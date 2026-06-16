Egyre több eladó kényszerül engedményre a lakások árából Magyarországon

A nyári szezonális lassulás ismét kedvezőbb helyzetbe hozta a lakásvásárlókat: a júniusi adatok alapján országszerte javult a vevők alkupozíciója az ingatlanpiacon. Az ingatlan.com friss elemzése szerint különösen a panellakások és a vidéki ingatlanok esetében nőtt az elérhető árengedmény és a zenga.hu adatai is azt mutatják, hogy a nagyobb városokban erősödött az alkupozíció. A Duna House budapestre fókuszáló adatai szerint is megtört a piac lendülete.
Az ingatlan.com szerint a felületükön az átlagos alku mértéke a fővárosban az 50 és 100 millió forint közötti használt lakóingatlanok esetében a májusi 2,3 százalékról júniusra 3,3 százalékra emelkedett. A leglátványosabb fordulat a budapesti panellakások piacán történt: májusban mindössze 1,3 százalékos, éves mélypontot jelentő árengedményt lehetett elérni,
júniusban viszont már átlagosan 3,6 százalékot tudtak lefaragni a vevők a hirdetési árakból.
A téglaépítésű lakásoknál mérsékeltebb volt az elmozdulás: az alku mértéke 2,9 százalékról 3,1 százalékra nőtt. A budapesti családi házak esetében ugyanakkor már májusban is jelentősebb, 4,4 százalékos árengedményt tudtak érvényesíteni a vásárlók. A társasházi lakásoknál jellemzően kisebb a mozgástér, mivel az alacsonyabb vételáruk miatt folyamatosan élénkebb irántuk a kereslet.
A zenga.hu tavaszi adatai hasonló irányt jeleznek, ugyanakkor árnyalják az országos képet. Eszerint 2026 tavaszán a nagyobb városokban tovább nőtt az alku mértéke: Budapesten átlagosan 4 százalékot, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig 4,5 százalékot tudtak elérni a vevők. A kistelepüléseken ugyanakkor a téli hónapokhoz képest valamelyest csökkent az alku, de továbbra is magasabb maradt, mint a nagyvárosokban: az egyéb városokban 5,9 százalék, a községekben pedig 7,9 százalék volt az átlagos árengedmény.
Ingatlantípus szerint a zenga.hu adatai is eltérő folyamatok látszódnak. Saját adatbázisukban továbbra is a házaknál volt a legnagyobb az átlagos alku, 7 százalék, még úgy is, hogy ez 0,6 százalékponttal alacsonyabb a téli hónapokhoz képest. A nem panel lakásoknál 0,1 százalékpontos növekedés után 4,0 százalékra, míg a panellakásoknál 1,6 százalékpontos emelkedést követően 3,9 százalékra nőtt az átlagos alku.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a májusi fővárosi visszaesés nem azt jelentette, hogy az eladók kerültek volna erősebb pozícióba: a háttérben inkább az állt, hogy a hirdetési árak eleve mérséklődtek: a lakásárindex 0,8 százalékos csökkenést mutatott. Emiatt a vevők már egy reálisabb árszintből indultak ki, így arányaiban kisebb engedményt tudtak elérni.
A Duna House adatai szerint míg januárban még csak a budapesti lakások 29 százalékánál került sor árcsökkentésre, áprilisban és májusban már egyaránt 39 százaléknál állt ez a mutató. Ez azt jelenti, hogy
január óta 10 százalékponttal nőtt azoknak a budapesti lakásoknak az aránya, amelyeknél az eladóknak menet közben módosítaniuk kellett az árat.
Fontos ugyanakkor, hogy nem mélyebb árengedményekről van szó, hanem arról, hogy egyre több eladónak kell egyáltalán valamennyit engednie.
Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a lakások négyzetméterára az év eleje óta összességében 5-6 százalékkal emelkedett, ám a növekedés nagy része már a tél végén végbement. A tavaszi hónapokban a drágulás üteme megtorpant, és csak májusban kapott újabb enyhe lendületet.
Vagyis piaci szintű árcsökkenésről egyelőre nincs szó, de a korábbi dinamikus áremelkedés egyértelműen kifulladóban van.
A nyári hónapok tehát kedvező lehetőséget teremthetnek azoknak, akik valóban vásárlási szándékkal lépnek piacra. A csökkenő érdeklődés, a mérséklődő verseny és a korábban meghirdetett ingatlanok nagyobb kínálata együtt azt eredményezheti, hogy a vevők a következő hetekben nagyobb eséllyel tudnak érdemi árengedményt kialkudni. A három piaci szereplő adatai alapján látható, hogy a vevők alkupozíciója összességében továbbra is érdemi, de nem mindenhol azonos irányban változik. A nagyobb városokban egyaránt erősödik az alku, miközben a kisebb településeken ugyan továbbra is magasabb az elérhető árengedmény, de a téli hónapokhoz képest már némi mérséklődés látható.
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