Rohamosan fogynak a lakások az új magyar lakásprojektben, ahol szinte nulla lesz a fűtésszámla

Elérte szerkezetépítésének legmagasabb pontját az Újbuda kertvárosi részén épülő Andor Liget lakópark. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap és a DVM group együttműködésében megvalósuló, hat ötszintes épületből és egy nagy kiterjedésű belső parkból álló fejlesztés lakásainak több mint 60 százaléka már gazdára talált.

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A kivitelezési munkálatok az egyes épülettömbökben párhuzamosan zajlanak: miközben bizonyos egységek már szerkezetkészek, máshol a falazási munkák, a gépészeti és elektromos alapkiépítés, a nyílászárók beépítése, valamint a szárazépítési fázis zajlik. A következő időszakban megkezdődik a tetőszigetelés, a homlokzati rendszerek kialakítása és a liftek telepítése is. A tervezés során egy bárki számára nyitott közösségi teret és játszóteret is kialakítanak.

Andor Liget Lakópark

A hat zöldtetős épületet magában foglaló projekt központi eleme egy több mint 3000 négyzetméteres, intenzíven parkosított belső liget. A földszinti lakások saját kertkapcsolattal, az emeletiek pedig tágas terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. A fejlesztés műszaki megoldásai a hosszú távú fenntarthatóságot és az alacsony üzemeltetési költségeket szolgálják: az A++ energetikai besorolású, közel nulla energiaigényű lakások hűtését, fűtését és használati melegvíz-ellátását levegő-víz hőszivattyús rendszer biztosítja. A technológia különlegessége, hogy a hűtés során keletkező hulladékhőt visszaforgatja a használati melegvíz előállításába. Az energiahatékonyságot és az alacsony rezsiköltségeket a zöldtetők, a háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók és a digitális fogyasztásmérő rendszerek is támogatják.

Andor Liget Lakópark

Czár Balázs, a tervező-kivitelező partner DVM group partner-ügyvezetője a projekt kapcsán hangsúlyozta, hogy a vásárlók számára ma már nemcsak maga az ingatlan, hanem a fenntartható, alacsony költségekkel üzemeltethető környezet is döntő tényező. Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke hozzátette, az újbudai elhelyezkedés, a fenntartható műszaki tartalom és az átgondolt koncepció együttesen garantálják a hosszú távú értékállóságot, amit

a kivitelezés jelenlegi szakaszában elért, 60 százalék feletti értékesítési arány

is igazol.

Pázmány Balázs Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez … Tovább

Címlapkép forrása: Forrás: Andor Liget

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