logisztikai és ipari parkjában. Az épület tervezése és kivitelezése teljes egészében a hosszú távra szerződött bérlő egyedi funkcionális és műszaki elvárásai szerint történik. Így a park teljes területe beépítésre kerül, és továbbra is teljes kihasználtság mellett működik. A logisztikai ingatlanszektor a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján is szerepet kap majd.

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Ezzel az új fejlesztéssel az Airport City Business Park elérte maximális beépíthetőségét.

A Vecsésen található logisztikai és könnyűipari park utolsó ütemében felépülő új csarnoképülete

3300 m² bérbeadható területtel,

12 méteres csarnokmagassággal,

8 dokkolóval és a raktárterületek mellett,

20 százalékos irodaaránnyal valósul meg.

Az átadás 2027 második negyedévében várható. A projekt illeszkedik a 100 százalékban zöldárammal működő Airport City fenntarthatósági profiljához: a fejlesztés a nemzetközi BREEAM „Very Good” minősítést megcélozva épül.

Forrás: WING

A bérlő döntésében meghatározó szerepet játszott az ipari park stratégiai elhelyezkedése és annak szolgáltatásai. A park a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen szomszédságában található, és vámszolgáltatás is elérhető itt, amely további előnyt jelent a nemzetközi áruforgalomban érintett vállalatok számára, mindemellett kiváló tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.

Forrás: WING

Az Airport City mellett közvetlenül megvalósuló Airport City Pro fejlesztési területen biztosított a bővülés lehetősége.

Címlapkép forrása: WING