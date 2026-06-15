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Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét
Ingatlan

Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét

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Vitézy Dávid szerint Magyarország egyik legértékesebb állami tulajdonú műemléke, az Iparművészeti Múzeum épülete a bezártság és a karbantartás hiánya miatt folyamatosan károsodik, miközben a kormányzati döntések következtében az eredeti kortárs bővítési tervek helyett egy korabeli előzmények nélküli, historizáló szárnnyal egészítenék ki a komplexumot.
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Az Iparművészeti Múzeum épülete az Országház mellett Magyarország első öt legértékesebb műemléke közé tartozik, és ez Lechner Ödön életművének legfontosabb alkotása. Az ingatlan állapota azonban az utóbbi időben olyan mértékben leromlott, hogy a műemléki értékek megóvása is veszélybe került.

A múzeum jelenleg zárva tart, az emberi használat hiánya és az időjárási körülmények pedig folyamatosan rontják a szerkezet állapotát.

A miniszter megosztotta az új főépítész, Szemerey Samu Facebook-posztját, amelyben az Iparművészeti Múzeum főépületének tervezett rekonstrukcióját is bemutató kiállítást látogat meg. Vitézy azt ígéri:

Meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét, szégyen, hogy miközben álműemlékek építésére ömlöttek a százmilliárdok, Lechner és egyben Magyarország egyik legértékesebb épített örökségét magára hagyta az előző kormányzat.

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A miniszter egy korábbi alkalommal rámutatott, hogy

"miközben a kiemelt állami tulajdonú műemlékek állapota a használat hiánya és az időjárás viszontagságai miatt kritikus szintre romlott, addig jelentős forrásokat fordítanak olyan historizáló visszaépítésekre, amelyeknek nincs valós építészeti előzménye".

A múzeum rekonstrukciója terén szintén koncepcionális váltás történt. A projekt eredeti tervpályázata még arról szólt, hogy az épületet egy kortárs szárnnyal egészítik ki. Később azonban a kormányzati döntések hatására a projekt iránya megváltozott, és egy historizáló stílusú bővítés került előtérbe.

Az Iparművészeti Múzeum bővítésénél az eredetileg tervezett kortárs építészeti megoldások helyett a kormányzati döntések nyomán egy olyan, Lechner Ödön stílusát imitáló új szárny megvalósítása mellett döntöttek, amelyhez korabeli tervek soha nem is léteztek.

- mondta a miniszter.

A döntések értelmében

a magyar állam a 2020-as években egy olyan épületkiegészítést terveztetett meg, amelyet az eredeti építész korábban soha nem vetett papírra.

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