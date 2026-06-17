Egykor világrekorder volt, most tetőtől talpig megújul a különleges magyar építmény

A budai Hamzsabégi úton található építményt 1939 és 1941 között emelték Padányi-Gulyás Jenő tervei alapján. A 82 méteres fesztávolságú csarnok Menyhárd István statikai bravúrjának köszönhetően épülhetett meg, és átadásakor

a világ legnagyobb vasbeton héjszerkezetű épületeként tartották számon.

Forrás: Magyar Építők

a szerelőcsarnokon utoljára az 1980-as években végeztek jelentősebb felújítást.

Az elmúlt évtizedekben a vízszigetelés elöregedett, a beázások pedig egyre gyakoribbá váltak, így elkerülhetetlenné vált a teljes rekonstrukció. A mostani beruházás garantálja az épület állagának és műszaki állapotának hosszú távú megőrzését. A kivitelezés során párhuzamosan végzik a bontási és az építési munkákat: a nyolc kupolából álló tető héjszerkezetéről fokozatosan távolítják el az elhasználódott rétegeket, a szabaddá váló szakaszokon pedig azonnal kiépítik az új szigetelést.

A várhatóan még az idén befejeződő felújítás

nem akadályozza a fővárosi közösségi közlekedésben kulcsszerepet játszó bázis mindennapi működését. A telephelyről hétköznaponként 143 autóbusz indul útnak, kiszolgálva dél-Buda és több kiemelt belvárosi vonal forgalmát, emellett a garázs a BKV nosztalgiajárműveinek karbantartásában is fontos szerepet játszik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi