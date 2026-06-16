KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
  • Megjelenítés
Rohamosan fogynak a lakások az új magyar lakásprojektben, ahol szinte nulla lesz a fűtésszámla
Ingatlan

Rohamosan fogynak a lakások az új magyar lakásprojektben, ahol szinte nulla lesz a fűtésszámla

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elérte szerkezetépítésének legmagasabb pontját az Újbuda kertvárosi részén épülő Andor Liget lakópark. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap és a DVM group együttműködésében megvalósuló, hat ötszintes épületből és egy nagy kiterjedésű belső parkból álló fejlesztés lakásainak több mint 60 százaléka már gazdára talált.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A kivitelezési munkálatok az egyes épülettömbökben párhuzamosan zajlanak: miközben bizonyos egységek már szerkezetkészek, máshol a falazási munkák, a gépészeti és elektromos alapkiépítés, a nyílászárók beépítése, valamint a szárazépítési fázis zajlik. A következő időszakban megkezdődik a tetőszigetelés, a homlokzati rendszerek kialakítása és a liftek telepítése is. A tervezés során egy bárki számára nyitott közösségi teret és játszóteret is kialakítanak.

Andor Liget felülnézet
Andor Liget Lakópark

A hat zöldtetős épületet magában foglaló projekt központi eleme egy több mint 3000 négyzetméteres, intenzíven parkosított belső liget. A földszinti lakások saját kertkapcsolattal, az emeletiek pedig tágas terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. A fejlesztés műszaki megoldásai a hosszú távú fenntarthatóságot és az alacsony üzemeltetési költségeket szolgálják: az A++ energetikai besorolású, közel nulla energiaigényű lakások hűtését, fűtését és használati melegvíz-ellátását levegő-víz hőszivattyús rendszer biztosítja. A technológia különlegessége, hogy a hűtés során keletkező hulladékhőt visszaforgatja a használati melegvíz előállításába. Az energiahatékonyságot és az alacsony rezsiköltségeket a zöldtetők, a háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók és a digitális fogyasztásmérő rendszerek is támogatják.

Andor_Liget
Andor Liget Lakópark

Czár Balázs, a tervező-kivitelező partner DVM group partner-ügyvezetője a projekt kapcsán hangsúlyozta, hogy a vásárlók számára ma már nemcsak maga az ingatlan, hanem a fenntartható, alacsony költségekkel üzemeltethető környezet is döntő tényező. Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke hozzátette, az újbudai elhelyezkedés, a fenntartható műszaki tartalom és az átgondolt koncepció együttesen garantálják a hosszú távú értékállóságot, amit

a kivitelezés jelenlegi szakaszában elért, 60 százalék feletti értékesítési arány

Még több Ingatlan

Egyre több eladó kényszerül engedményre a lakások árából Magyarországon

Beindulnak a lakáspiaci programok? - Könnyebben lehetne otthonhoz jutni Budapesten

Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét

is igazol.

Pázmány Balázs
Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke
1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez
Tovább

Címlapkép forrása: Forrás: Andor Liget

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, itt vannak a százmilliárdos vagyonok
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Beindulnak a lakáspiaci programok? - Könnyebben lehetne otthonhoz jutni Budapesten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility