Beindulnak a lakáspiaci programok? - Könnyebben lehetne otthonhoz jutni Budapesten

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Budapesten ma a lakhatási válság egyszerre jelent szociális, gazdasági, városfejlesztési és klímapolitikai problémát. A lakásárak és bérleti díjak emelkedése egyre szélesebb társadalmi rétegeket érint, miközben a megfizethető bérlakásszektor rendkívül szűk, az önkormányzati lakásállomány töredezett, a lakásállomány energiahatékonysága gyenge, az uniós forrásból tervezett programok pedig évek óta nem indultak el. Misetics Bálinttal, a főváros lakás- és szociálpolitikai főtanácsadójával beszélgettünk, aki szerint a lakhatási válság tartós kezeléséhez nem lehet megspórolni a közösségi bérlakásszektor bővítését, de vannak megoldások, akár ingyen is, amik segíthetnek a probléma megoldásában.

A tanácsadó elmondta, hogy bár kifejezetten az újonnan tervezett lakásügyi programokkal kapcsolatban még nem került sor hivatalos egyeztetésre a főváros és a kormányzat között, de ez várhatóan csak idő kérdése. A Fővárosi Közgyűlés az elmúlt években visszatérően megfogalmazott javaslatokat a központi kormányzat irányában a lakáspolitika, illetve különböző szabályozási kérdések kívánatos reformjával kapcsolatban, részben Vitézy Dávid jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára, részben a Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára - de az akkori fővárosi képviselő Vitézy Dávid támogatásával - tehát ilyen értelemben legalábbis

nem kell nulláról indulnia az egyeztetéseknek.

Misetics Bálint Főpolgármesteri Iroda, szociálpolitikus, a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója … Tovább

Kinek a problémája?

A főváros lakhatási problémái ma már messze túlmutatnak azon, hogy a legszegényebb háztartások számára nehézséget okoz a lakbér vagy a rezsi kifizetése. A városban egyre több olyan ember él és dolgozik, aki stabil munkaviszony mellett sem tud biztonságosan belépni a lakáspiacra, nem képes önerőt gyűjteni saját lakás vásárlásához, vagy a magánbérleti piacon kénytelen a jövedelme aránytalanul nagy részét lakhatásra fordítani.

A fővárosi lakáshelyzet egyszerre több irányból szorítja a budapestieket:

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Hosszú távon súlyos gond a magyarországi és budapesti lakásállomány alacsony energiahatékonysága is, társadalompolitikai szempontból azonban a megfizethető bérlakásszektor szűkössége jelenti az egyik legnagyobb kihívást - a lakásállomány 2000 óta több mint 55%-kal szűkült.

Évek óta előkészített programok várnak az indulásra

A főváros szempontjából az egyik legsürgetőbb feladat az uniós forrásokból tervezett lakásügyi programok elindítása lenne. Ezek már évekkel ezelőtt elfogadott tervezési dokumentumokban szerepelnek, előkészítésük megtörtént, és részben a regionális fejlesztési alap, részben az Európai Szociális Alap forrásaiból valósulhatnának meg.

Misetics Bálint. Fotó: Gallov Adrienne. Forrás: budapest.hu

A probléma az, hogy bár ezek a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódnak, 2026 nyarán még mindig nem jelentek meg a pályázati felhívások, ami miatt a programok ténylegesen nem indulhattak el. A Fővárosi Önkormányzat ugyan egyes elemeket saját, megelőlegezett forrásból már elindított, de jóval kisebb léptékben, mint amit az uniós finanszírozás lehetővé tenne.

Lakásügynökség vagy önkormányzati bérlakás?

A főváros egyik célja a megfizethető bérlakásszektor bővítése. Ennek két fő iránya képzelhető el: a magántulajdonú lakások bevonása a lakásügynökségi modellen keresztül, illetve a köztulajdonú lakásállomány bővítése.

A lakásügynökségi modell rövid távon olcsóbb és rugalmasabb lehet, mert nem igényel azonnal nagy volumenű beruházást. A modell lényege, hogy az önkormányzat vagy egy önkormányzati hátterű szervezet közvetítő és garanciavállaló szereplőként jelenik meg a tulajdonos és a bérlő között. A tulajdonos kiszámítható bevételt kap, a bérlő pedig a piacinál biztonságosabb és megfizethetőbb lakhatáshoz juthat. Ez azonban nem pótolja a köztulajdonú bérlakásállományt: a magántulajdonú lakás csak meghatározott ideig, szerződéses feltételek mellett válik a megfizethető szektor részévé, míg a köztulajdonú lakás hosszú távon is közösségi eszköz maradhat.

A köztulajdonú lakások állományának bővítése többféleképpen történhet.

Tartalékot jelenthetnek azok az önkormányzati lakások , amelyek felújítási igény miatt üresen állnak. Ezek ugyan szerepelnek a statisztikákban önkormányzati lakásként, a gyakorlatban azonban nem használhatók. Sok esetben nemcsak lakásfelújításra, hanem komfortosításra, korszerűsítésre, sőt az egész lakóház állapotának rendezésére lenne szükség.

, amelyek felújítási igény miatt üresen állnak. Ezek ugyan szerepelnek a statisztikákban önkormányzati lakásként, a gyakorlatban azonban nem használhatók. Sok esetben nemcsak lakásfelújításra, hanem komfortosításra, korszerűsítésre, sőt az egész lakóház állapotának rendezésére lenne szükség. Másik lehetőség a nem lakáscélú ingatlanok lakássá alakítása. Ennek költségvetési, ökológiai és városszerkezeti előnyei is lehetnek. A harmadik út a klasszikus új építés, amely drágább és lassabb, de hosszú távon nem kerülhető meg.

Misetics szerint

lakáspolitikai szempontból a tíz év rövid idő.

Az önkormányzatok ma is nagyrészt abból a lakásállományból élnek, amelyet a rendszerváltás előtti évtizedekből örököltek, de ahogy az alábbi ábrán is látható, az eladások az elmúlt 25 évben is jelentősek voltak, főleg a 2000-es évek elején. Bécs példája is azt mutatja, hogy egy jól működő közösségi lakásszektor nem néhány év alatt épül ki, hanem évtizedes, következetes beruházások eredménye.

Megelőlegezett forrásból induló programok

Három ilyen program is hasonló helyzetben van.

Az egyik program a köztulajdonú bérlakásállomány fejlesztését és bővítését célozza. Ennek jelentős része nem lakáscélú fővárosi ingatlanok lakássá alakításával valósulna meg, elsősorban olyan korábbi önkormányzati tulajdonú iskolaépületekben, amelyek hosszabb ideje kihasználatlanul állnak. (Egy ilyen átalakítás már zajlik közvetlen brüsszeli forrásból, és mintaprojektként szolgálhatna a további fejlesztésekhez.) Az eredeti keret szerint ez egy 8,4 milliárd forintos program lenne, ami bár a probléma nagyságrendjéhez képest mérsékelt összeg - különösen annak fényében, hogy 2022-2023 óta jelentősen emelkedtek az építőipari költségek - mégis fontos előrelépés, hiszen

a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat ilyen módon bővítse a lakásállományát.

Az egyik a lakásügynökségi modell kiterjesztése lenne (erre még ), amely nem új építéssel, hanem magántulajdonban lévő lakások megfizethető lakásállományba való bevonásával növelné a kínálatot.

kiterjesztése lenne (erre még ), amely nem új építéssel, hanem magántulajdonban lévő lakások megfizethető lakásállományba való bevonásával növelné a kínálatot. A másik program lakással nem rendelkező budapestiek számára biztosítana lakbértámogatást, hogy számukra is elérhetővé váljon a magánbérleti piac. Emellett lenne egy lakásvesztést és hajléktalanná válást megelőző, adósságrendezési eleme is.

Az eredeti tervek szerint ezek a programok 3, illetve 7,4 milliárd forintos költségvetéssel valósulnának meg. A késlekedés azonban nem pusztán adminisztratív gond: bár a források felhasználására 2029-ig van lehetőség, egy szociális programot

nem lehet ugyanolyan ésszerűen és eredményesen két-három év alatt végrehajtani, mint öt-hét év alatt.

Emiatt bizonyos átcsoportosítások szinte elkerülhetetlenek lehetnek.

A lakhatási válság nem mindenkit ugyanúgy érint

A lakhatás megfizethetőségének romlása Budapesten egyre szélesebb társadalmi rétegeket érint, de nem mindenkit azonos mértékben. A lakhatási szegénységnek fokozatai vannak: a legsúlyosabb helyzetben a hajléktalan élethelyzetű emberek vannak, de Budapesten többségük nem közterületen él, hanem éjjeli menedékhelyeken, átmeneti szállásokon, családok átmeneti otthonaiban, munkásszállókon, alacsony komfortfokozatú kereskedelmi szálláshelyeken vagy nem lakáscélú helyiségekben. A lakhatási pozíciót alapvetően a jövedelmi és vagyoni helyzet határozza meg, és Misetics szerint mindkettőt egyszerre kell vizsgálni. Az első tényező esetében ráadásul nem elég azt nézni, hogy valaki mennyit keres havonta, legalább ilyen fontos, hogy

van-e megtakarítása ,

, örököl-e lakásvagyont , vagy

, vagy számíthat-e családi segítségre például a lakásvásárláshoz szükséges önerő előteremtésében.

A lakásárak emelkedése ezért két teljesen eltérő hatást válthat ki: akinek nincs lakása, annak egyre távolabb kerül a tulajdonszerzés lehetősége, akinek viszont több ingatlana van, annak a vagyona jelentősen gyarapodhatott. Akinek azonban csak egy lakása van, annak az értéknövekedés inkább relatív előny: ha költözni akar, ugyanazon a magas árszinten kell másik lakást vásárolnia. Ez az úgynevezett insider-outsider probléma: aki már bent van a tulajdonosi piacon, annak a helyzete bizonyos mértékig kiegyenlítődhet, legalábbis ha hasonló lakáspiaci szegmensben mozog. Aki viszont kívül maradt, annak egyre nagyobb belépési küszöbbel kell szembenéznie. Ráadásul az árnövekedés területileg sem egyenletes: másképp alakultak az árak Budapesten és vidéken, és a fővároson belül sem ugyanaz a helyzet Csepelen, mint Terézvárosban.

Minimálbérből szinte lehetetlen budapesti albérletet fizetni

A megfizethetőségi válság egyik legélesebb pontja az alacsonyabb keresetű dolgozóknál látszik. Több olyan, sok embert foglalkoztató ágazat van, ahol az átlagbér éppen csak eléri, vagy el sem éri azt a szintet, amelyet lakásbérlői létminimumnak lehet nevezni. A korábban számolt létminimum alapvetően lakástulajdont feltételezett, ami Magyarországon valóban a tipikus helyzet, hiszen a lakástulajdon aránya nagyjából 90 százalék. Ezért a létminimum számolt rezsivel, élelmiszerrel, ruházkodással és egyéb kiadásokkal, de nem vette figyelembe, hogy egy bérlőnek lakbért is kell fizetnie.

A lakásbérlői létminimum ezzel szemben a megélhetési költségeken túl tartalmazza például egy egyszobás budapesti lakás átlagos lakbérét is. Misetics szerint bizonyos ágazatokban - például a kiskereskedelemben vagy a szociális szektorban

a nettó keresetek ehhez képest legfeljebb éppen elegendők, de sok esetben nem is érik el ezt a szintet.

A kedvezmények nélkül számított nettó minimálbér esetében a probléma különösen látványos: havi 215 ezer forintból kellene kifizetni az egyszobás budapesti magánbérlemények mintegy 200 ezer forintos lakbérét. Ez azt jelenti, hogy a lakbér után gyakorlatilag nem maradna pénz megélhetésre. Különösen problémás az álláskeresési járadék rendszere. Magyarországon a keresetarányos álláskeresési ellátás mindössze három hónapig jár, miközben ennyi idő alatt az álláskeresőknek csak körülbelül a harmada tud újra elhelyezkedni. Ezt követően az állam jelenleg 22 800 forintot biztosít, ami még a létminimum számításához használt élelmiszerkosár értékét sem éri el. Egy munkahely elvesztése így könnyen közműdíj-hátralékhoz, lakbértartozáshoz vagy akár lakásvesztéshez vezethet.

Nem elég pénzt adni a keresleti oldalra Misetics szerint az uniós források felhasználásánál fontos szempont, hogy azok ne okozzanak olyan árfelhajtó hatást, mint a központi kormányzat korábbi keresleti oldali lakáspolitikai beavatkozásai. A magyar lakáspolitika hosszú ideig döntően a tulajdonszerzést támogatta, miközben kevés figyelmet fordított a megfizethető bérlakások kínálatának bővítésére. A szakmai konszenzus egyre inkább abba az irányba mutat, hogy el kell mozdulni az egyoldalúan keresleti oldali támogatásoktól. Ha a politika csupán több pénzt ad ugyanarra a szűk kínálatra, az könnyen beépülhet az árakba.

Ha viszont a kínálati oldalt erősíti - például közösségi bérlakásokkal, lakásügynökségi modellel, üres lakások felújításával vagy nem lakáscélú ingatlanok átalakításával, akkor tartósabb és kevésbé árfelhajtó hatás érhető el.

Budapesten nagyságrendileg 980 ezer lakás található, ebből kevesebb mint 40 ezer önkormányzati tulajdonú, és ennek mintegy 97 százaléka kerületi önkormányzatoké.

A megfizethető bérlakásszektort ma is elsősorban ezek az önkormányzati lakások jelentik, kiegészülve a még kis számú lakásügynökségi lakással és az MR Lakásalap lakásaival.

A rendszer töredezett. Ha ma nulláról kellene megtervezni egy jól működő budapesti köztulajdonú lakásszektort, aligha ez lenne az optimális szerkezet, a főváros kettős közigazgatási rendszere azonban adottság, ezért

a fővárosi és kerületi szereplők együttműködése nélkül nem lehet érdemi előrelépést elérni.

Rákosrendező nagy teszt lehet

A nagy fejlesztési területek közül Rákosrendező hasznosítása különösen fontos kérdés. A Fővárosi Közgyűlés egyelőre arról döntött, hogy a szociális szempontok figyelembevételével kialakított, megfizethető bérlakások aránya minden beruházási ütemben érje el a 20 százalékot. Ez fontos kiindulópont, de több alapkérdést nyitva hagy:

A 20 százalék minimum, tehát kérdés, hogy végül ennél magasabb lesz-e a megfizethető bérlakások aránya.

Az sem mindegy, hogy mit jelent pontosan a „megfizethető” lakbér: milyen jövedelemszintű háztartások számára kell elérhetőnek lennie, és milyen szabály alapján számítják ki.

A megfizethetőség meghatározására ugyan vannak bevett szakmai módszerek - gyakran a háztartási jövedelem 30 vagy 40 százalékát tekintik felső határnak - ez azonban önmagában nem mindig elegendő. Ahogy arról a fentiekben már írtunk, ha valaki minimálbért keres, akkor hiába költi „csak” a jövedelme 40 százalékát lakhatásra, a fennmaradó összegből nem biztos, hogy fedezni tudja a létminimumhoz szükséges kiadásokat.

Rákosrendező esetében az is kulcskérdés, hogy a köztulajdonú lakásállomány ténylegesen bővül-e, vagy csak magántulajdonú lakások válnak átmenetileg megfizethető bérlakássá. Lakáspolitikai szempontból óriási különbség van a néhány évre biztosított kedvezményes lakbér és a tartósan közösségi tulajdonban maradó bérlakás között.

Airbnb, építményadó, végrehajtás: szabályozás nélkül nincs fordulat

A lakhatási válság kezeléséhez nemcsak pénzre, hanem szabályozási reformokra is szükség lenne. Ilyen terület a rövid távú lakáskiadás szabályozása. Budapesten jelenleg moratórium van érvényben, de ez az év végén lejár. Misetics szerint

a lakások turisztikai célú hasznosításának elterjedése nem természeti adottság és nem is egyszerűen szabadpiaci folyamat, hanem szabályozási hibák következménye.

A cél szerinte ennek a jelenségnek a visszaszorítása lenne, akár központi adózási eszközökkel is, például az építményadó maximális mértékének felülvizsgálatával. A jelenlegi plafon annyira alacsony, hogy a kerületek érdemben nem tudnak ösztönző vagy ellenösztönző rendszert kialakítani. Pedig indokolt lehetne alacsonyabb adóterhet alkalmazni a hosszú távú bérbeadásra, és magasabbat a turisztikai célú hasznosításra.

Fontos lenne a végrehajtási törvény reformja is. A közfigyelem főként a végrehajtói kar botrányaira irányult, de Misetics szerint a rendszerrel akkor is súlyos problémák lennének, ha kizárólag tisztességes szereplők működtetnék. A jelenlegi szabályozás nem biztosít elég átláthatóságot, jogbiztonságot és méltányosságot. Újra kellene gondolni, milyen feltételek mellett lehet elárverezni valakinek az ingatlanát, milyen mértékig lehet végrehajtani a jövedelméből, és milyen feltételekkel lehet kilakoltatni.

A közvagyont nem szabad működési lyukak betömésére felélni

A megfizethető lakhatás szempontjából kulcskérdés a fejlesztési telkek sorsa is. Gyakran elhangzik, hogy a magas négyzetméterárak mellett nehéz lakásokat fejleszteni, ezért felmerül, hogy az önkormányzatok olcsóbban vagy akár ingyen biztosítsanak telket a beruházóknak. Misetics szerint ez csak akkor indokolt, ha a közösség világos és arányos ellentételezést kap: ha valaki olcsóbban fér hozzá a közvagyonhoz, akkor cserébe biztosítania kell valamit: például azt, hogy a megépülő lakások egy része megfizethető bérlakásként hasznosuljon.

A rozsdaövezeti területek különösen fontosak, mert jelentős részük köztulajdonban van, és alkalmas lehet nagyobb léptékű lakásfejlesztésre. Ezek előkészítése ugyanakkor sokszor költséges: közművesítésre, talajszennyezés kezelésére és más közfeladatokra van szükség. Az önkormányzatokra közben nagy nyomás nehezedik, hogy a romló finanszírozási feltételek és központi megszorítások miatt keletkező költségvetési hiányokat ingatlaneladásból pótolják. Ez azonban vagyonfelélés: működési kiadásokat finanszíroz egyszeri vagyonértékesítésből. Hosszú távon éppen azokat az eszközöket éli fel, amelyekre egy közösségi lakáspolitikát építeni lehetne.

Konkrét projektek már vannak, de a lépték még kicsi

A fővárosban jelenleg több kisebb bérlakásfejlesztés van folyamatban vagy előkészítés alatt. Már zajlik egy volt iskolaépület egyik szárnyának átalakítása új, korszerű önkormányzati lakóházzá, 26 új bérlakással. A másik szárnyra ebben a projektben már nem jutott pénz. A Megyeri úton is van egy régóta kihasználatlan iskolaépület, amelynek tervezése részben már elkészült. Ezek a projektek szerepelnek az első helyeken azok között a fejlesztések között, amelyeket a Fővárosi Önkormányzatnak járó európai forrásokból lehetne finanszírozni.

Fontos terv az úgynevezett Görög-ház átfogó korszerűsítése is. A Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút sarkán álló épület eredetileg dohánygyárból lett kialakítva görög menekültek számára. A lakások jelentős része ma csak félkomfortos, ezért olyan korszerűsítésre lenne szükség, amely biztosítja a mai elvárásoknak megfelelő komfortfokozatot, még akkor is, ha ez a lakásszám csökkenésével jár.

Forrás: Google Maps.

A jelenlegi programok közül említésre méltó a Budapest Zöld Panel Program is, amely a főváros és a kerületi önkormányzatok társfinanszírozásában indult el, és a panellakóházak energetikai korszerűsítését támogatja. A program jelenleg viszonylag alacsony támogatási intenzitású, nagyobbrészt a társasházi önrészre és a társasház által felvett hitelre épít.

A nagy kérdés: lesz-e tartós közösségi lakáspolitika?

Budapest lakhatási válsága nem oldható meg egyetlen programmal. A lakásügynökség, a lakbértámogatás, az üres önkormányzati lakások felújítása, az iskolaépületek átalakítása, a panelkorszerűsítés, az Airbnb szabályozása és a rozsdaövezeti fejlesztések mind fontos elemek lehetnek, de önmagukban nem elegendők.

Misetics szerint a hosszú távon legfontosabb feladat a köztulajdonú lakásállomány bővítése.

A jól működő, nagyobb léptékű támogatott és szabályozott bérlakásrendszerek jelentős részben abból a tőkéből élnek, amelyet korábbi évtizedekben fektettek ebbe a szektorba.

Budapest számára ezért a kérdés nem csupán az, hogy sikerül-e néhány száz vagy néhány ezer lakást bevonni a megfizethető bérlakásszektorba, hanem az, hogy elindul-e végre egy olyan hosszú távú lakáspolitikai fordulat, amelyben a város nem eladja, hanem gyarapítja közösségi lakásvagyonát; nem kizárólag a tulajdonszerzést támogatja, hanem a bérlést is biztonságossá teszi; és nem rövid távú válságkezelésként, hanem alapvető városi infrastruktúraként tekint a megfizethető lakhatásra.

A beszélgetésünk alapján az alábbi, 26 pontból álló felsorolást állítottuk össze azokkal az ingyenes, vagy költségvetési szempontból alacsony költségű beavatkozási lehetőségekkel, amelyek előmozdíthatnák a lakhatás ügyét.

A lakástörvény reformja: ésszerűbb szabályokat lehetne alkotni az önkormányzati lakásgazdálkodásra. Ez javíthatná a meglévő önkormányzati lakásállomány hasznosítását, átláthatóságát és hatékonyságát anélkül, hogy önmagában nagy beruházást igényelne. A Fővárosi Önkormányzat jogosítványainak bővítése: a budapesti önkormányzati lakásállomány döntő része kerületi tulajdonban van, ami töredezett rendszert eredményez. Ha a főváros bizonyos keretszabályokat meghatározhatna, egységesebb és hatékonyabb lakásgazdálkodás jöhetne létre. A parkolókötelezettség kivétele vagy lazítása a TÉKA-ból: az előírt parkolóhelyek megépítése jelentősen növeli a lakásfejlesztések költségét. A kötelezettség csökkentése vagy megszüntetése mérsékelhetné az építési költségeket, ezáltal javíthatná a lakhatás megfizethetőségét. A rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozása: az Airbnb-típusú turisztikai hasznosítás visszaszorítása több lakást terelhetne vissza a hosszú távú bérleti piacra. Ez közvetlen költségvetési kiadás nélkül növelhetné a lakáskínálatot. A meglévő rövid távú kiadások korlátozása: nemcsak az új engedélyeket lehetne korlátozni, hanem a már működő turisztikai lakáskiadásokat is. Terézváros példája alapján ez szabályozási eszközzel is megtehető. Adózási ellenösztönzők a turisztikai célú lakáshasznosításra: a lakások nem lakáscélú, különösen turisztikai hasznosítását magasabb adóteherrel lehetne kevésbé vonzóvá tenni, miközben a hosszú távú bérbeadás kedvezőbb elbírálást kaphatna. Az építményadó maximális mértékének felülvizsgálata: a jelenlegi adóplafon nem ad elég mozgásteret a kerületeknek. A plafon emelése lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok differenciált adózással ösztönözzék a lakások hosszú távú, lakhatási célú hasznosítását. Alacsonyabb adó a hosszú távú bérbeadásra, magasabb a lakások turisztikai hasznosítására: ez nem feltétlenül jelentene költségvetési kiadást, inkább az adóterhek átrendezését. Célja az lenne, hogy a tulajdonosoknak jobban megérje hosszú távra kiadni a lakásaikat. A végrehajtási törvény reformja: a lakásvesztés megelőzésében fontos szerepe lehetne annak, ha méltányosabb szabályok vonatkoznának az ingatlanárverésekre, a jövedelemből történő végrehajtásra és a kilakoltatásokra. A kilakoltatási szabályok szigorítása, méltányosabbá tétele: a lakásvesztést sok esetben olcsóbb és társadalmilag hatékonyabb megelőzni, mint utólag kezelni a hajléktalanságot vagy az átmeneti intézményi elhelyezést. Az önkormányzati hitelfelvétel szabályainak módosítása: jelenleg az önkormányzati hitelfelvétel központi kormányzati engedélyhez kötött. A szabályozás lazítása vagy célzott módosítása lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok európai fejlesztési banki forrásokat vonjanak be bérlakásfejlesztésekbe. A stabilitási törvény módosítása vagy a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatása: ez megnyithatná az utat olyan finanszírozási konstrukciók előtt, amelyekben az önkormányzatok uniós forrásokat, fejlesztési banki hiteleket és esetleg magántőkét kombinálnak. Közösségi ellenszolgáltatás előírása kedvezményes telekhasználat esetén: ha egy fejlesztő olcsóbban vagy kedvezőbb feltételekkel jut közterülethez vagy önkormányzati telekhez, cserébe vállalnia kellene, hogy a megépülő lakások egy része megfizethető bérlakásként hasznosul. Településrendezési szerződések tudatosabb használata: a fejlesztőkkel kötött megállapodásokban elő lehetne írni megfizethető lakhatási elemeket, például bizonyos számú vagy arányú kedvezményes bérlakás biztosítását. A rozsdaövezeti fejlesztések lakáspolitikai feltételekhez kötése: a nagy fejlesztési területeken elő lehetne írni, hogy a lakások meghatározott része megfizethető bérlakás legyen. Ez különösen fontos ott, ahol a terület köztulajdonban van. Rákosrendezőn a megfizethető bérlakások arányának és feltételeinek pontos meghatározása: nem elég általánosan kimondani a 20 százalékos arányt: pontosítani kellene, hogy mit jelent a megfizethetőség, kiknek szólnak ezek a lakások, mennyi ideig maradnak ebben a körben, és bővül-e velük a köztulajdonú állomány. A közvagyon eladásának korlátozása működési hiányok finanszírozására: a z önkormányzati ingatlanvagyon felélése hosszú távon rontja a lakáspolitikai mozgásteret. Szabályozási vagy politikai döntéssel meg lehetne akadályozni, hogy értékes fejlesztési telkek egyszeri bevételként tűnjenek el. Üres vagy alulhasznosított középületek lakáscélú hasznosításának előtérbe helyezése: bár az átalakítás beruházási forrást igényel, az erről szóló döntés és a vagyonhasznosítási prioritás megváltoztatása önmagában költségmentes lépés lehet. A főváros és a kerületek közötti együttműködés erősítése: a széttagolt budapesti lakásgazdálkodásban sokat javíthatna az egységesebb nyilvántartás, közös pályázati rendszer, közös lakásügynökségi működés vagy összehangolt szabályozás. Kerületek csatlakozása a Fővárosi Lakásügynökséghez: Terézváros példája alapján a kerületek bekapcsolódhatnak a fővárosi modellbe. Ez intézményi együttműködéssel növelheti a rendszer hatékonyságát, még ha a program működtetéséhez később forrás is kell. Átláthatóbb önkormányzati lakásgazdálkodás: egységesebb szabályokkal, nyilvánosabb pályázatokkal és jobb nyilvántartással javítható lenne a meglévő lakásállomány hasznosítása. Az üres önkormányzati lakások pontos felmérése és priorizálása: a felújítás pénzbe kerül, de annak eldöntése, mely lakásokat érdemes először bevonni, jobb adatkezeléssel és gazdálkodási döntésekkel is javítható. A lakáscélú és nem lakáscélú hasznosítás világos szétválasztása: szabályozással egyértelműbbé lehetne tenni, hogy a lakásállomány elsődleges funkciója a lakhatás, nem pedig rövid távú turisztikai vagy befektetési hasznosítás. A fejlesztők számára előírt megfizethető lakhatási kvóták alkalmazása: nagyobb magánfejlesztéseknél elő lehetne írni, hogy a lakások egy része meghatározott ideig vagy tartósan megfizethető bérlakásként működjön. A nem lakáscélú hasznosítás ellenösztönzése központi szabályozással: a lakásként nyilvántartott ingatlanokat ne érje meg tartósan irodaként, szálláshelyként vagy spekulációs céllal kivonni a lakáspiacról. A főváros-kormányzat lakáspolitikai egyeztetések elindítása: A hivatalos egyeztetések megkezdése önmagában nem kerül sokba, de szükséges lenne ahhoz, hogy az uniós források, szabályozási reformok és önkormányzati programok összehangoltan haladjanak.

Címlapkép forrása: Budapest Főváros Önkormányzata

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