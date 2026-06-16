Rohamosan fogynak a lakások az új magyar lakásprojektben, ahol szinte nulla lesz a fűtésszámla

A kivitelezési munkálatok az egyes épülettömbökben párhuzamosan zajlanak: miközben bizonyos egységek már szerkezetkészek, máshol a falazási munkák, a gépészeti és elektromos alapkiépítés, a nyílászárók beépítése, valamint a szárazépítési fázis zajlik. A következő időszakban megkezdődik a tetőszigetelés, a homlokzati rendszerek kialakítása és a liftek telepítése is. A tervezés során egy bárki számára nyitott közösségi teret és játszóteret is kialakítanak.
A hat zöldtetős épületet magában foglaló projekt központi eleme egy több mint 3000 négyzetméteres, intenzíven parkosított belső liget. A földszinti lakások saját kertkapcsolattal, az emeletiek pedig tágas terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. A fejlesztés műszaki megoldásai a hosszú távú fenntarthatóságot és az alacsony üzemeltetési költségeket szolgálják: az A++ energetikai besorolású, közel nulla energiaigényű lakások hűtését, fűtését és használati melegvíz-ellátását levegő-víz hőszivattyús rendszer biztosítja. A technológia különlegessége, hogy a hűtés során keletkező hulladékhőt visszaforgatja a használati melegvíz előállításába. Az energiahatékonyságot és az alacsony rezsiköltségeket a zöldtetők, a háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók és a digitális fogyasztásmérő rendszerek is támogatják.
Czár Balázs, a tervező-kivitelező partner DVM group partner-ügyvezetője a projekt kapcsán hangsúlyozta, hogy a vásárlók számára ma már nemcsak maga az ingatlan, hanem a fenntartható, alacsony költségekkel üzemeltethető környezet is döntő tényező. Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke hozzátette, az újbudai elhelyezkedés, a fenntartható műszaki tartalom és az átgondolt koncepció együttesen garantálják a hosszú távú értékállóságot, amit
a kivitelezés jelenlegi szakaszában elért, 60 százalék feletti értékesítési arány
is igazol.
Címlapkép forrása: Forrás: Andor Liget
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